Petrom se extinde în industria bitumului rutier și lansează un produs nou, care crește durabilitatea autostrăzilor

OMV Petrom, cel mai mare producător de energie din Sud-Estul Europei, își extinde activitatea în domeniul bitumului, prin două parteneriate strategice cu companii românești, arată compania într-un comunicat de presă.

Compania intenționează creșterea pe această piață, în contextul dezvoltării accelerate a infrastructurii rutiere din România.

OMV Petrom va colabora cu UNICOM HOLDING din Galați, pentru a-și mări capacitatea de stocare, timpul de livrare urmând a fi astfel redus la sub 24 de ore.

Al doilea parteneriat semnează vizează colaborarea cu BITUM TRUCK din București, pentru a produce OMV Petrom Starfalt® PmB, un bitum polimerizat premium. Produsul este esențial pentru construcția de drumuri și autostrăzi cu durabilitate extinsă. “Amestecurile asfaltice care conțin OMV Petrom Starfalt® PmB se caracterizează printr-o durabilitate crescută, stabilitate ridicată, o foarte bună rezistență la deformare și o rezistență mare la fisurare cauzată de temperaturi scăzute și oboseală. În plus, amestecurile asfaltice sunt 100% reutilizabile la sfârșitul duratei de viață”, menționează comunicatul companiei.

OMV Starfalt® PmB este un liant bituminos modificat cu polimeri, obținut pe baza unei tehnologii dezvoltate în laboratoarele OMV. Procesul de producție este brevetat de OMV, cu aproape 40 de ani de experiență în producția de PmB și va fi reprodus în România.

“Ne dorim cu toții ca infrastructura rutieră din România să fie extinsă, modernă și de calitate, iar disponibilitatea bitumului este esențială. De aceea ne propunem să dublăm cantitatea de bitum plasată de către OMV Petrom pentru piața din România, prin mărirea capacității de stocare și prin introducerea unui produs premium, esențial pentru durabilitatea drumurilor cu trafic intens. În acest sens, am semnat parteneriate cu două companii românești”, a explicat Radu Căprău, Membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Rafinare și Marketing.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 41 milioane bep în 2023. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom.

