Petrolul continuă să se scumpească pentru a treia zi consecutiv, impulsionat de eșecul negocierilor de pace Ucraina – Rusia și pericolul unui război în Orientul Mijlociu

După o creștere de 4% miercuri, prețurile petrolului au crescut cu încă 1,6% în comerțul european joi dimineață, ducând Brent-ul la peste 71,50 dolari/baril, cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni, pe măsură ce îngrijorările cu privire la o campanie militară americană în Iran s-au intensificat.

Prețul internațional de referință, Brent Crude, a crescut cu 1,71%, ajungând la 71,55 dolari, în tranzacțiile de dimineață din Europa, în contextul în care discuțiile dintre SUA și Iran par să nu facă progrese, și SUA masează forțe militare în apropierea Golfului Persic.

Prețul de referință al petrolului din SUA, WTI Crude, a crescut, de asemenea, până la 66,37 dolari pe baril, în urcare cu 1,83% în cursul zilei, după creșterea de 4% de la încheierea de miercuri.

„Pentru piețele petroliere, îngrijorarea este în mod clar ceea ce ar însemna o acțiune militară împotriva Iranului nu doar pentru aprovizionarea cu petrol iranian, ci și pentru imensele fluxuri de petrol din Golful Persic, având în vedere riscul de perturbare a transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz”, au scris strategii ING, Warren Patterson și Ewa Manthey, într-o notă de joi.

Pe lângă discuțiile blocate dintre SUA și Iran, discuțiile Rusia-Ucraina de la Geneva s-au încheiat și ele fără niciun progres și au împins prețurile petrolului în sus.

Mai mult, forma curbei contractelor futures ICE Brent sugerează că piața petrolului este „mai strânsă decât se așteptau mulți analiști, inclusiv noi”, au declarat strategii ING, menționând că mulți cumpărători nu ating volume mari de barili sancționați, ceea ce restrânge oferta.

În plus, o dispută energetică europeană a escaladat după ce Ungaria a oprit livrările de motorină către Ucraina, numind oprirea de către guvernul de la Kiev a tranzitului petrolului rusesc „șantaj politic” și căutând rute alternative de aprovizionare prin Croația.

Prețurile petrolului au crescut miercuri cu aproape 4%, după ce negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia de la Geneva s-au încheiat brusc

Prețurile petrolului au crescut miercuri cu aproape 4%, după ce negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia de la Geneva s-au încheiat brusc după doar două ore, fără rezultate concrete. Eșecul de a ajunge la un compromis a amplificat temerile pieței că sancțiunile și restricțiile de aprovizionare cu petrolul rusesc vor persista mai mult decât se anticipase anterior.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit negocierile trilaterale „dificile” și a spus că Rusia tergiversează în loc să acționeze serios pentru încheierea războiului, aflat acum în al patrulea an. Înainte de eșecul rundei de discuții, traderii începuseră să ia în considerare posibilitatea unui „dividend de pace”, în care țițeiul rusesc s-ar putea întoarce pe piețele globale. Când negocierile au stagnat, această așteptare s-a stins, iar prețurile petrolului au crescut pe măsură ce riscul geopolitic a revenit în prim-plan.

Traderii se concentrează, de asemenea, asupra Iranului. Discuțiile privind un acord pentru încetarea programului nuclear al Iranului ar putea duce în cele din urmă la o oarecare ridicare a sancțiunilor și ar putea permite intrarea pe piață a mai mult țiței iranian. În același timp, exercițiile navale comune cu Rusia și tensiunile reînnoite din jurul Strâmtorii Hormuz, prin care trece aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol, mențin în vedere riscurile de aprovizionare. Acest echilibru între posibilele livrări suplimentare și potențialele perturbări contribuie la fluctuațiile prețurilor.

Ungaria a blocat tranzitul de motorină către Ucraina până când fluxurile de țiței prin conducta Drujba (Prieteniei) sunt complet restabilite

Între timp, tensiunile rămân ridicate în urma rapoartelor conform cărora Ungaria a blocat tranzitul de motorină către Ucraina până când fluxurile de țiței prin conducta Drujba (Prieteniei) sunt complet restabilite. Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a anunțat că stoparea livrărilor de motorină este un răspuns direct la oprirea tranzitului de petrol rusesc prin Ucraina, începând cu 27 ianuarie 2026.

Ungaria a numit oprirea transporturilor de țiței drept „șantaj politic” din partea Ucrainei și insistă că nu există niciun motiv tehnic pentru ca tranzitul să nu poată fi reluat. Pentru a-și asigura aprovizionarea, grupul ungar MOL a solicitat accesul la aproximativ 250.000 de tone din rezervele strategice de țiței și analizează posibilitatea de a tranzita petrolul rusesc prin Croația folosind conducta Adriatică. Slovacia a avertizat, de asemenea, că perturbările continue ar putea afecta aprovizionarea cu combustibil și ar putea impune limite la exporturi.

Suplimentând tensiunea, prim-ministrul croat, Andrej Plenković, și-a exprimat rezervele cu privire la creșterea tranzitului de țiței rusesc către Ungaria prin teritoriul Croației, sugerând că orice utilizare extinsă a conductei Adriatice s-ar putea confrunta cu vetoul politic la Zagreb.

Cititi si: Prețurile petrolui își reiau creșterea pe măsură ce sentimentele din piață devin pesimiste privind un posibil acord între SUA și Iran

***