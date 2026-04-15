Ministrul Energiei, anunț din SUA: România primește derogare de la sancțiunile asupra Lukoil – Rafinăria Petrotel va reporni în 45 de zile

Statele Unite ale Americii au fost de acord cu derogarea de la sancţiuni împotriva Lukoil, iar România poate să repornească rafinăria Petrotel-Lukoil, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, conform Agerpres. Aceasta va putea să funcţioneze din nou în 45 de zile, a mai anunţat ministrul, care efectuează în prezent o vizită în SUA alături de mai mulţi miniştri ai guvernului Bolojan.

„Este o veste extrem de importantă: faptul că am primit confirmare oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel-Lukoil. Reprezintă o veste uriaşă pentru ţara noastră. Prin acest mecanism, în 45 de zile, această rafinărie va putea să funcţioneze din nou şi să producă motorină, benzină, kerosen pentru România. Este un pas în faţă extrem de important. 21% din producţia României va fi asigurată de această rafinărie şi reprezintă un principal element al stabilizării pieţei de carburanţi din România. Sunt în momentul de faţă doar două ţări la nivel mondial, Germania şi acum România, care au reuşit această performanţă”, a declarat ministrul, marţi, la Antena 3.

El a adăugat că, astfel, România nu va depinde atât de mult de importuri, îşi va produce toată benzina pe care o consumă şi peste 60% din motorină, precum şi tot combustibilul pentru aviaţie.

În acelaşi timp SUA au anunţat că lanţul de peste 300 de benzinării ale Lukoil din țara noastră a primit de asemenea derogare de la sancţiunile SUA. Noul termen până la care benzinăriile Lukoil din afara Federaţiei Ruse sunt exceptate de la aplicarea sancţiunilor americane este 29 octombrie,

Rafinăria Petromidia a Rompetrol rafinează la capacitate maximă

„În acelaşi timp, suntem mai stabili în faţa fluctuaţiilor internaţionale de preţ, pentru că, atunci când vorbim despre motorina care se cumpără la un preţ dublu faţă de acum o lună şi jumătate, în România avem petrolul mai scump doar cu 30 şi ceva la sută, ceea ce înseamnă automat că vom avea preţuri mai mici decât în întreaga regiune. Faptul că am repornit rafinăria Petromidia Năvodari, care funcţionează la capacitate maximă şi ne asigurăm că timp de un an de zile va funcţiona, că avem această nouă victorie prin repornirea rafinăriei Petrotel-Lukoil, reprezintă pentru România cel mai bun lucru care se putea întâmpla în această perioadă.

Şi vreau să fiu foarte clar: niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România, vorbim despre petrol care va ajunge din alte state, şi, în acelaşi timp, niciun leu nu va ajunge în Federaţia Rusă. Avem un mecanism foarte clar făcut de Ministerul Energiei de supraveghere a tuturor operaţiunilor, pentru a ne asigura şi a da garanţii şi Statelor Unite şi Uniunii Europene că prin Ministerul Energiei din România ne asigurăm că toate tranzacţiile vor fi clare şi nu vor avea nicio legătură cu Rusia. Ea va funcţiona doar operaţional, pentru a păstra în continuare şi reţeaua de benzinării, dar mai ales pentru a avea produs în piaţă. Iar acest lucru l-am făcut după ce m-am consultat cu cei mai importanţi oameni ai Planetei în materie de energie, cu preşedintele Agenţiei Internaţionale a Energiei, Fatih Birol, cu cei de la World Economic Forum, cu Chris Wright, ministrul Energiei din SUA, şi cu cei mai importanţi actori mondiali”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că i-a convins că, dacă România reuşeşte să rafineze mai mult petrol, îşi asigură securitatea energetică, dar şi pe cea a regiunii, deoarece faptul că în prezent produce benzină dublu faţă de cât consumă îi permite să vândă şi statelor vecine, care astfel nu mai depind de importurile care treceau înainte prin Strâmtoarea Ormuz.

Aceeaşi situaţie este şi cazul kerosenului, a cărui producţie, fiind mai mare decât consumul ţării noastre, ne permite să vindem şi statelor din Uniunea Europeană, care acum sunt dependente în proporţie de aproape 50% de importurile de kerosen care vin din Orientul Mijlociu.

România ajută țările din Europa pentru a le acoperi deficitul de kerosen

„Este o victorie uriaşă pentru România şi ne asigură în acelaşi timp că nu depindem de importuri atât de mult cât depindeam la începutul acestui conflict din Orientul Mijlociu. E poate cea mai bună veste pe care puteam să o dau, ca ministru al Energiei, din ultimele săptămâni”, a spus Ivan.

De asemenea, acesta a menţionat că în momentul de faţă este instituită starea de urgenţă la nivelul României, lucru care dă pârghie Ministrului Energiei şi Ministerului Economiei ca în ceea ce priveşte exporturile de petrol şi motorină acestea să poată să fie făcute doar în interes NATO şi cu excepţii foarte clare.

„Aşa că nu avem nicio altă obligaţie. Ne interesează în primul rând România şi, prin această reuşită, vom avea suficiente produse în piaţă în ţara noastră. (…) Dacă mâine se opreşte războiul, timp de şase-nouă luni de zile toate statele din lume vor avea probleme în urma blocajului din Strâmtoarea Ormuz şi a bombardamentului din Orientul Mijlociu. Asta ne dă o rezilienţă foarte mare, pentru că mai simplu găseşti petrol crud, unde avem deja angajamente şi unde avem deja contracte şi unde o să le creştem în această perioadă, decât să imporţi direct produs finit, adică motorină. Este o victorie uriaşă pentru a ne asigura suficient produs în piaţă şi, în acelaşi timp, vine pe fondul acestui parteneriat tot mai practic cu administraţia din SUA, în care noi aducem un plus şi Uniunii Europene, prin faptul că rafinăm mai mult pe teritoriul Uniunii Europene şi asigurăm produs în piaţă. Deci e un mare, un foarte mare plus”, a punctat Ministrul Energiei.

