Petrom, profit de 4,1 mld. de lei la 9 luni – Un T3 de excepție: marja de rafinare s-a triplat – Taxa pe profiturile excepționale a costat 266 mil. lei

OMV Petrom (SNP) a realizat în primele 9 luni din 2026 un profit net de 4,06 miliarde de lei, în creștere cu 18% față de cel realizat în perioada similară de 9 luni din 2025, adică de 3,43 miliarde de lei, conform datelor publicate joi pe site-ul Bursei de Valori București. Aproximativ 2,26 miliarde de lei este exclusiv profitul trimestrului trei, un rezultat cu 68% peste cel din T3 2025 și de 3 rezultatul net al trimestrului precedent (T2 2026).

Petrom raportase deja din prima parte a lunii octombrie rezultate operaționale excepționale pe segmentul de rafinare, pentru trimestrul trei din acest an, cu o marjă de rafinare aproape triplă față de anul trecut și rafinăria Petrobrazi funcționând aproape la capacitate maximă (100% utilizare a capacității în T3, 98% pe parcursul primelor 9 luni din an).

Vânzări mai mari cu 8,33 mld. de lei la final de T3 2026 față de primele 9 luni din 2025, când nu a existat război în Orient

Creșterea profitabilității nete a survenit în contextul performanței operaționale foarte bune, a diminuării impactului rezultatului financiar negativ (94 mil. lei vs. 192 mil. lei T2 2026) și a unui impact totuși moderat de pe urma supraimpozitării profiturilor excepționale apărute în urma războiului din Iran (266 mil. lei la T3 2026).

În același timp, profitul din exploatare a fost de aproape 5,8 miliarde lei, mai mare cu 51% față de primele 9 luni din 2025, în vreme ce veniturile din vânzări s-au cifrat la 35,1 miliarde de lei, în creștere cu 31% față de primele 9 luni ale anului trecut, susținute în principal de prețuri și volume mai mari aferente vânzărilor de produse petroliere, precum și de volume mai mari aferente vânzărilor de energie electrică și de gaze naturale.

“Într-un context de piață volatil, am avut o performanță operațională solidă și am continuat să furnizăm energie fiabilă clienților noștri. Cu piețele energetice sub presiune, ne-am concentrat pe ceea ce contează cel mai mult: să asigurăm continuitatea aprovizionării cu energie și să construim noi capacitați.

Rafinăria Petrobrazi a funcționat la o capacitate de peste 98% in 1-9/26, atingând 100% în trimestrul al treilea, centrala electrică Brazi a furnizat 9% din energia electrică produsă în România in 1-9/2026 și am compensat în mare măsură declinul natural al producției de petrol și gaze naturale. În același timp, am avansat proiectul Neptun Deep pentru începerea producției de gaze naturale în prima jumătate a anului viitor și am continuat să ne dezvoltăm activitatea în domeniul energiei cu emisii reduse de carbon, consolidând securitatea energetică pe termen lung a României.

Rezultatele noastre din primele nouă luni reflectă creșterea prețurilor materiilor prime și robustețea modelului nostru de afaceri integrat, precum și investiții record și contribuții în creștere la bugetul de stat. Profitul net a fost de 4,1 miliarde lei, în timp ce investițiile au depășit 6,6 miliarde lei, iar taxele si dividendele au însumat peste 16 miliarde lei”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Ptrom

Vânzările în benzinării au crescut cu doar 6% an/an

De notat că 74% din veniturile Petrom la finalul primelor 9 luni din an au venit din segmentul rafinare și marketing (vânzare produse petroliere și rafinate, inclusiv în benzinării – față de 69% la S1 2026), în timp ce 25-26% au venit din segmentul gaze și energie electrică.

În contextul creșterii prețurilor la țiței și carburanți din cauza războiului din Iran și a perturbărilor energetice aferente, doar în T3 2026 (1 iulie – 30 septembrie 2026) Petrom a avut vânzări în valoare de 13,85 miliarde de lei, față de 11,74 miliarde de lei în T2 2026 și 9,81 miliarde de lei în T3 2025.

De notat totuși că volumele de vânzări cu amănuntul (în benzinării), care au reprezentat 56% din vânzările totale de produse rafinate, au crescut cu doar 6%, la 2,52 milioane de tone. Vânzarile totale de produse rafinate exceptând vânzările cu amănuntul au crescut cu 18%, pe fondul creșterii vânzărilor comerciale și a exporturilor.

Petrom a plătit 266 mil. lei în contul ”contribuției temporare de solidaritate” – Nou proiect în Guvern pentru prelungirea taxei până la 31 ianuarie 2027

Rata efectivă a impozitului pe profit la nivel de grup a coborât la 16%, de la 19% în T2 2026, și a crescut de la 15% în primele 9 luni ale lui 2025 (impozitul pe profit a fost la 9 luni de 851 mil. lei), în timp ce profitul net a fost redus și de o pierdere financiară de 375 de milioane de lei (față de un profit de 721 mil. Lei la 9 luni 2025), pusă de directorat pe seama ”veniturilor mai mici din dobânzi, având în vedere că T3/25 a fost influențat de un rezultat favorabil dintr-un litigiu”.

În primele 9 luni din 2026, veniturile din dobânzi ale Petrom 337 milioane de lei, față de 1,16 miliarde de lei în perioada similară din 2025.

De notat că Petrom a fost supusă mai multor măsuri excepționale în T2 și T3 (plafonare de adaos comercial/marje la nivel de sector de distribuție de carburanți la nivelul mediu din 2025, taxă pe profiturile excepționale), în contextul creșterii masive a prețurilor la țiței și carburanți pe fondul războiului din Iran.

Această taxă pe profiturile excepționale introdusă în debut de aprilie, intitulată contribuție temporară de solidaritate, a reprezentat o cheltuială de 266 milioane de lei pentru Petrom la T3. Amintim că aceasta a fost introdusă mai întâi de Guvernul Bolojan la 3 aprilie, contribuția fiind de 1,5%-9,9% cu aplicabilitate în praguri, prin raportare la cotațiile petrolului Brent, iar ca efect avea rolul de a reprezenta 60% din profitul excepțional obținut până la 30 iunie din exploatarea sau exploatarea și comercializarea petrolului românesc. Ulterior, înspre finalul verii, taxa a fost reintrodusă de către Parlament.

Acum, contribuția e calculată tot pe baza unei cote progresive (între 1,5% si 11,9%), în funcție de cotațiile medii lunare ale motorinei sau ale Brent, aplicându-se cota mai mare. Cota de solidaritate se aplică vânzărilor din segmentul Rafinare & Marketing pentru toate produsele proprii, ponderate cu proporția țiteiului din producția internă procesat în 2025 (aproximativ 60%).

Pe 26 octombrie 2026, a fost publicat pentru consultare un proiect de hotărâre de Guvern care vizează prelungirea cu trei luni a aplicabilității reglementării, pana la 31 ianuarie 2027.

Contribuția companiei la bugetul de stat a urcat cu 29%, la 10,2 mld. lei – Acțiunile Petrom, la un nou maxim istoric

Prețul mediu realizat al Brent a coborât în T3 la 97 dolari/baril, de la 104 dolari/baril în T2 pentru Petrom, în timp ce indicatorul marjă de rafinare a urcat la T3 la 41,7 dolari USD/bbl față de 26,5 USD/bbl în T2 și față de 10,9 USD/bbl în primele 9 luni din 2025, pe fondul prețurilor ridicate ale mărfurilor.

Petrom arată că indicatorul a fost susținut de diferențialele solide la benzină și motorină, într-un context de piață cu prețuri mai mari, determinat de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, precum și de interdicția Rusiei privind exporturile de motorină.

Cu toate acestea, aceasta s-a reflectat doar parțial în rezultatul activității de rafinare, ca urmare a costurilor mai ridicate ale țițeiului din import, precum și a creșterii costurilor logistice și de asigurare, generate, de asemenea, de contextul geopolitic, mai spune Petrom.

Per total, contribuția companiei la bugetul de stat a urcat cu 38%, la 16 miliarde lei.

De notat că acțiunile OMV Petrom se află din nou la maxime istorice, după un raliu masiv, de peste 100%, în perioada mai 2025-iulie 2026, raliu reluat recent în contextul apropierii intrării în exploatare a proiectului de gaze offshore Neptun Deep (vezi grafic mai jos din ședința bursieră din 29 octombrie).

Perspectivele companiei, potrivit conducerii Petrom

Mediul de piață

Pentru 2026, OMV Petrom preconizează că prețul mediu al țițeiului Brent va fi de peste 95 USD/bbl (estimarea anterioară: între 85 și 95 USD/bbl; 2025: 69,1 USD/bbl).

Indicatorul marjă de rafinare se preconizează că va fi peste 20 USD/bbl (estimarea anterioară: peste 15 USD/bbl; 2025: 12,4 USD/bbl). Perturbările actuale ale pieței ar putea duce la creșterea diferențialelor de preț ale țițeiului față de Dated Brent, aspect care nu este reflectat nici în indicatorul marjă de rafinare al OMV Petrom, nici în senzitivitățile pentru întregul an.

În România, preconizăm că cererea de produse petroliere în comerțul cu amănuntul și cea de gaze naturale va fi stabilă comparativ cu 2025; cererea de energie electrică va fi ușor mai redusă (estimarea anterioară: stabilă comparativ cu 2025).

În martie 2026, guvernul a emis o ordonanță de urgență prin care piața gazelor naturale pentru consumatorii casnici, precum și pentru producția de energie termică în centrale de cogenerare și termocentrale pentru consumul casnic, rămâne reglementată până la sfârșitul T1/27. Acest lucru se traduce printr-o reducere a sferei de aplicare a reglementării anterioare.

Aplicabilitatea taxei pe cifra de afaceri introduse în 2024 (0,5% pentru OMV Petrom S.A. și OMV Petrom Marketing S.R.L.) este programată să expire la finalul anului 2026, cu un impact anual total de circa 250 mil. lei în 2026 (2025: 205 mil. lei).

O taxă de 0,5% din valoarea netă a anumitor construcții (cost minus amortizare) este aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2025. Impactul pentru 2026 este de circa 75 mil. lei; întreaga sumă aferentă anului 2026 a fost plătită în mai 2026 (2025: 69 mil. lei). Conform reglementărilor actuale, taxa va fi eliminată începând cu 1 ianuarie 2027.

La sfârșitul lunii iulie 2026, Parlamentul a decis reinstaurarea situației de criză și a adoptat o nouă reglementare, ca urmare a creșterii prețurilor produselor petroliere determinate de escaladarea reînnoită a conflictului din Orientul Mijlociu. Reglementarea aplicabilă în perioada august–octombrie prevede plafonarea marjelor de retail și comerciale la nivelul din 2025, ajustat cu inflația. În plus, a fost introdusă o taxă de solidaritate, calculată pe baza unei cote progresive (între 1,5% și 11,9%), în funcție de cotațiile medii lunare ale motorinei sau ale Brent, aplicându-se cota mai mare. Cota de solidaritate se aplică vânzărilor R&M pentru toate produsele proprii, ponderate cu proporția țițeiului din producția internă procesat în 2025 (aproximativ 60%). Pe 26 octombrie 2026, a fost publicat pentru consultare un proiect de hotărâre de Guvern care vizează prelungirea cu trei luni a aplicabilității reglementării, până la 31 ianuarie 2027.

Cadrul financiar

Investiții totale nete de până la 10,4 mld. lei iv, din care investiții organice de circa 10 mld. lei (estimarea anterioară: până la 9,4 mld. lei, din care investiții organice ~9 mld. lei; investiții totale nete în 2025 de 7,8 mld. lei, din care investiții organice de 7,7 mld. lei). Creșterea bugetului de investiții se datorează în principal majorării investițiilor în Neptun Deep în anul curent. Planificăm, de asemenea, investiții mai mari dedicate proiectelor cu emisii de carbon reduse și zero, în principal SAF/HVO și energie din surse regenerabile. Investițiile necesită un mediu de reglementare și fiscal competitiv, previzibil și stabil.

Ne așteptăm să generăm un flux de trezorerie extins înainte de plata dividendelor relativ neutru, în contextul unui nivel-record de investiții (estimarea anterioară: negativ; 2025: 2,6 mld. lei).

Randament pentru acționari atractiv: un dividend total pe acțiune în valoare brută de 0,0578 lei, compus dintr-un dividend de bază de 0,0466 lei, în creștere cu 5% față de anul anterior, și un dividend special de 0,0112 lei, a fost plătit începând cu iunie 2026. Rata totală de distribuire a dividendelor din OCF 2025 la 40% și randamentul total al dividendului la 5,8%.

Direcția strategică: Optimizarea activităților tradiționale

Explorare și Producție

Producția: se estimează că va fi de peste 100 mii bep/zi (2025: 104,5 mii bep/zi), fără a lua în considerare un impact din eventuale vânzări de active.

Investițiile: circa 6,6 mld. lei vi (estimarea anterioară: 5,6 mld. lei; 2025: 5,6 mld. lei), din care mai mult de jumătate pentru Neptun Deep. Plănuim forarea a circa 30 de sonde noi și sidetrack-uri și realizarea a circa 540 de reparații capitale la sonde (estimarea anterioară: circa 35 de sonde noi și sidetrack-uri și circa 550 de reparații capitale la sonde; 2025: 31 de sonde noi și sidetrack-uri și 542 reparații capitale la sonde).

Investițiile de explorare: estimate la aproximativ 0,4 mld. lei (estimarea anterioară: 0,3 mld. lei), reflectând intensificarea activității de explorare, atât onshore, cât și offshore.

Extinderea licențelor de producție: lucrăm cu autoritățile pentru implementarea acordului semnat cu statul român pentru extinderea cu 15 ani a acordurilor petroliere de producție.

Rafinare și Marketing

Rata de utilizare a rafinăriei se estimează că va fi peste 95% (2025: 93%, afectată de oprirea planificată a rafinăriei din T2/25).

Vânzările totale de produse rafinate se estimează că vor fi mai mari față de 2025 (2025: 5,5 mil. tone); vânzările cu amănuntul de carburanți se estimează că vor mai mari față de 2025 (2025: 3,2 mil. tone).

Gaze și Energie

Estimăm volume totale de vânzări de gaze naturale relativ stabile față de 2025 (estimarea anterioară: mai mici comparativ cu 2025; 2025: 48,3 TWh).

Producția totală netă de energie electrică este prognozată să fie ușor mai mare comparativ cu 2025 (estimarea anterioară: relativ similară cu cea din 2025; 2025: 4,7 TWh).

Direcția strategică: Dezvoltarea regională a gazelor naturale

Neptun Deep offshore România: continuăm campania de foraj, pregătim pornirea platformei Neptun Alpha și a instalațiilor onshore. Prima producție de gaze naturale e preconizată pentru prima jumătate a anului 2027.

Explorare offshore în perimetrul Neptun: desfășurăm activități pregătitoare pentru sonda de apă adâncă Anaconda-1, care se estimează că va fi forată după finalizarea forajului de dezvoltare în Neptun Deep.

Han Asparuh offshore Bulgaria: evaluăm opțiunile pentru a decide următorii pași.

Han Tervel offshore Bulgaria: pregătiri pentru achiziția de date seismice 3D.

Direcția strategică: Tranziția către emisii de carbon reduse și zero

Avem ca țintă reducerea emisiilor absolute de gaze cu efect de seră Scope 1-2 cu 30% până în 2030 față de 2019 (2025: scădere de ~19% față de 2019).

Progrese în dezvoltarea portofoliului de energie electrică din surse regenerabile: ne concentrăm pe accelerarea fazei de execuție a portofoliului nostru de proiecte și pe creșterea treptată a producției de energie electrică între 2027-2029.

În privința biocombustibililor, avansăm cu construcția unității SAF/HVO, începerea producției fiind estimată pentru 2028.

Mobilitatea electrică: continuăm extinderea rețelei de încărcare a autovehiculelor electrice în regiune, având ca ambiție atingerea unui număr de aproximativ 1.600 de puncte de încărcare la final de an, atât în stațiile noastre de alimentare, cât și în alte locații (la finalul anului 2025: aproximativ 1.350 de puncte de încărcare).

***