Piața diamantelor naturale scade rapid, sub presiunea diamantelor crescute în laborator

Indicele Diamond Standard, cotat la Bloomberg sub simbolul DIAMINDX, a atins noi minime istorice în prima jumătate a lunii august, pe măsură ce diamantele artificiale, la prețuri accesibile, au erodat prima de raritate care stă la baza prețurilor diamantelor naturale.

„Progresul tehnologic în cultivarea diamantelor în laboratoare a fost uimitor. Nu este surprinzător că majoritatea inelelor de logodnă folosesc acum diamante produse în laborator”, a spus pe X analistul Saul Sadka,

El a avertizat că scăderea prețurilor diamantelor va persista probabil ani de zile, deoarece pietrele cultivate în laborator inundă piața: „Așteptați-vă ca prăbușirea prețurilor diamantelor să se accelereze substanțial în următorii ani. Piața diamantelor naturale se micșorează atât în ​​dimensiune, cât și în valoare și este pe cale să scadă accelerat din cauza diamantelor obținute grație tehnologiei modern”, spune acesta.

Același lucru s-a întâmplat și cu perlele acum 100 de ani, după ce au apărut perlele de cultură.

Mai este doar o chestiune de timp până când diamantele cultivate în laborator vor devin o marfă abundentă pe piață, vândută cu un mic profit peste costurile de producție, care, la rândul lor vor continua să scadă vertiginos. Întrucât sunt identice cu diamantele naturale, cumpărătorii au toate motivele să le prefere.

Industria diamantelor reprezenta o dată până la 3% din PIB-ul Israelului, dar în prezent a scăzut sub 0,2% din PIB.

Motivul pentru care prețurile diamantelor naturale s-au menținut destul de bine în ultimii patru ani, scăzând „doar” cu aproximativ 50% în termeni reali, are mai mult de-a face cu reducerea voită a ofertei.

Producția a fost redusă cu aproximativ 20% în această perioadă, de la 120 de milioane la 98 de milioane de carate, într-o încercare disperată de a susține prețurile, pe măsură ce piețele diamantelor naturale și cele cultivate în laborator se diferențiază tot mai mult. Dacă producția ar reveni la nivelul anterior, prețurile ar scădea și mai repede.

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