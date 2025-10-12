Semne de întrebare cu privire la revenirea pieței auto. Dan Vardie, APIA: Avem o redresare statistică / Următoarele luni vor arăta dacă piața crește sau avem un moment conjunctural / Ofensiva chinezilor pe piața locală

Înmatriculările de autovehicule noi, în România, au înregistrat o creștere puternică, de +39%, în luna septembrie a acestui an, față de luna septembrie 2024, dar cifrele trebuiesc privite cu prudență, afirmă Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Acesta arată că septembrie 2024 a fost cea mai slabă lună din ultimii doi ani, cu doar 8.913 unități înmatriculate, ceea ce face ca creșterea din septembrie 2025 să pară spectaculoasă.

Amintim că datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) arată o revenire puternică a pieței auto în ultimele luni, în condițiile în care programul Rabla Auto a fost amânat în mai multe rânduri în acest an, iar apoi consumatorii s-au grăbit să finalizeze achizițiile înainte de majorarea TVA.

Minus de 5% pe piața auto în 2025

Totalul autovehiculelor noi înmatriculate în primele 9 luni ale anului 2025 este în continuare pe minus, cu -5,1% mai puține față de cele din primele 9 luni din 2024. Programul Rabla a demarat abia din septembrie, cu un buget mult redus.

”Rezultatele din luna septembrie indică o aparentă revenire a pieței auto, cu o creștere raportată de aproape 40% față de aceeași perioadă din 2024 și o cotă de piață de 48,7% pentru motorizările electrificate. Totuși, aceste cifre trebuie interpretate cu prudență.

Pe de o parte, efectul creșterii TVA, aplicat de la 1 iulie, ar fi putut genera o accelerare artificială a înmatriculărilor, mulți cumpărători grăbindu-se să finalizeze achizițiile înainte de majorarea prețurilor. Pe de altă parte, septembrie 2024 a fost cea mai slabă lună din ultimii doi ani, cu doar 8.913 unități înmatriculate, ceea ce face ca procentul actual de creștere să pară mai spectaculos decât este în realitate”, afirmă Dan Vardie, președintele APIA, într-un comunicat de presă.

Poza de moment și tendințele din piață. Revenire și la autoutilitare

Potrivit acestuia, chiar și în aceste condiții, motorizările electrificate își mențin o pondere ridicată, cu segmentele full hybrid (+63%) și plug-in hybrid (+86%) pe un trend ascendent, alimentat atât de ofertele tot mai variate ale producătorilor, cât și de interesul constant al consumatorilor pentru soluțiile de tranziție energetică.

În același timp, în septembrie, piața vehiculelor comerciale – atât ușoare, cât și grele – a consemnat de asemenea creșteri de +34% și +41%, însă Dan Vardie punctează că și aici trebuie luat în calcul efectul de bază scăzut și eventualele înmatriculări anticipate de flote, înainte de modificările fiscale.

”Privind spre finalul anului, reluarea Programului Rabla 2025 ar putea susține cererea, deși ediția curentă dispune de un buget redus și stimulente ajustate. Interesul inițial ridicat arată că publicul rămâne receptiv la programele de reînnoire, dar impactul real asupra pieței va depinde de ritmul de procesare și de sustenabilitatea cererii, nu doar de entuziasmul de început.

În concluzie, datele din septembrie trebuie privite mai degrabă ca un efect de redresare statistică decât ca o revenire solidă, iar evoluția următoarelor luni va fi esențială pentru a confirma dacă piața intră într-o fază de creștere durabilă sau doar traversează un moment conjunctural favorizat de contextul fiscal și calendaristic”, mai spune Vardie.

Scădere de 9,3% pentru vânzările Dacia

Înmatriculările de autovehicule din România, în luna mai 2025 și principalele tendințe din piață, față de aceeași lună din 2024:

În septembroe, înmatriculările de autoturisme noi (care reprezintă 85% din total piață) sunt în creștere cu 39% comparativ cu luna septembrie 2024, ajungând la un volum de 12.409 unități;

Dacia rămâne lider la vânzări, cu 4.124 de unități, în creștere majoră față de septembrie 2024, cu +93,7%. În 2025, pe total 9 luni scurse din an, Dacia are o scădere de -9,3% la înmatriculări noi, cu 31.002 unități noi vândute. Lunile aprilie și mai au consemnat primele luni pentru livrările noului Bigster, care s-au accelerat în lunile de vară și în septembrie. Cele mai vândute modele în România rămân Logan, Duster și Sandero.

Toyota, care are o ofertă substanțială de modele hibride, și este în mod tradițional pe locul secund în top, a fost depășită de Renault, care a cumulat 1.139 unități noi înmatriculate în luna septembrie, +140,8% față de septembrie 2024, cu creștere majoră la înmatriculările/vânzările noi ale modelului Clio.

Pe tot anul, modelele Renault au o creștere de +4,2%, la 6.876 unități. În același timp, Toyota au o creștere de +3,6%, cu 10.245 de unități. Piața locală înregistrează o creștere rapidă în ultima perioadă pe zona de hibride, cu o scădere a modelelor diesel și al celor full-electrice.

Ofensiva chinezilor pe piața locală. Scădere mare la Dacia Spring

În ceea ce privește autoturismele full electrice, acestea dețin o cotă de 6% din piață, în luna septembrie a anului 2025, iar potrivit datelor se vede o evoluție pozitivă puternică pe piața locală a mărcii chineze MG, care a intrat în top 10 la full hibride, cu 1.278 de înmatriculări de noi modele în 2025, față de doar 32 unități în 2024.

Înmatriculările noi de modele Dacia Spring au scăzut puternic, cu -47% în primele 9 luni din 2025 vs. 9 luni 2024, la 1.177 unități, în timp ce înmatriculările de modele Tesla s-au prăbușit cu -69%.

De notat că mai multe firme chineze și-au deschis reprezentanțe în România, în ultimele luni, cu o ofensivă în special pe zona SUV.

Ofensiva pe SUV a chinezilor este explicată de faptul că, în ceea ce privește cotele de piață, segmentul SUV este pe prima poziție în România, cu o pondere de 49% în luna septembrie.

Revenire a autoutilitarelor – plus de aproape 34%

În același timp, înmatriculările de vehicule comerciale ușoare și minibus înregistrează, în septembrie 2025, o creștere de +33,8% față de luna septembrie 2024, din care vehiculele comerciale ușoare fără minibus înregistrează o creștere de +32,3%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele nouă luni ale anului 2025, un volum de 469 unități, față de 440 unități în aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește vehiculele comerciale grele (camioane) și bus, acestea înregistrează în septembrie 2025 o creștere de 40,6% față septembrie 2024, din care vehiculele comerciale grele peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o creștere de +38%.

