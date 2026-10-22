Petrolul sare de 112 $/baril în ciuda creșterii traficului prin Ormuz: Prima de risc și teama escaladării conflictului din Golf

Țițeiul Brent a depășit 112 dolari/baril, pe fondul atacurilor asupra petrolierelor și infrastructurii petroliere din Arabia Saudită care alimentează temerile privind o escaladare a conflictului în zona Golfului, iar haosul a continuat în piețe.

Joi a apărut informația conform căreia armata iraniană susține că a atacat patru petroliere care erau încărcate cu țiței în nordul Golfului Persic. Agenția de știri semi-oficială Fars a publicat prima această știre, citând o declarație a Gărzilor Revoluționare Islamice Iraniene (IRGC). De asemenea, alte trei nave ar fi lovit mine la vest de Strâmtoarea Ormuz. „IRGC nu a identificat cele șapte nave, iar afirmațiile sale nu au fost verificate din surse independente”, scrie Fars.

Tot joi, Bloomberg a relatat că un atac cu rachete al rebelilor houthi asupra unui zăcământ petrolier al Saudi Aramco, s-a soldat cu doi morți, însă operațiunile de la acest zăcământ – care are o capacitate de producție de 1 mil. bpz – nu au fost oprite. Există riscul ca noi atacuri cu drone să perturbe producția la acest zăcământ, de unde se extrage țiței de mare valoare.

De asemenea, o altă știre menționează că SUA au ordonat unei părți din personalul diplomatic și membrii familiilor acestora să părăsească Arabia Saudită, ceea ce sugerează că riscurile de securitate s-au intensificat și/sau s-ar putea agrava.

Prețurile petrolului au crescut joi pe fondul acestor îngrijorări, cotația Brent înregistrând o apreciere de 3%, până la 112,25 dolari pe baril. Petrolul de tip WTI, de referință pentru piața americană, a crescut cu 2,79%, ajungând la 99,86 dolari pe baril.

În ciuda amenințărilor persistente la adresa securității, venite din partea Iranului și a grupărilor sale interpuse din regiune, fluxurile de petrol din Orientul Mijlociu au atins o medie de peste 24 de milioane de barili pe zi în săptămâna care s-a încheiat pe 18 octombrie, depășind nivelurile de dinaintea războiului.

Această redresare este încurajatoare, dar vine cu un cost ridicat: tarifele de transport maritim au explodat pe măsură ce petrolierele traversează această rută vitală. Revenirea volumelor oferă doar o relaxare parțială, întrucât costul transportului acestor barili către piața internațională include în continuare o primă de risc de război semnificativă; totul, pe fondul unei crize globale a capacităților de rafinare care persistă.

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