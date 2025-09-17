OMV Petrom va distribui un dividend special

Directoratul OMV Petrom (SNP) a propus acționarilor, spre aprobare, distribuirea unui dividend special brut de 0,0200 RON/acțiune, care conduce la o valoare totală a distribuției dividendelor speciale de 1,246 miliarde lei, conform propunerii conducerii OMV Petrom.

Acesta ar fi al patrulea dividend special consecutiv distribuit de OMV Petrom.

Împreună cu dividendul de bază aprobat în aprilie (0,0444 RON/acțiune), suma totală pentru 2025 ar ajunge la 0,0644 RON/acțiune, echivalentul unui randament de 9,1%, raportat la prețul de închidere al acțiunii din data de 30 decembrie 2024, de 0,709 RON/acțiune.

Propunerea, avizată de Consiliul de Supraveghere pe 16 septembrie 2025, urmează a fi votată în AGA din 23 octombrie 2025, conform conform convocatorului publicat marți pe site-ul Bursei de Valori București.

Daca va fi aprobată, acționarii înregistrați la 11 noiembrie 2025 (dată ex-dividend 10 noiembrie) vor încasa dividendele speciale pe 3 decembrie 2025.

Acțiunile SNP au crescut miercuri, la un nou maxim istoric, după anunțul de marți de după închiderea pieței.

Petrom a amânat dividendul special în T2

Dividendul de bază plătit deja a fost cu 7,5% mai mare ca cel din anul precedent, iar compania deținută de austriecii de la OMV, la care statul român are 20% din acțiuni, a amânat în T2 dividendul special, din motive explicate de Alina Popa (foto), directorul financiar al companiei, în cadrul conferinței cu analiștii.

”Știți foarte bine politica noastră de dividende și îndrumarea noastră privind dividendele pe care le avem în ceea ce privește dividendul de bază, am anunțat o creștere de 7,5% față de anul precedent. A fost aprobat, plata a început în iunie. În ceea ce privește dividendele speciale, le plătim într-un mediu de piață favorabil și cu condiția ca planurile noastre de investiții să fie finanțate. Pentru decizie, am dezbătut mult în compania noastră ce înseamnă mijlocul anului, astfel că am avut câteva dezbateri vii pe această temă. Am anunțat acum că vom lua decizia până la sfârșitul lunii septembrie.

Deci în trimestrul III, aceasta este ceea ce am anunțat. Iar această decizie se bazează pe trei elemente principale. Numărul unu este progresul proiectelor noastre semnificative. Ne aflăm în cea mai intensivă perioadă de investiții din istoria noastră, cu o mulțime de proiecte în desfășurare. Vom evalua progresul tuturor acestora. Al doilea, care este probabil cel mai puțin cunoscut în acest moment, este legat de schimbările semnificative în legislatia fiscală și de reglementare care au loc în România chiar acum. Au fost anunțate mai multe pachete fiscale, dar încă le evaluăm și există, de asemenea, potențial pentru altele în viitor. Așadar, ne dorim să avem o claritate totală asupra gradului în care astfel de măsuri fiscale și de reglementare vor avea un impact asupra companiei noastre”, a explicat Alina Popa, directorul financiar al Petrom.

Aceasta a adăugat: ”A treia dimensiune este legată de mediul general al pieței în domeniul prețurilor țițeiului și gazelor naturale, al marjelor de rafinare și al rezultatelor noastre financiare. Și acolo, da, avem destulă claritate deja bazată pe primele două trimestre. Dar la sfârșitul lunii septembrie vom avea o decizie în ceea ce privește dividendul special”.

Dividendele de bază ale Petrom pentru exercițiul financiar 2024, în valoare de 2,7 miliarde RON, au fost plătite începând cu 3 iunie 2025.

