Piața auto din România – cea mai mare scădere la înmatriculărilor noi din Europa / Vânzările Dacia în UE scad cu 30%, chinezii intră în piață ca în brânză

Piaţa auto din România a înregistrat cel mai semnificativ declin al înmatriculărilor de mașini noi din Europa, în primele două luni ale anului, de 28,9%, potrivit Agerpres.

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au crescut în ritm anual în februarie, după un declin înregistrat luna precedentă, pe fondul cererii susţinute pentru vehicule electrice (EV), arată datele publicate marţi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), preluate de Reuters.

Mai exact, 979.321 de autoturisme au fost înmatriculate în februarie în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), în creştere cu 1,7% comparativ cu perioada similară din 2025.

Piaţa auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans anual de 1,4%, până la 865.437 de autoturisme.

Piaţa auto din România a înregistrat un declin de 24,3% în ritm anual, în condiţiile în care în februarie au fost înmatriculate doar 8.985 de autoturisme, comparativ cu 11.850 unităţi în perioada similară a anului trecut.

Două treimi din vehiculele vândute în Europa sunt electrificate

În funcţie de motorizare, două treimi din vehiculele vândute în Europa sunt electrificate, acestea fiind maşini electrice pe baterii, hibride plug-in sau hibride.

Pe principalele pieţe europene s-au înregistrat creşteri ale vânzărilor în Italia (14%), Spania (7,5%), Marea Britanie (7,2%) şi Germania (6,4%) şi un declin de 14,7% în Franţa.

În sectorul auto european sunt 13,6 milioane de angajaţi, iar 8,1% din totalul locurilor de muncă din industria UE sunt în sectorul auto.

De asemenea, în primele două luni din acest an, înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie şi ţările EFTA) au scăzut în ritm anual cu 1%. Un număr de 1,94 milioane autoturisme au fost înmatriculate în perioada ianuarie – februarie 2026 în Europa, comparativ cu 1,95 milioane unităţi în primele două luni din 2025.

Piaţa auto din România a înregistrat cel mai semnificativ declin din Europa, de 28,9%, în condiţiile în care în perioada ianuarie – februarie 2026 au fost înmatriculate doar 16.982 autoturisme, comparativ cu 23.77 unităţi în perioada similară a anului trecut.

Pe principalele pieţe europene, majorarea vânzărilor în Italia (10,2%), Marea Britanie (4,8%) şi Spania (4,6%) nu a compensat declinul din Franţa (11,1%) şi Germania (1,4%).

Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa şi este cel mai important grup de lobby al industriei auto europene.

Vânzările de automobile Dacia în Europa au scăzut cu 23,4% în februarie, respectiv cu 29,3% în primele două luni din 2026

Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au înregistrat în februarie un declin anual de 23,4%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,7%, de la 4,9%, mai arată datele ACEA.

Un număr de 36.445 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în februarie în Europa, comparativ cu 47.550 unități în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în februarie: creșteri la grupul Volkswagen (2,2%) și la grupul Stellantis (9,5%) și scăderi la grupul Renault (14,3%) și la Ford (19,9%).

Pe segmentul vehiculelor electrice (EV), înmatriculările Tesla au crescut în februarie cu 11,8% după 13 luni de declin, arată datele ACEA. Rivalul chinez BYD a raportat un avans de 162,3% al vânzărilor în Europa.

Tesla a raportat un avans de 0,9%, iar BYD de 162,7% în primele două luni din 2026

În primele două luni din acest an, vânzările de autoturisme Dacia în Europa au scăzut în ritm anual cu 29,3%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,5%, de la 4,9%.

Un număr de 68.252 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în primele două luni din acest an în Europa, comparativ cu 96.503 în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în perioada ianuarie – februarie 2026: creșteri la grupul Stellantis (8,2%) și scăderi la grupul Renault (14,7%), la grupul Volkswagen (1,1%) și la Ford (20,3%).

Tesla a raportat un avans de 0,9%, iar BYD de 162,7%.

***