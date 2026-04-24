Scumpire la carburanți, vineri – benzinarii au majorat prețurile pentru a tempera cererea, după ce unele stații au rămas fără stocuri

Lanțurile de benzinării prezente pe piața locală au aplicat vineri majorări semnificative de prețuri la carburanți pentru a tempera cererea.

Asta după ce unele benzinării au întâmpinat joi probleme cu stocurile, ca urmare a ieftinirilor din ultimele zile, care au dus împins litrul de carburant la cele mai mici prețuri de la debutul crizei actuale (vezi grafic mai jos), foarte apropiate de cele de dinainte de criză.

Scumpiri consistente la toate rețelele de benzinării

Motorina și benzina s-au scumpit consistent vineri dimineață, unele companii operând schimbări chiar și de aproape 50 de bani/litru, potrivit monitorizării operate de Economedia.ro.

Cea mai mare scumpire la benzină a fost operată de liderul pieței, Petrom, care a pus 45 de bani/litru în plus, așa că benzina a ajuns să coste 8,72 lei/litru, potrivit sursei citate.

Și la rețeaua OMV, într-un interval de doar 12 ore, benzina standard a sărit de pragul de 8,70 lei. MOL a aplicat o scumpire de 41 de bani.

Petrom: De la 8,27 lei (joi după-amiază) la 8,62 lei (vineri).

De la 8,27 lei (joi după-amiază) la (vineri). OMV: De la 8,38 lei la 8,73 lei .

De la 8,38 lei la . MOL a urmat trendul, ajungând la 8,69 lei.

Cea mai ieftină benzină poate fi cumpărată de la Socar (8,34 lei / litru), urmat de Lukoil, cu 8,45 lei/litru, deși și rușii au scumpit cu 27 de bani/litru, și Rompetrol (8,48 lei/litru), potrivit Economedia.

Scumpirile au venit atât pe fondul creșterii barilului de țiței înapoi peste nivelul de 100 de dolari/baril în cazul țițeiului sortiment Brent (vineri, la 12:05, la 106,9 dolari/baril), cât și ca să tempereze cererea.

Petrom, în contextul avantajului unui lanț integrat de producție și distribuție și al măsurilor guvernamentale de calmare a crizei, ajunsese miercuri și joi la prețuri foarte scăzute, foarte apropiate de nivelul pre-criză. În acest context, Petrom s-a confruntat în anumite benzinării cu lipsă de carburant.

Motorină: pragul de 9 lei a fost depășit de doi distribuitori

În ce privește motorina, potrivit monitorizării Economedia, cea mai mare scumpire a fost operată de MOL, care a adăugat 47 de bani pe litru.

La unele benzinării, cum ar fi Lukoil, Rompetrol, motorina a trecut din nou de pragul de 9 lei pe litru.

Motorina continuă să se scumpească considerabil (plus 47 de bani la MOL, 35 de bani la Lukoil și 25 de bani la Petrom și OMV). Vineri, prețul de 9 lei pe litru a revenit la doi distribuitori.

Rompetrol și Lukoil: Afișează cel mai mare preț, 9,07 lei/litru .

Afișează cel mai mare preț, . MOL și Socar: S-au oprit la pragul de 8,99 lei .

S-au oprit la pragul de . Petrom și OMV: Deși au scumpit motorina cu 25 de bani față de joi, rămân cele mai „ieftine” variante vineri dimineață, cu 8,78 lei, respectiv 8,87 lei.

Petrom: Stațiile Petrom sunt aprovizionate constant, însă pot apărea noi stații care rămân fără carburanți

În ceea ce privește problemele din anumite benzinării, Petrom a transmis sursei citate că „implementarea unei noi metodologii de calcul a prețului la pompă ca urmare a intervențiilor administrative a condus la reduceri semnificative ale prețurilor din stațiile noastre”.

”Prețurile curente la pompă reflectă atât limitarea adaosului în activitatea de distribuție, cât și în activitatea de rafinare, precum și avantajele generate de modelul de business integrat. Această evoluție a generat o creștere accelerată a cererii. În acest context, în unele stații pot apărea temporar situații de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale și de scurtă durată, stațiile fiind realimentate rapid. Mulțumim clienților pentru înțelegere”, a transmis Petrom.

Stațiile Petrom sunt aprovizionate constant, potrivit companiei, însă pot apărea noi stații care rămân fără carburanți.

***