Bigster de la Dacia urcă în top – Piața autoturismelor noi își continuă revenirea: +11,5% față de octombrie 2024

Înmatriculările de autovehicule noi, în România, au continuat tendința de revenire și în luna octombrie, cu o creștere de +11,5% față de luna octombrie 2024, după o creștere de +39% în septembrie 2025 vs. septembrie 2024, +53% în august 2025 vs. august 2024 și de +26% în iulie 2025 vs. iulie 2024, după cum reiese din datele preliminare ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Totalul autovehiculelor noi înmatriculate în primele 10 luni ale anului 2025 este în continuare pe minus, cu -3,6% mai puține față de primele 10 luni din 2024, scădere în temperare de la -5,1% în septembrie.

Segmentul autoturismelor noi a reprezentat în primele 9 luni din acest an 30,8% din totalul înmatriculărilor

Piața autoturismelor noi a suferit un recul al vânzărilor în prima jumătate a anului, scădere pusă de reprezentanții sectorului auto pe seama amânării repetate a Programului Rabla Auto. Consumatorii au renunțat însă în vară să mai aștepte programul și au luat decizii de achiziție indiferent de subvenție. Programul a demarat abia din septembrie, cu un buget mult redus.

Pe lângă impactul amânării Rabla, cifrele privind înmatriculările de autoturisme noi au fost alterate statistic în septembrie de un efect de bază pozitiv în condițiile în care septembrie 2024 a fost cea mai slabă lună din ultimii doi ani, cu doar 8.913 unități înmatriculate, ceea ce face ca procentul de creștere din septembrie să pară spectaculos. Desigur, și luna iulie 2024 a fost una din cele mai bune din ultimii ani.

Creștere imensă la pur electrice. Bigster urcă în top

Înmatriculările de autovehicule din România, în luna octombrie 2025 și principalele tendințe din piață:

În luna octombrie, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +11,5% față de octombrie 2024, ajungând la un volum de 12.769 unități, cu circa 25% peste media din cele 3 luni de dinainte de iulie, perioadă de scădere semnificativă comparativ cu cea similară din 2024;

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere masivă, de +86% față de octombrie 2024, cu o cotă de piață de 8%, una din cele mai mari din ultimii ani; în septembrie 2025 am avut o creștere de +52% față de septembrie 2024, în timp ce în august 2025 creșterea la pur electrice a fost de +93,1% față de august 2024, cu o cotă de piață de circa 6%;

Pe primele 10 luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi au atins un total de 120.836 unități, cu o scădere de -3,6% față de perioada similară din anul 2024, în continuă temperare de la un declin anual de -8,9% în august 2025.

Dacia, lider incontestabil, dar cu scădere față de septembrie

Pe mărci, Dacia continuă să fie liderul pieței locale, cu 3.439 unități noi înmatriculate, în scădere de la 4.124 de unități în septmebrie și 5.106 de unități noi înmatriculate în iulie – înmatriculările noi de modele Dacia rămân aproape cu mai bine de o treime peste media celor 3 luni de dinainte de iulie.

În același timp, Toyota, care are o ofertă substanțială de modele hibride, este pe locul secund în top cu 1.332 unități, din nou peste media lunilor aprilie-mai-iunie. Piața locală înregistrează o creștere rapidă în ultima perioadă pe zona de hibride, cu o scădere a modelelor diesel.

În topul pe modele, Dacia deține acum primele 4 locuri ale clasamentului, iar noul model Bigster a depășit de departe modelele străine, cu 438 de unități noi înmatriculate, în creștere față de lunile anterioare. În septembrie Bigster a fost pe locul 5 în topul pe modele și pe locul 7 în august.

Ford Puma, model produs tot în România la Craiova (inclusiv cu motorizare electrică), a intrat și el în top 10 în septembrie și acum a urcat de pe ultima poziție pe locul 8 în acest clasament.

