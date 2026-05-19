Piața auto după 4 luni: Dacia scade cu -45%, Toyota și Volkswagen rezistă – Chinezii de la BYD și Chery domină segmentul electric și plug-in hibrid. Cum arată topul celor mai cumpărate modele din România

Datele privind evoluția pieței auto în luna aprilie confirmă continuarea unei tendințe de stabilizare a pieței auto din România, aprilie marcând a doua lună consecutivă de creștere ușoară a înmatriculărilor de autoturisme noi, după evoluția pozitivă din martie, potrivit lui Dan Vardie, președintele APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România).

”În aprilie 2026, piața a avansat cu +2,7% față de aceeași lună a anului trecut, ceea ce indică o revenire moderată a interesului pentru achiziția de autovehicule noi, într-un context economic care rămâne prudent și volatil. În același timp, trebuie subliniat faptul că, la nivelul întregului an 2026, piața continuă să se afle pe un trend negativ, cu o scădere cumulată de -14,1% după primele patru luni. Acest lucru arată că semnalele pozitive din ultimele două luni nu sunt încă suficiente pentru a recupera reculul semnificativ înregistrat la începutul anului”, afirmă Vardie.

Creștere majoră a cotei de piață la autoturismele electrificate

Potrivit acestuia, un element extrem de important rămâne accelerarea procesului de electrificare a pieței auto.

Autoturismele electrificate au ajuns în aprilie la o cotă de piață de 68%, iar creșterile puternice înregistrate de modelele full-hibrid, plug-in hybrid și, mai ales, de cele 100% electrice ”confirmă schimbarea preferințelor consumatorilor către soluții de mobilitate mai eficiente și mai puțin dependente de combustibilii tradiționali”, mai arată Vardie.

Principalele tendințe din luna aprilie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI:

Înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +2.7% față de aprilie 2025;

Autoturismele “electrificate” au o creștere de +26%, realizând o cotă de piață de 68%, din care:

Autoturismele mild-hibrid (MHEV) înregistrează o scădere de -0.1%, cu o cotă de piață de 27.7%; Autoturismele full-hibrid (FHEV) înregistrează o creștere de +28.6%, cu o cotă de piață de 24%; Autoturismele plug-in hibrid (PHEV) au o creștere de +87%, cu o cotă de piață de 9.8%; Autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o creștere de +196%, cu o cotă de piață de 6.3%;

Vehiculele comerciale ușoare plus minibus sunt în ușoară creștere (+0,1%), iar cele grele plus bus în ușoară scădere (-0,1%), volumele menținându-se practic la un nivel similar față de luna corespunzătoare a anului 2025.

Cele mai cumpărate mărci și modele, în luna aprilie – autoturismele reprezintă 83% din piața mașinilor noi

Cea mai cumpărată marcă rămâne Dacia, dar cu o cotă de piață în scădere, de 17% în aprilie în contextul contracției modelelor Dacia înmatriculate, care au fost doar 1.711 unități, adică cu un minus de -26% față de aprilie 2025.

Pe cele 4 luni scurse din acest an, înmatriculările de modele Dacia sunt în scădere cu -45%, în timp ce podiumul mărcilor e completat de Toyota și Volkswagen, care au avut creșteri în aprilie și înregistrează doar scăderi minore pe tot anul 2026, până în prezent.

La topul pe modele, Duster a continuat să domine piața, în vreme ce modelul full-hibrid Corolla al Toyota, extrem de popular pe piața locală, a continuat să crească în preferințe, cu un plus de +40% în primele 4 luni ale anului.

Modelul Logan al Dacia bifează însă o prăbușire majoră (-67% primele 4 luni față de primele 4 luni 2025), cu toate că se menține pe locul al treilea în topul pe modele.

Cum merge ofensiva chinezilor pe piața locală – Programul Rabla va subvenționa doar autoturisme produse în Europa

În ceea ce privește avansul mărcilor chineze pe piața locală, trebuie punctat că BYD se clasează în 2026 pe locul secund în topul mărcilor la segmentul de motorizare electric. În anul 2026, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y cu 426 unități și o creștere de +284% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf cu 324 unități (față de 0 în 2025) și Dacia Spring cu 239 unități.

În același timp, la categoria plug-in hibrid, mărcile chineze BYD și Chery sunt pe primele 2 locuri, top 3 modele vândute în primele 4 luni din 2026 fiind: BYD Seal U cu 321 unități, Chery Tiggo 8 cu 183 unități si Volkswagen Tiguan cu 171 unități.

La categoria full hibrid, adică autoturisme fără reîncărcare din surse externe, pe primul loc din top 3 din 2026 se află Toyota Corolla cu 1444 unități și o creștere de +45% față de anul precedent, urmat de Dacia Bigster cu 975 unități și Toyota Yaris Cross cu 868 unități.

