Piața aurului: Rusia și Kazahstan vând din rezerve – China și Polonia cumpără constant

Rusia a vândut constant aur pe parcursul întregului an. Luna septembrie a adus o nouă diminuare a rezervelor sale de aur – aproximativ 6,2 tone – ceea ce ridică totalul vânzărilor de la începutul anului la circa 62 tone, conform Euronews.

O singură dată în istoria sa modernă a mai vândut Rusia aur într-un ritm atât de alert: în 1998, când a cedat 118 tone din rezervele sale în doar trei luni.

Rusia vinde aur – China cumpără

Potrivit lui Adam Stroniawski, director general al distribuitorului polonez de metale prețioase Mennica Skarbowa, „Rusia se confruntă cu un deficit bugetar foarte mare din cauza războiului din Ucraina și dorește să direcționeze mai multe fonduri către sectorul apărării”. El a declarat pentru Euronews că Rusia vinde aur în afara pieței londoneze a metalelor prețioase, precizând că „tranzacțiile au loc în Hong Kong, iar principalul cumpărător este banca centrală a Chinei”.

Stroniawski concluzionează că, prin urmare, impactul acestor tranzacții asupra prețului global al aurului ar fi neglijabil.

Conform datelor comerciale din Hong Kong, în perioada ianuarie-iulie, aproximativ 100 de tone de aur rusesc au ajuns la Hong Kong – o cantitate de aproape trei ori mai mare decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut.

Expertul nu exclude posibilitatea ca Rusia să revină în rândul țărilor care cumpără aur și își refac rezervele, așa cum a procedat și după vânzările masive din 1998.

Piața aurului: Kazahstanul își marchează profiturile

Cu câteva zile înainte ca banca centrală a Rusiei să-și publice datele, investitorii au aflat că și Kazahstanul intenționează să vândă o parte din rezervele sale de aur.

Această țară, situată pe două continente, s-a numărat printre cei mai mari cumpărători de aur la nivel mondial în primele opt luni ale anului 2024. Recent, a anunțat că, până la sfârșitul anului, intenționează să-și reducă deținerile de aur, astfel încât acesta să reprezinte 75% din totalul rezervelor sale. „Lichidarea unei părți din rezervele externe ale Kazahstanului, deținute în aur, ar putea părea surprinzătoare, întrucât, timp de ani de zile, țara a fost unul dintre cei mai mari cumpărători de aur”, afirmă Stroniawski.

El precizează că această schimbare ar putea fi temporară, fiind determinată de necesitatea de a acoperi un deficit bugetar sau de a marca profiturile.

„Kazahstanul a cumpărat aur o perioadă îndelungată, astfel că acum va vinde înregistrând un profit semnificativ”, adaugă el.

Expertul subliniază că atât amploarea reducerii planificate – de la aproximativ 78% la 75% din rezervele totale –, cât și eșalonarea vânzărilor în timp indică faptul că nici aceste tranzacții nu vor avea un impact major asupra piețelor globale ale aurului.

Băncile încep să vândă masiv din rezerve?

Schimbarea de abordare a Rusiei și a Kazahstanului ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca acesta să fie începutul unei noi tendințe în rândul băncilor centrale și dacă Polonia ar putea să le calce pe urme. În ultimii ani, Polonia și-a majorat semnificativ rezervele de aur și ar putea să-și marcheze profiturile cât timp prețul aurului rămâne ridicat. În opinia lui Stroniawski, însă, acest scenariu este extrem de puțin probabil.

„Acest lucru ține de factori interni, politicile guvernului și ale băncii centrale urmând direcții diferite. În actuala legislatură, este puțin probabil ca rezervele să fie lichidate”, afirmă Stroniawski.

Într-adevăr, Banca Națională a Poloniei cumpără aur în mod activ de câțiva ani, iar rezervele actuale ale țării sunt deja aproape de obiectivul de 700 de tone. Potrivit expertului, acest lucru nu înseamnă neapărat sfârșitul achizițiilor de aur de către banca centrală. El explică faptul că rezervele mari de aur îmbunătățesc bonitatea țării și contribuie la stabilizarea monedei naționale.

„În prezent, prin prisma rezervelor sale de aur, Polonia ocupă locul 10 la nivel mondial. În opinia mea, atingerea pragului de 700 de tone va reprezenta doar o etapă. Nu înseamnă nici sfârșitul achizițiilor, nici începutul unei vânzări masive”, spune Stroniawski.

„Nu cred că aurul va deveni vreodată ieftin”

„În acest moment, mulți investitori care au cumpărat aur în urmă cu câțiva ani s-ar putea gândi să-și marcheze profiturile”, afirmă expertul. El adaugă că metalul prețios a înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimii ani, deși, în 2026, cotația sa a scăzut.

Potrivit Consiliului Mondial al Aurului (World Gold Council), prețul aurului a crescut cu 25,5% în 2024 și cu 67,4% în 2025 (raportat la dolarul american). Însă, în primele nouă luni ale anului 2026, prețul a scăzut cu 4,4%.

Stroniawski consideră că eventualele corecții temporare ale prețului aurului nu afectează tendința ascendentă pe termen lung. El estimează că achizițiile efectuate de băncile centrale și de investitorii care privesc aurul ca pe o „investiție sigură” (safe haven) și un activ de rezervă vor susține noi creșteri de preț. „În ceea ce privește aurul, nu m-aș aștepta să devină vreodată mai ieftin. Totuși, achiziționarea acestuia aduce profituri sigure doar pe termen lung”, subliniază Stroniawski.

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