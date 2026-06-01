Petrolul se scumpește pe măsură ce ofensiva Israelului împotriva Hezbollah se intensifică în Liban

Prețurile petrolului au crescut luni la începutul tranzacțiilor pe piețele din Asia, pe măsură ce trupele israeliene au avansat mai adânc în Liban în weekend, alimentând temerile că conflictul din Orientul Mijlociu se îndreaptă spre o escaladare, mai degrabă decât spre un acord de pace, relatează Oil Price.

Luni dimineață, țițeiul West Texas Intermediate creștea cu 2,88%, ajungând la 89,88 dolari pe baril, în timp ce țițeiul Brent crescuse cu 2,43%, ajungând la 93,33 dolari pe baril.

Cea mai recentă escaladare a conflictului din Liban a avut loc după ce trupele israeliene au traversat râul Litani, după ce au declarat toate zonele de la sud de râul Zahrani drept zonă de război. Israelul a capturat apoi Castelul Beaufort din sudul Libanului, o fortăreață importantă din punct de vedere strategic, înainte ca prim-ministrul Netanyahu să ordone armatei israeliene să înainteze în interiorul țării și să extindă operațiunile împotriva Hezbollah.

Discuțiile găzduite de SUA între oficialii israelieni și libanezi, purtate vineri la Washington, au fost descrise ca fiind „productive” de către oficialii americani, dar care acum par să fie în pericol.

Oficialii iranieni au precizat clar că Libanul va fi esențial pentru încheierea oricărui acord de pace pe termen lung cu SUA, motiv pentru care escaladarea tensiunilor sporește riscul de creștere al prețurilor pe piețele petroliere, care au înregistrat o reducere a ofertei de la blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Vineri, președintele Trump a declarat că administrația sa va lua în curând o „decizie finală” cu privire la prelungirea cadrului existent de armistițiu cu Iranul, dar nu a oferit niciun calendar pentru această decizie. Rapoartele despre negocierile dintre celor două părți pentru un acord de prelungire a armistițiului și redeschidere a Strâmtorii Ormuz au dus la scăderea prețurilor petrolului săptămâna trecută, însă nu a fost semnat niciun acord nou.

Pe lângă intensificarea luptelor luptelor din Liban, datele publicate în weekend au arătat că activitatea fabricilor chineze a încetinit, întărind îngrijorările că a doua cea mai mare economie a lumii se confruntă cu încetinirea exporturilor și presiuni deflaționiste.

În circumstanțe normale, așteptările mai slabe privind cererea chineză ar afecta prețurile petrolului, dar riscul de de întrerupere a livrărilor din Orientul Mijlociu va rămâne factorul dominant pentru prețurile petrolului până când se va găsi o soluție pe termen lung.

