Piața de fuziuni și achiziții din România a crescut cu 33% în primele nouă luni din 2026, la 7,1 mld. $ – Cele mai mari tranzacții

Piața de fuziuni și achiziții (M&A) din România a înregistrat 212 tranzacții în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 1% față de perioada similară a anului trecut, când au fost raportate 215 tranzacții, în timp ce valoarea estimată a acestora a crescut cu 33%, la 7,1 miliarde de dolari, de la 5,4 miliarde de dolari în 2025, potrivit unei analize EY.

Valoarea tranzacțiilor pentru care a fost comunicată suma a crescut cu 39%, până la 4,1 miliarde de dolari. Aproximativ 60% din această valoare a fost concentrată în trei tranzacții majore anunțate în prima jumătate a anului:

achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding, pentru 977 de milioane de dolari, preluarea Evryo Group de către Premier Energy, pentru 824 de milioane de dolari, și achiziția Garanti BBVA România de către Raiffeisen Bank International, pentru 681 de milioane de dolari.

În trimestrul al treilea din 2026 nu au fost înregistrate tranzacții cu valoare comunicată de amploare, iar activitatea de pe piața locală a încetinit. Volumul tranzacțiilor a scăzut cu 9% față de T3 2025, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu sume comunicate s-a redus cu 15%. Nicio tranzacție din trimestru nu a depășit pragul de 100 de milioane de dolari, comparativ cu o singură tranzacție de acest tip în perioada similară a anului trecut, respectiv achiziția retailerului grec Praktiker Hellas de către Pavăl Holding, pentru aproximativ 151 de milioane de dolari.

Una dintre tranzacțiile importante anunțate în T3 2026 a fost achiziția Pall-Ex România de către BoldMind Capital Partners, împreună cu echipa de management executiv a companiei. Tranzacția, de tip leveraged buyout, a fost evaluată la aproximativ 29 de milioane de dolari. Pall-Ex România furnizează servicii de distribuție internă și internațională pentru mărfuri paletizate și face parte dintr-o rețea europeană de distribuție.

O altă operațiune notabilă, care nu intră însă în criteriile bazei de date M&A a EY pentru România, a fost oferta publică voluntară de preluare lansată de compania canadiană Alimentation Couche-Tard pentru Żabka Group, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia. Grupul operează peste 13.000 de magazine în Polonia și România, unitățile de pe piața locală funcționând sub brandul Froo. Oferta indică o valoare a capitalurilor proprii de aproximativ 8,6 miliarde de dolari pentru Żabka Group.

Evoluția pieței locale, în linie cu tendințele internaționale

Creșterea valorii tranzacțiilor din România s-a înscris în tendința observată pe piețele internaționale, unde valoarea operațiunilor M&A a avansat în pofida reducerii numărului acestora. În primele nouă luni din 2026, valoarea tranzacțiilor europene a crescut cu 54%, iar cea a tranzacțiilor la nivel global, cu 28%. În schimb, numărul tranzacțiilor anunțate a scăzut cu 11% în Europa și cu 8% la nivel mondial.

După o primă jumătate de an deosebit de puternică, piața globală de M&A a încetinit în trimestrul al treilea, care a consemnat prima valoare trimestrială sub 1.000 de miliarde de dolari după T2 2025, potrivit datelor LSEG. În perioada analizată au fost anunțate doar zece tranzacții globale de peste 10 miliarde de dolari, cel mai redus număr trimestrial de mega-tranzacții după T4 2024.

Încetinirea activității internaționale a avut loc pe fondul creșterii costurilor cu energia, al revenirii presiunilor inflaționiste și al anticipării unor rate ale dobânzii mai ridicate pe termen lung.

Investitorii strategici domină piața, iar achizițiile străine se intensifică

Investitorii strategici au reprezentat 83% din volumul total al tranzacțiilor din România în primele nouă luni ale anului. Achizițiile directe realizate de fondurile de investiții și de alți sponsori financiari au scăzut cu 17% față de perioada similară din 2025, peste o treime dintre acestea implicând tranzacții în mai multe țări. Cu toate acestea, tranzacțiile care au implicat cumpărători susținuți de sponsori financiari au reprezentat aproximativ 28% din volumul total al pieței.

Investițiile străine au continuat să susțină activitatea de M&A din România. Achizițiile realizate de investitori străini au crescut cu 13% față de anul precedent, până la 124 de tranzacții. În schimb, tranzacțiile domestice, între companii locale, au scăzut cu 10%, la 78 de operațiuni.

Numărul achizițiilor inbound a depășit totodată cele 70 de tranzacții care au implicat vânzări realizate de companii cu capital străin, ceea ce consolidează poziția României ca beneficiar net de investiții străine în activitatea de fuziuni și achiziții.

Imobiliarele și construcțiile, cel mai activ sector

Sectorul Imobiliare, Ospitalitate și Construcții s-a menținut pe primul loc în funcție de numărul tranzacțiilor, cu 46 de operațiuni în primele nouă luni din 2026. Tehnologie, Media și Telecomunicații a ocupat poziția a doua, cu 40 de tranzacții, menținând nivelul din perioada similară a anului trecut. Aproape un sfert din activitatea TMT a implicat achiziții transfrontaliere în segmentul tehnologic, în timp ce în telecomunicații a fost înregistrată o singură tranzacție.

Producție Avansată și Mobilitate a urmat cu 37 de tranzacții, în creștere cu 37% față de 9M 2025. Avansul a fost determinat integral de intensificarea activității în producția avansată, în timp ce numărul tranzacțiilor din segmentul mobilității a rămas neschimbat. Achizițiile realizate de investitori străini au reprezentat aproximativ două treimi din activitatea sectorului.

Energie și Utilități s-a clasat pe locul al patrulea, cu 30 de tranzacții, aproximativ jumătate dintre acestea implicând achiziții inbound de proiecte de sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS).

În sectoarele Produse de Consum și Retail, respectiv Sănătate și Științele Vieții, au fost înregistrate câte 19 tranzacții. Volumele au scăzut cu 32%, respectiv 41%, față de primele nouă luni din 2025. Reducerea activității din sănătate și științele vieții a urmat unei perioade deosebit de active în anul precedent, când piața a fost impulsionată de numeroase achiziții de clinici veterinare.

SUA, principalul investitor străin

În clasamentul investitorilor străini după țara de origine, Statele Unite ale Americii au ocupat prima poziție, cu 16 tranzacții. Franța și Austria s-au situat pe locul al doilea, la egalitate, cu câte 11 tranzacții, urmate de Marea Britanie, cu șapte operațiuni, și Polonia, cu șase.

Potrivit EY, datele privind piața M&A din România exclud tranzacțiile în care participațiile achiziționate sunt mai mici de 15%, precum și valoarea tranzacțiilor multinaționale pentru care nu este comunicată valoarea activelor specifice fiecărei țări. Estimarea valorii totale include și tranzacții pentru care părțile nu au dezvăluit public sumele, iar informațiile nu sunt disponibile în baze de date terțe sau în surse media.

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