Philips, vizată într-o investigație a Concurenței privind dispozitivele medicale de monitorizare a pacienților

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie pe piaţa echipamentelor medicale de ultrasonografie şi pe piaţa dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienţilor, vizate fiind Philips România SRL şi distribuitori sau revânzători ai acestei companii.

De asemenea, investigaţia vizează şi Philips Medical Systems Nederland BV, companie cu sediul în Olanda.

Autoritatea suspectează o posibilă înţelegere anticoncurenţială şi/sau practică concertată de împărţire a pieţei, începând cu 2020, cel puţin, în cadrul procedurilor organizate de spitale şi clinici medicale pentru achiziţia acelor echipamente.

”Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediul Philips România SRL şi la sediile a 10 distribuitori sau revânzători Philips care activează pe piaţa echipamentelor medicale de ultrasonografie şi/sau piaţa dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienţilor destinate utilizării în spitale şi clinici medicale”, arată un comunicat al Consiliul Concurenţei.

Inspecţiile s-au derulat în cadrul investigaţiei care vizează o posibilă înţelegere anticoncurenţială şi/sau practică concertată de împărţire a pieţei în cadrul procedurilor organizate de spitale şi clinici medicale pentru achiziţia acelor echipamente.

Distribuitorii/revânzătorii la care s-au făcut inspecţii inopinate sunt:

Medical Device Store SRL

Papapostolou SRL

Dacorum Grup SRL

ABB Medtec SRL

ABB Neopuls SRL

Med Tehnica SRL

Minimed Solutions SRL

Esmed Group SRL

Pharmics SRL

Almed Investments SRL.

Limitarea concurenței în domeniu, cu menținerea unor prețuri ridicate

”Autoritatea de concurenţă suspectează că, cel puţin începând cu anul 2020, companiile investigate îşi coordonează politicile comerciale în cadrul procedurilor de achiziţie, manipulând atribuirea contractelor pentru echipamentele medicale de ultrasonografie şi dispozitivelor medicale de monitorizare. Prin acest comportament s-ar fi urmărit eliminarea concurenţei între distribuitorii/revânzătorii Philips Medical Systems Nederland BV/Philips România SRL, precum şi între Philips România SRL şi partenerii săi distribuitori/revânzătorii săi. În acest fel, companiile nu mai concurează unele cu celelalte şi nu mai exercită presiune asupra preţurilor în cadrul procedurilor de achiziţii, iar concurenţa este restrânsă”, arată Autoritatea de concurenţă.

Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate.

Reprezentanţii Consiliul Concurenţei spun că efectuarea acestor inspecţii nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor. În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

”Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurenţă, în cadrul programului de clemenţă, pot obţine imunitate la amendă sau reduceri substanţiale ale amenzilor”, se precizează în comunicat.

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