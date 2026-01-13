cursdeguvernare

miercuri

14 ianuarie, 2026

La obiect

Piața auto 2025: Autoturismele ”electrificate”, cotă de piață de 55% din mașinile noi. Cele mai vândute mașini și mărci din România, pe motorizări

De Razvan Diaconu

13 ianuarie, 2026

Piața auto românească a autovehiculelor noi a încheiat 2025 pe creștere, în mod surprinzător, după ce luna decembrie a bătut toate cele 23 de luni precedente în materie de înmatriculări de autoturisme, în creștere cu 58% față de decembrie 2024.

La nivel total, înmatriculările de autovehicule noi, în România, s-au cifrat în 2025 la 182.518 unități, o creștere de +1,6% față de anul 2024. Aici vorbim despre 155.855 autoturisme personale și 26.723 vehicule comerciale ușoare și minibus + vehicule comerciale grele și autobuze.

În continuare prezentăm evoluția celor mai bine vândute mașini noi, în România, în 2025, pe motorizări, mărci și modele.

Surpriză: Motorizările electrificate au ajuns segmentul dominant al pieței auto românești

Analiza detaliată realizată de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) arată că 2025 a adus un avans masiv al motorizărilor electrificate, care au fost de 55,2% din totalul înmatriculărilor de autoturisme noi – practic a devenit segmentul dominant al pieței.


Comparativ, autoturismele full electrice au înregistrat un recul în 2025, atât ca volum, cât și ca pondere, cu o scădere de -9%.

La full electrice, în anul 2025, primele 3 cele mai vândute autoturisme sunt:

  • Dacia Spring, cu 1596 unități și o scădere de -51% față de anul precedent,
  • Hyundai Kona cu 618 unități și
  • Tesla Model 3 cu 604 unități.

„Datele finale pentru anul 2025 indică o piață auto relativ stabilă, cu 182.518 de autovehicule înmatriculate, în creștere cu +1,6% față de 2024, un rezultat foarte apropiat de prognoza APIA de 179.000 de unități, formulată la începutul anului, performanță cu atât mai relevantă cu cât această estimare a fost realizată într-un context marcat de un grad ridicat de impredictibilitate, volatilitate a deciziilor publice și multiple ajustări de natură politică, care au influențat semnificativ comportamentul pieței pe parcursul anului.

Autoturismele au generat această evoluție, cu 155.855 unități, marcând o creștere de +4,7% față de anul anterior, peste nivelul prognozat. În schimb, vehiculele comerciale ușoare și minibus au înregistrat o scădere de -19,5%, în timp ce vehiculele comerciale grele și autobuzele au avut o evoluție relativ stabilă”, afirmă Dan Vardie (foto), președintele APIA.

Evoluția pe modele – cele mai vândute mașini în România, pe motorizări


Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au următorul top 3 în 2025:

  • Toyota Corolla cu 4442 unități și o creștere de +35,4% față de anul precedent,
  • Dacia Duster cu 4097 unități și
  • Toyota Yaris Cross cu 2866 unități.

Autoturismele mild hybrid au următorul top 3 în anul 2025:

  • Dacia Duster cu 6823 unități,
  • Ford Puma cu 1691 unități și
  • Skoda Octavia cu 1519 unități.

În ceea ce privește autoturismele Plug-In, top 3 modele din 2025 este următorul:

  • Ford Kuga cu 845 unități si o creștere de +42.5%,
  • Volkswagen Tiguan cu 769 unități si
  • Hyundai Tucson cu 719 unități.

Evoluția pe mărci – Scădere mare la Tesla, creștere mare la vânzările Ford 100% electric grație noului Puma Gen-E. O marcă chinezească e în top 5 la full hibride

La 100% electrice, top-ul pe mărci arată în felul următor:

  • Dacia: 1596 (-51%)
  • Hyundai: 1157 (+93%)
  • Ford: 1149 (+757%)
  • Tesla: 1115 (-56%)
  • Renault: 720 (+66%)

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe (full hybrid), au următorul top al mărcilor în 2025:

  • Toyota: 12996 (+18%)
  • Dacia: 6735 (+275%)
  • Renault: 2332 (+34%)
  • Hyundai: 2118 (+20%)
  • MG, marcă chineză: 2079 (+670%)


Autoturismele mild hybrid au următorul top al mărcilor în anul 2025:

  • Dacia: 7998 (+331%)
  • Suzuki: 3583 (-4%)
  • BMW: 3254 (+18%)
  • Mercedes-Benz: 2890 (+12%)
  • Ford: 2077 (-32%)

La Plug-In hibride, top-ul mărcilor arată în felul următor:

  • Volkswagen: 1619 (+414%)
  • Mercedes-Benz: 1340 (+6%)
  • BMW: 1049 (+27%)
  • Ford: 916 (+47%)
  • Hyundai: 822 (+61%)

Piața autoturismelor second-hand, plus de 9,5% în 2025

În ceea ce privește autoturismele second-hand înmatriculate pentru prima oara în România, volumul acestora a atins în 2025 cifra de 360.103 unități, în creștere cu +9,5% față de 2024, respectiv 328.834 unități, conform datelor studiate de ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România).

***

Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

