Piața auto a scăzut din nou puternic în august și rămâne cu 10% sub primele 8 luni din 2025 – Chinezii de la BYD urcă încet dar sigur în top – Situația pe mărci

Piața auto a mașinilor noi a înregistrat o nouă scădere în luna august, comparativ cu luna august 2025, și continuă să se situeze în acest an sub anul precedent ca număr de înmatriculări noi, conform datelor APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România).

Luna august a livrat o scădere de 37% a înmatriculărilor comparativ cu august 2025, după o scădere de -28% în iulie. Aceste scăderi au venit însă după o creștere de 53% în iunie, apărută în contextul în care pe 7 iulie au intrat în vigoare noi reglementări, de siguranță, așa-numitele GSR2, care au produs un efect de stimulare a înmatriculărilor înainte de această dată, de la care anumite mașini nu mai puteau fi înmatriculate.

Per total, în luna august, au fost înmatriculate 9.473 de autoturisme, în timp ce pe cele 8 luni scurse complet din an piața înregistrează o scădere de -10,1% față de primele 8 luni din anul anterior: 95.843 unități înmatriculate.

De notat că atât iunie 2026 cât și iulie și august 2025 au fost luni excepționale: în iulie și august anul trecut cumpărătorii au decis să nu mai aștepte programul Rabla, amânat până în toamnă, în timp ce iunie 2026 a fost o lună excepțională din cauza schimbărilor de reglementări pe piață, ceea ce a determinat un număr mult mai ridicat de livrări/înmatriculări.

Schimbări de preferințe în alegerile românilor. Modele și mărcile din Top 10 – Chinezii de la BYD au avut cele mai bune două luni de la intrarea pe piața românească

Conform analizelor APIA și ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România), automobilele electrice au înregistrat și ele o scădere în august, cu toate că înregistrează o creștere de 50% pe primele 8 luni: 7.018 unități înmatriculate.

În același timp, mărcile chineze continuă să câștige teren: marca BYD a avut cele mai bune cele mai bune două luni de la intrarea pe piața românească, în iulie și august.

Principalele tendințe din august din piața auto:

înmatriculările de autoturisme noi, în august 2026, sunt în scădere cu -37%%, față de august 2025.

autoturismele electrificate, în august 2026, înregistrează o scădere de -31%, față de august 2025.

autoturismele pur electrice, în august 2026, înregistrează o scădere de -29%, față de august 2025, ajungând la 669 unități.

chinezii de la BYD au avut a doua cea mai bună a lună de la intrarea pe piața românească, păstrându-se pe locul 5 în topul pe mărci, unde au urcat în iulie, cu 653 unități înmatriculate față de 672 în iulie. Pe totalul primelor 8 luni, BYD e pe locul 7 în topul pe mărci.

Dacia continuă să fie liderul pieței, cu 2.142 de unități înmatriculate în august 2026, aproximativ jumătate față de cele 4.153 unități înmatriculate în august 2025, respectiv 5.106 în luna excepțională iulie 2025;

Chinezii de la Chery, care au ocupat locul al zecelea în topul pe mărci în ultimele luni, a au ieșit acum din top, dar locul lor a fost luat de MG, marcă britanică deținută de un grup din China, care a fost pe locul 9 cu 345 de înmatriculări.

În același timp, Hyundai și Suzuki, aflate în top 10 în august 2025, nu mai apar între primele zece mărci în august 2026, în timp ce Toyota, care are o ofertă substanțială de modele hibride, și-a păstrat locul tradițional în top, adică al doilea, cu 1.229 unități înmatriculate, față de 1.238 în iulie 2026, în scădere totuși de la 1.634 în august 2025.

Cel mai bine vândut model al chinezilor de la BYD pe piața locală, în luna august, a continuat să fie modelul SEAL U, în timp ce modelul Logan al Dacia a rămas pe primul loc în preferințele românilor după revenirea pe prima treaptă a acestui podium în luna iunie, după o perioadă mai dificilă. În topul pe modele, Dacia deține primele 4 locuri din top 5.

De notat că piața locală înregistrează o creștere rapidă în ultima perioadă pe zona de hibride, cu o scădere a modelelor diesel și celor full-electrice.

Evoluția pe tipuri de motorizare și evoluția pieței second-hand

Cote de piață vehicule/combustie, 8 luni 2026:

– vehicule full electrice = 7.018 unități (+50%)

– vehicule hibride = 49.282 unități (+2.1 %)

– vehicule pe GPL = 9.154 unități (-24.9%)

– vehicule pe benzină = 15.419 unități (-31.3%)

– vehicule pe motorină = 5.269 unități ( -39.7%)

În ceea ce privește autoturismele second-hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în august 2026 cifra de 25.923 unități, o scădere de -14,5% față de august 2025.

Pe primele opt luni din 2026, înmatriculările de autoturisme second-hand înmatriculate pentru prima oară în Romania au ajuns la valoarea de 199.570 unități, în scădere cu -13,4% față de perioada similară din 2025, respectiv 230.547 unități.

Clasamentul pe mărci, autoturisme noi, ianuarie-august 2026 :

DACIA = 17.114 unități TOYOTA = 9.251 unități SKODA = 7.121 unități VOLKSWAGEN = 6.579 unități RENAULT = 3.933 unități MERCEDES = 3.472 unități BYD = 3.465 unități FORD = 3.457 unități HYUNDAI = 3.396 unități BMW = 3.106 unități

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