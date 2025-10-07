Piața de fuziuni și achiziții din România – crește importanța antreprenorilor locali

Piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România a înregistrat 216 de tranzacții în primele nouă luni ale anului 2025, marcând o creștere de 8,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (199 de tranzacții).

Valoarea estimată a activității de M&A din România s-a situat la 5,4 miliarde de dolari în primele nouă luni, reflectând o scădere modestă de 1,9% față de 5,5 miliarde de dolari în primele 9 luni din 2024. Rezultatul survine după avansul de 45% din primul semestru, pe fondul achiziției rețelei private de servicii medicale Regina Maria de către Mehiläinen, tranzacție de 1,4 miliarde de dolari.

Valoarea tranzacțiilor M&A din Europa a crescut cu aproximativ 11% în primele 9 luni ale anului 2025, în timp ce valorile globale au înregistrat o creștere notabilă de 33%.

Cele mai importante tranzacții din T3: Paval holding – Praktiker Hellas, Premier Energy – eoliene Ungaria și Napolact – Bonafarm Ungaria

Trimestrul al treilea din 2025 a consemnat o singură tranzacție care a depășit 100 milioane de dolari, spre deosebire de patru tranzacții în T3 2024. Cele mai mari două tranzacții din T3 2025 au fost ambele outbound, o schimbare care are loc pentru prima dată din 2018, întrucât astfel de tranzacții sunt de obicei inbound.

Cea mai mare tranzacție a trimestrului a fost achiziția Praktiker Hellas, un cunoscut retailer grec de bricolaj și produse pentru casă, de către Paval Holding, pentru 151 milioane de dolari, de la Fairfax Financial Holdings Limited, grupul canadian de investiții și asigurări. Această tranzacție vine în continuarea altor achiziții, precum Waldhaus Flims Wellness Resort din Elveția (78 milioane de dolari, 2024) și Grand Hotel Gardone din Italia (2023).

A doua cea mai mare tranzacție din T3 2025 a fost achiziția de către Premier Energy a 51% dintr-un portofoliu de parcuri eoliene de 158 MW din Ungaria, de la Iberdrola (Spania), pentru 77 milioane USD. Portofoliul cuprinde 79 de turbine Gamesa cu o producție anuală de aproximativ 300.000 MWh.

Pe locul al treilea s-a situat vânzarea anunțată a Napolact, împreună cu două unități locale de producție, de către FrieslandCampina către cea mai mare companie agroalimentară din Ungaria, Bonafarm, pentru 76 milioane USD.

Investitorii financiari, mai interesați de România

În ceea ce privește dinamica investitorilor, jucătorii strategici au continuat să domine piața românească de M&A în primele 9 luni ale anului 2025, reprezentând 86% din volumul tranzacțiilor.

Investitorii financiari și-au crescut activitatea cu aproape 80% comparativ cu aceeși perioadă din 2024, cu peste o treime dintre tranzacții implicând achiziții multi-country.

Activitatea inbound a crescut modest cu 4%, totalizând 108 tranzacții, în timp ce investitorii domestici au înregistrat o creștere mai puternică de 10%, cu 89 de tranzacții anunțate. Mai mult, achizițiile inbound au depășit semnificativ tranzacții de vânzare realizate de companiile cu capital străin (79 de tranzacții) în primele 9 luni ale anului 2025, subliniind rolul pieței ca beneficiar net de investiții străine.

Sectoarele de interes

Cele mai active sectoare după volumul tranzacțiilor din primele nouă luni ale anului au fost Imobiliare, Ospitalitate & Construcții (45 de tranzacții) – tradițional un sector de top, Tehnologie, Media & Telecomunicații și Sănătate & Științe ale Vieții (32 de tranzacții fiecare), urmate de Energie & Utilități (31) și de Producție Avansată & Mobilitate și Produse de consum & Retail (27 fiecare).

Notabil, sectorul Sănătate & Științe ale Vieții a înregistrat o dinamică puternică, cu un volum în creștere cu 60% față de anul anterior, impulsionat de activitatea sporită în achizițiile de clinici veterinare.

În ceea ce privește țara de origine, Statele Unite au condus cu 15 tranzacții, urmate îndeaproape de Marea Britanie cu 14 tranzacții. SUA și-au menținut poziția istorică de lider, în timp ce Marea Britanie a continuat dinamica începută în prima parte a anului. Polonia s-a clasat pe locul următor cu 10 tranzacții, urmată de Germania și Franța cu câte 7 tranzacții fiecare.

