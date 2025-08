Taxa pe stâlp, impact de 70 de mil. lei la Petrom – Compania vrea să-și recupereze pierderile din gaze și energie electrică până la final de an și a amânat acordarea de dividende speciale

Impactul noii taxe pe construcții speciale, așa-numita taxă pe stâlp, asupra rezultatelor Petrom a fost de 70 de milioane de lei, conform executivilor companiei. Vorbim despre un impact anualizat, impozitul fiind plătit complet de către companie.

”Impozitul pe construcții pentru T2 2025 a fost de aproximativ 70 de milioane RON. Și, cum a existat un stimulent pentru a-l plăti mai devreme, l-am plătit complet în T2. Când vine vorba despre impozitarea petrolului și gazelor naturale, avem redevențele, aproximativ 175 de milioane RON redevențe plătite în T2 atât pentru țiței, cât și pentru gaze naturale. Și apoi avem impozitele pe gaze naturale, impozitul suplimentar pentru gaze naturale. În plus, taxa pe cifra de afaceri, aproximativ 95 de milioane RON în S1 2025”, a afirmat Alina Popa, directorul financiar al OMV Petrom, în cadrul conferinței cu analiștii financiari, după publicarea rezultatelor semestriale.

De menționat că, în ceea ce privește taxa pe cifra de afaceri de 0,5% aplicabilă pentru 2024 și 2025, aceasta ar trebui să se termine în 2025. Pentru întregul an 2025, aceasta este de până la 250 de milioane RON pentru întregul an – în jur de 60 de milioane pe trimestru.

Baza mai mică de impozitare a redus cuantumul taxei, în condițiile în care sunt excluse Neptun Deep și activele offshore, cele mai mari investiții ale Petrom. Acestea sunt protejate de Legea Offshore unde există anumite stipulări pentru stabilitatea cadrului fiscal aplicabil acestor proiecte offshore. Ca idee, Petrom va investi până la 2 miliarde de euro în următorii doi ani în Neptun Deep, fiind așteptate primele molecule de gaz offshore din 2027.

Notă: În contextul deficitului bugetar ridicat al României, începând cu 1 ianuarie 2025 a fost introdus un impozit pe valoarea netă a anumitor construcții. Procentul de 0,5% aprobat este mai mic decât cel de 1% din valoarea brută a activelor anunțată inițial la sfârșitul anului 2024. Ca urmare, OMV Petrom a redus estimarea impactului pentru 2025 de la ordin mediu la ordin scăzut în zeci de milioane de euro. Ca idee, Guvernul României anticipează venituri bugetare de 1 mld. lei din noua taxă pe stâlp.

Petrom așteaptă rezultate mai bune pe zona de energie, după liberalizarea pieței. Urmărește recuperarea pierderilor

Oficialii companiei au mai punctat că sectorul gazelor naturale din România rămâne foarte reglementat, mai mult de 60% din portofoliul de vânzări de gaze naturale al Petrom fiind supus în acest an unei obligații de vânzare la preț reglementat (120 lei/MWh).

În ceea ce privește sectorul energiei electrice, proaspăt liberalizat la 1 iulie, compania așteaptă rezultate mai bune, iar obiectivul Petrom ”este să recuperăm pierderile din T1, T2 până la sfârșitul anului”.

”În ceea ce privește gazul natural și energia electrică, da, cu siguranță ne vom întoarce la rezultate mai pozitive aș spune. Cu siguranță, ultimii ani au fost foarte dificili cu această reglementare privind energia electrică. Așadar, după cum știți, au fost două taxe, și anume, una era la peste 400 RON pe megawat-oră și, incluzând costurile noastre de CO2, am avut o taxă de 100% în T1/25 și apoi o taxă de 80% în trimestrul 2 din acest an. Așadar, această taxa va dispărea din 1 iulie. Și, de asemenea, taxa pe trading-ul de energie electrică și gaze naturale (supraimpozitarea tradingului la cei care cumpără și vând exclusiv pe piața angro – n.r.) dispare și ea. Deci, aceasta este cu adevărat foarte benefică, desigur, pentru activitatea noastră. Acum depindem de piața spot, desigur, dar vedem deja o îmbunătățire (creștere a prețurilor la energie electrică – n.r.). Vom avea deja rezultate pozitive pentru T3 și T4. Și obiectivul nostru este să recuperăm pierderile din T1, T2 până la sfârșitul anului”, a spus Franck Neel, în cadrul conferinței cu analiștii.

Petrom a amânat dividendul special. O decizie definitivă va veni în T3

Totodată, executivii Petrom au explicat de ce s-a amânat decizia pentru acordarea unui dividend special. Până acum, Petrom a plătit pentru acest an un dividend de bază pe acțiune de 0,0444 RON, în creștere cu 7,5% față de anul precedent. În trimestrul al treilea, directoratul va decide dacă va fi propus un dividend special, au anunțat șefii companiei.

”Știți foarte bine politica noastră de dividende și îndrumarea noastră privind dividendele pe care le avem în ceea ce privește dividendul de bază, am anunțat o creștere de 7,5% față de anul precedent. A fost aprobat, plata a început în iunie. În ceea ce privește dividendele speciale, le plătim într-un mediu de piață favorabil și cu condiția ca planurile noastre de investiții să fie finanțate. Pentru decizie, am dezbătut mult în compania noastră ce înseamnă mijlocul anului, astfel că am avut câteva dezbateri vii pe această temă. Am anunțat acum că vom lua decizia până la sfârșitul lunii septembrie.

Deci în trimestrul III, aceasta este ceea ce am anunțat. Iar această decizie se bazează pe trei elemente principale. Numărul unu este progresul proiectelor noastre semnificative. Ne aflăm în cea mai intensivă perioadă de investiții din istoria noastră, cu o mulțime de proiecte în desfășurare. Vom evalua progresul tuturor acestora. Al doilea, care este probabil cel mai puțin cunoscut în acest moment, este legat de schimbările semnificative în legislatia fiscala și de reglementare care au loc în România chiar acum. Au fost anunțate mai multe pachete fiscale, dar încă le evaluăm și există, de asemenea, potențial pentru altele în viitor. Așadar, ne dorim să avem o claritate totală asupra gradului în care astfel de măsuri fiscale și de reglementare vor avea un impact asupra companiei noastre”, a explicat Alina Popa, directorul financiar al Petrom.

Aceasta a adăugat: ”A treia dimensiune este legată de mediul general al pieței în domeniul prețurilor țițeiului și gazelor naturale, al marjelor de rafinare și al rezultatelor noastre financiare. Și acolo, da, avem destulă claritate deja bazată pe primele două trimestre. Dar la sfârșitul lunii septembrie vom avea o decizie în ceea ce privește dividendul special”.

Dividendele de bază ale Petrom pentru exercițiul financiar 2024, în valoare de 2,7 miliarde RON, au fost plătite începând cu 3 iunie 2025.

