Surpriză: Piața românească a autoturismelor noi a încheiat 2025 pe creștere, după un debut de an extrem de slab. Decembrie a fost cea mai bună lună din ultimii 2 ani

Piața auto românească a încheiat anul 2025 pe creștere, după ce înmatriculările de autovehicule noi au încununat în decembrie tendința de revenire care s-a conturat în a doua jumătate a anului, după un debut de an 2025 slab.

Astfel, înmatriculările de autovehicule noi, în România, s-au cifrat în decembrie la 21.203 unități, în creștere cu +58,4% față de decembrie 2024, după cum reiese din datele preliminare ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Pe întreg anul 2025, înmatriculările de autoturisme noi au atins 155.855 unități, cu o creștere de +4,7% față de anul 2024. Toate cele 6 luni din a doua parte a anului au fost luni cu înmatriculări mai numeroase ca în 2024 (vezi grafic).

Segmentul autoturismelor noi a reprezentat în 2025 aproape o treime din totalul înmatriculărilor – Decembrie a fost cea mai bună lună din ultimii 2 ani

Piața autoturismelor noi a suferit un recul al vânzărilor în prima jumătate a anului, scădere pusă de reprezentanții sectorului auto pe seama amânării repetate a Programului Rabla Auto. Consumatorii au renunțat însă în vară să mai aștepte programul și au luat decizii de achiziție indiferent de subvenție. Programul a demarat abia din septembrie, cu un buget mult redus, care s-a epuizat rapid.

Pe lângă impactul amânării Rabla, cifrele privind înmatriculările de autoturisme noi au fost alterate statistic în septembrie de un efect de bază pozitiv în condițiile în care septembrie 2024 a fost cea mai slabă lună din ultimii doi ani, cu doar 8.913 unități înmatriculate, ceea a făcut procentul de creștere din septembrie de 39% să pară spectaculos. Desigur, și luna iunie 2024 a fost una din cele mai bune din ultimii ani, ceea ce reduce relevanța efectului de bază.

Per total, anul 2025, la nivel de cifre finale, a fost salvat și de numărul mare al înmatriculărilor de mașini noi din decembrie, care a fost cea mai bună lună din cel puțin ultimii 2 ani, depășind iulie 2024.

Piața autoturismelor second-hand, plus de 9,5% în 2025

În ceea ce privește autoturismele second-hand înmatriculate pentru prima oara în România, volumul acestora a atins în decembrie 2025 cifra de 29.066 unități, un volum similar cu cel înregistrat în decembrie 2024, respectiv 29.606 unități, conform datelor studiate de ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România).

Pe total 2025, înmatriculările de autoturisme second-hand înmatriculate pentru prima oară în Romania au ajuns la valoarea de 360.103 unități, în creștere cu +9,5% față de 2024, respectiv 328.834 unități.

Creștere imensă la pur electrice pe tot anul 2025

Revenind la înmatriculările de autovehicule noi din România din luna decembrie 2025 și principalele tendințe din piață:

În luna decembrie, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +58,4% față de decembrie 2024, ajungând la un volum de 21.203 unități, aproape dublul mediei din primele 6 luni ale lui 2025, perioadă de scădere semnificativă comparativ cu cea similară din 2024;

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de doar +1,4% față de decembrie 2024, ajungând la un volum de 1.354 unități. Aici se manifestă un efect de bază pentru că în mai toate lunile din 2025 au existat creșteri masive la pur electrice: de +114% în noiembrie 2025 față de noiembrie 2024, cu una din cele mai mari cote de piață din ultimii ani; în octombrie 2025 și septembrie 2025 am avut creșteri de +86% și +52% față de octombrie și septembrie 2024, în timp ce în august 2025 creșterea la pur electrice a fost de +93,1% față de august 2024, cu o cotă de piață de circa 6%;

Pe toate cele 12 luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi au atins un total de 155.855 unități, cu o creștere de +4,7% față de 2024. Scăderea din primele luni ale anului s-a temperat în a doua parte a lui 2025, de la un declin anual de -8,9% în august 2025.

Dacia, lider incontestabil, cu creștere masivă față de noiembrie și octombrie

Pe mărci, la autoturismele noi înmatriculate, Dacia continuă să fie liderul incontestabil al pieței locale, cu 6.796 unități noi înmatriculate, un record, în creștere de la 4.519 unități în noiembrie, respectiv 3.439 unități în octombrie și 4.124 unități în septembrie. Înmatriculările noi de modele Dacia rămân mult peste media celor 6 luni de dinainte de iulie.

În același timp, Toyota, care are o ofertă substanțială de modele hibride și care în mod tradițional este pe locul secund în top, a fost depășită de Renault, grație unei luni foarte bune pentru modelul Clio al constructorului francez.

În mod tradițional, Renault era pe locul 3. Înmatriculările de Toyota și Renault au fost per total mult peste media primelor 6 luni din an.

De notat că piața locală înregistrează o creștere rapidă în ultima perioadă pe zona de hibride, cu o scădere a modelelor diesel.

Topul pe modele

În topul pe modele, unde Dacia deține în general primele 4 locuri ale clasamentului, și-a făcut intrarea Clio, cu un loc 3 în ultima lună a anului – respectiv 1.405 unități noi înmatriculate.

Toate cele 4 modele Dacia au depășit însă înmatriculările din luna noiembrie, iar noul Bigster a continuat să fie în top 5, cu 789 unități noi, față de 528 în noiembrie și 438 unități noi în octombrie. În septembrie, Bigster a fost pe locul 5 în topul pe modele și pe locul 7 în august.

Ford, lider de piață la full-electrice cu Puma Gen-E

Ford Puma, model produs tot în România la Craiova (inclusiv cu motorizare electrică), a ieșit din topuri în decembrie după ce în noiembrie a fost pe locul 8 în top 10 pe modele. În noiembrie, dintr-un total de 1.052 de automobile electrice vândute în România, Ford a avut o cotă de piață de 21%.

Puma Gen-E a intrat în fabricație în anul 2025, la uzina Ford din Craiova, fiind primul model complet electric fabricat în România.

