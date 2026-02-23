Acțiunile OMV Petrom, excluse din indicii de piețe emergente ai FTSE Russell – Explicația directorului financiar al companiei

Acțiunile OMV Petrom (SNP) nu vor mai face parte din indicii de Piețe Emergente ai furnizorului global FTSE Russell, ca urmare a neîndeplinirii criteriului de eligibilitate privind lichiditatea, potrivit unui anunț al companiei și a anunțului cu rezultatele revizuirii semestriale operate de FTSE Russell. Acțiunile Petrom au fost prezente în indicii respectivi mai bine de 4 ani.

Perioada de evaluare a lichidității a fost ianuarie – decembrie 2025. OMV Petrom poate fi reinclusă în indicii FTSE Global All Cap după o perioadă de cel puțin 12 luni de menținere în afara indicilor, cu condiția îndeplinirii cumulative a criteriilor de lichiditate și a celorlalte cerințe de eligibilitate prevăzute de metodologia FTSE Russell.

SNP va fi eligibilă pentru reincludere cel mai devreme în septembrie 2027, cu condiția respectării criteriului de eligibilitate privind lichiditatea pentru perioada de referință 1 iulie 2026 – 30 iunie 2027.

Cum explică directorul financiar al Petrom excluderea din indicii FTSE Russell

Alina Popa, directorul financiar al companiei și membru al directoratului OMV Petrom, a precizat că scăderea lichidității acțiunilor a fost cauzată de faptul că unii investitori au cumpărat pachete mari, pachete pe care nu intenționează să le vândă.

”În ultimii patru ani, prețul acțiunii OMV Petrom aproape s-a dublat și a avut o performanță mai bună decât cea a companiilor similare regionale. Mai mult, în prima zi de tranzacționare a anului 2026, a depășit pragul de 1 RON. Aceste repere reflectă performanța noastră financiară și operațională solidă, susținută de fundamente puternice, precum și implementarea cu succes a Strategiei 2030 a companiei. În acest context am observat o consolidare a participațiilor în OMV Petrom din partea mai multor investitori pe termen mediu și lung, cu un comportament investițional de tip cumpără și păstrează, ceea ce a condus la scăderea lichidității acțiunii noastre. OMV Petrom rămâne pe deplin dedicată inițiativelor care susțin creșterea durabilă și crearea continuă a valorii pe termen lung pentru acționari”, a transmis Popa.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București cu 28,1% din acțiuni liber tranzacționabile. La sfârșitul anului 2025, acționarii români dețineau circa 45% din acțiuni (din care statul român, deținea 20,7%, iar 24,4% erau deținute de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești). OMV Aktiengesellschaft deținea 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deținute de alți investitori străini.

Simtel intră în indicii FTSE Russell

În același timp, potrivit anunțului FTSE Russell, acțiunile companiei Simtel Team (SMTL) vor fi incluse în indicii FTSE Global Micro Cap, după ce compania a îndeplinit cerințele cantitative relevante pentru acești indici.

Rezultatele revizuirii semestriale FTSE Russell vor intra în vigoare începând cu ședința bursieră din data de 23 martie 2026.

Potrivit anunțului disponibil la acest LINK, 8 companii românești incluse în indicii FTSE Global All Cap și 3 companii românești incluse în indicii FTSE Global Micro Cap dedicați Piețelor Emergente au fost menținute în acești indici globali.

Ce sunt indicii FTSE Russell și care sunt criteriile de lichiditate

Indicii FTSE Russell Piețe Emergente fac parte din seriile de indici FTSE Global Equity (GEIS), care includ peste 19.000 de companii cu capitalizare bursieră mare, medie, mică și micro din 49 de piețe globale dezvoltate și emergente, cu o varietate mare de indici, disponibili pentru a acoperi anumite piețe și segmente de piață.

Pentru includerea in indicii FTSE, companiile trebuie să îndeplinească diverse criterii, unul dintre cele mai importante fiind cel de lichiditate, anume ca în 10 din 12 luni din perioada de referință raportul între mediana lunară a valorilor zilnice de tranzacționare și capitalizarea bursieră (componenta de acțiuni liber tranzacționabile) să fie mai mare de 0,05%. Pentru a fi menținute în indici, raportul dintre mediana lunară a valorilor zilnice de tranzacționare și capitalizarea bursieră (componenta de acțiuni liber tranzacționabile) trebuie să fie mai mare de 0,04% în cel puțin 8 din 12 luni ale oricărei perioade de referință.

Ce companii are România în indicii de piețe emergente

Astfel, începând cu luna martie 2026, România va continua să fie reprezentată în indicii FTSE Russell cu 12 companii, dintre care 8 companii în indicii FTSE Global All Cap – Banca Transilvania (TLV), Electrica (EL), Hidroelectrica (H2O), MedLife (M), Nuclearelectrica (SNN), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP) și TTS Transport Trade Services (TTS) și 4 companii incluse în indicii FTSE Global Micro Cap – Arobs Transilvania Software (AROBS), Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Purcari Wineries (WINE) și Simtel Team (SMTL).

România a fost promovată la statutul de Piață Emergentă de către funizorul global de indici FTSE Russell încă din anul 2020, ca recunoaștere a dezvoltării pieței de capital. Expunerea internațională a companiilor românești înseamnă atragerea de noi investitori și o cerere mai mare pentru activele românești, ceea ce se va traduce printr-o evaluare mai bună a companiilor listate și creșterea capitalizării pieței locale.

Totodată, în luna iunie a anului trecut, furnizorul global de indici MSCI a încadrat piața de capital din România ca Piață de Frontieră Avansată (Advanced Frontier Market). În prezent 35 de companii listate la BVB sunt incluse în indicii MSCI.

***