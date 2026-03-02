Piața autoturismelor noi – februarie, o nouă lună de scădere – Premieră: O marcă chinezească a intrat în top 10

Piața auto românească a autovehiculelor noi a continuat debutul de 2026 pe scădere, după ce 2025 s-a încheiat cu cea mai bună lună la înmatriculări de mașini noi din ultimii cel puțin 2 ani.

Înmatriculările de autovehicule noi, în România, s-au cifrat în februarie la 8.903 unități, în creștere față de ianuarie când au fost înmatriculate 7.882 unități, dar în scădere cu 24% față de cele 11.779 unități din februarie 2025, arată datele preliminare ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Chinezii prind tot mai mult din cota de piață. Topul pe mărci și modele

Dacia a fost unul din marii pierzători ai pieței și în luna februarie (-52,3%), după un minus de -64% al înmatriculărilor noi de modele Dacia în ianuarie. În același timp, producătorii chinezi au continuat să câștige masiv cotă de piață: marca chinezească Chery, lansată în România anul trecut, și-a făcut intrarea în Top 10 și a vândut 318 mașini noi, față de 109 în ianuarie și 0 în ianuarie și februarie 2025.

În luna ianuarie, toate mărcile chineze au vândut peste 500 de de mașini, aproximativ o treime din vânzările Dacia din ianuarie. Ianuarie și februarie au fost însă luni atipice, extrem de slabe pentru Dacia. De notat totuși că, în decembrie, înmatriculările de mașini noi s-au cifrat la 21.203 unități, în creștere cu +58,4% față de decembrie 2024, aceasta fiind cea mai bună lună din 2024 și 2025.

Din perspectivă structurală, se remarcă menținerea unei cote ridicate a motorizărilor electrificate, semn că tranziția tehnologică continuă. Conform datelor analizate de APIA, autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de +35% față de februarie 2025, în timp ce autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de +16%.

