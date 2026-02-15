Piața auto se liniștește după goana din decembrie: Scădere majoră a înmatriculărilor Dacia, în ianuarie – Chinezii au intrat agresiv pe piață, au vândut o treime din cât a vândut Dacia

Piața auto românească a autovehiculelor noi a început 2026 cu o scădere puternică, după ce 2025 s-a încheiat cu cea mai bună lună la înmatriculări de mașini noi din ultimii cel puțin 2 ani.

Înmatriculările de autovehicule noi, în România, s-au cifrat în ianuarie la 7.882 unități, în scădere cu -33,3% față de ianuarie 2025, după cum reiese din datele preliminare ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Dacia a fost unul din marii pierzători ai pieței în luna ianuarie, cu un minus de -64% al înmatriculărilor noi, în timp ce producătorii chinezi au câștigat masiv cotă de piață, vânzând undeva la 500 de mașini, aproximativ o treime din vânzările Dacia – ianuarie a fost însă o lună atipică, extrem de slabă pentru Dacia.

De notat totuși că, în decembrie, înmatriculările de mașini noi s-au cifrat la 21.203 unități, în creștere cu +58,4% față de decembrie 2024, aceasta fiind cea mai bună lună din 2024 și 2025.

Explicația șefului APIA pentru scăderea majoră din ianuarie

Dan Vardie, președintele APIA, arată în analiză că „scăderea semnificativă a pieței auto din luna ianuarie 2026 trebuie analizată într-un context specific și previzibil pentru începutul de an”.

”Performanța slabă a acestei luni este, în mare măsură, consecința unui efect de tracțiune artificială a înmatriculărilor către finalul anului 2025, determinat de încheierea unor serii de producție, modificări de norme și dorința actorilor din piață de a se încadra înainte de 31 decembrie, atât din rațiuni fiscale, cât și comerciale.

În mod concret, luna ianuarie 2026 reflectă un gol de piață creat artificial după un final de an 2025 suprasolicitat, în care un volum semnificativ de înmatriculări a fost devansat către luna decembrie pentru a evita riscuri comerciale și de conformare la noile norme aplicabile de la 1 ianuarie.

Acest transfer de volume a lăsat inevitabil un început de an subdimensionat, care nu exprimă nivelul real al cererii, ci mai degrabă efectele de calendar și de reglementare care au distorsionat distribuția vânzărilor pe parcursul ultimelor luni”, a explicat Vardie.

Din perspectivă structurală, notează Vardie, se remarcă menținerea unei cote ridicate a motorizărilor electrificate pană la un maxim istoric de 71% din totalul pieței de autoturisme, semn că tranziția tehnologică continuă.

”Ritmul e însă influențat direct de coerența și predictibilitatea cadrului de reglementare. Primele luni ale anului vor fi esențiale pentru recalibrarea pieței, iar evoluția din perioada următoare va depinde decisiv de claritatea și stabilitatea deciziilor guvernamentale”, arată Dan Vardie.

Amintim că piața autoturismelor noi a suferit un recul al vânzărilor în prima jumătate a anului trecut, scădere pusă de reprezentanții sectorului auto pe seama amânării repetate a Programului Rabla Auto. Consumatorii au renunțat însă în vară să mai aștepte programul și au luat decizii de achiziție indiferent de subvenție. Programul a demarat abia din septembrie, cu un buget mult redus, care s-a epuizat rapid.

Dacia, lider de piață, dar cu o scădere majoră față de ianuarie 2025

Pe mărci, la autoturismele noi înmatriculate, Dacia continuă să fie liderul pieței locale, cu o cotă de 50% și 1.442 unități, dar s-a înregistrat o scădere masivă de la recordul de 6.796 unități din decembrie și de la nivelul de 4.519 unități noi înmatriculate în noiembrie.

Față de ianuarie 2025 înmatriculările de mașini noi Dacia au scăzut cu -64%.

În același timp, Toyota, care are o ofertă substanțială de modele hibride, a revenit pe locul secund după ce a fost surclasată de Renault în decembrie, grație unei luni foarte bune pentru modelul Clio al constructorului francez.

În mod tradițional, Renault era pe locul 3. Înmatriculările de Toyota au fost 756 la număr, în scădere cu -19,9% față de ianuarie 2025. Skoda a urcat pe locul 3, cu 690 de noi unități, un minus de -22,6% față de ianuarie 2025.

De notat că piața locală înregistrează o creștere rapidă în ultima perioadă pe zona de hibride, cu o scădere a modelelor diesel.

Topul pe modele

În topul pe modele, unde Dacia deține în general primele 4 locuri ale clasamentului, s-a înregistrat o devoluție majoră pentru constructorul de la Mioveni: Dacia mai are doar 2 modele în top, iar Duster și Logan, care au rămas pe primele poziții, înregistrează scăderi de -41,9% (Duster) și -75,7% (Logan) față de ianuarie 2025.

Bigster a dispărut din top 5 după ce a intrat în acest clasament în toamnă.

Chinezii de la BYD și Chery au câștigat masiv cotă de piață

Luna ianuarie a fost nu doar o lună extrem de slabă pentru Dacia (cel mai probabil din cauza declinului înmatriculări ale firmelor), ci și cea mai bună lună a chinezilor de la intrarea pe piața noastră.

În topul pe electrice, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice au fost în ianuarie: Tesla Model Y cu 143 unități și o creștere de +333% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf cu 112 unități și Tesla Model 3 cu 85 unități. La full electrice BYD a vândut în ianuarie, cumulat, 166 unități, față de doar 1 în ianuarie 2025.

În ceea ce privește autoturismele Plug-In hibrid, top 3 modele din 2026 este condus de: BYD Seal U cu 133 unități, Volkswagen Golf cu 76 unități si Volkswagen Tiguan cu 63 unități.

Pe total, chinezii de la BYD au vândut pe acest tip de motorizare 146 de unități, față de 0 în ianuarie 2025.



Chery, un alt producător masiv din China, a vândut 109 mașini noi în ianuarie față de 0 în ianuarie 2025,

În același timp, la capitolul full hibrid, Chery a vândut 58 de unități în ianuarie, față de 0 în ianuarie 2025.

Cumulat, doar acești 2 producători chinezi au vândut în România 478 de unități în ianuarie, aproape o treime din înmatriculările noi de mașini Dacia.

Ianuarie a avut o cotă istorică a autoturismelor electrificate în totalul înmatriculărilor de mașini noi

Principalele evoluții din analiza detaliată realizată de APIA, pentru luna ianuarie:

Autoturismele “electrificate” au o scădere de -12.9%, realizând o cotă de piață de 71.2%, din care: Autoturismele mild-hibrid (MHEV) înregistrează o scădere de -25.6%, cu o cotă de piață de 26.1%; Autoturismele full-hibrid (FHEV) înregistrează o scădere de -11.4%, cu o cotă de piață de 21.5%; Autoturismele plug-in hibrid (PHEV) au o creștere de + 49.2%, cu o cotă de piață de 11.2%; Autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o scădere de -14.3% cu o cotă de piață de 12.4%.

