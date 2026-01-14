Petrolierele sancționate abordează pavilionul rusesc pentru a fi protejate de posibilele acțiuni de confiscare

Peste 20 de petroliere sancționate au trecut sub pavilion rusesc de la începutul lunii decembrie 2025 în încercarea de a evita confiscarea lor de către forțele americane, relatează Bloomberg, citând date publicate de Starboard Maritime Intelligence.

Nu mai puțin de 26 de petroliere navighează în prezent sub pavilion rusesc, comparativ cu doar 6 în noiembrie, arată datele. Schimbările s-au accelerat după ce Satele Unite au confiscat petrolierul Skipper în largul coastei Venezuelei la începutul lunii decembrie, menționează Bloomberg.

În prezent pe mările lumii navighează aproximativ 1.500 de petroliere care sunt folosite pentru a transporta țiței aflat sub sancțiuni, din Rusia, Iran și Venezuela, arată Bloomberg, iar dintre acestea 13% sunt sub pavilion rusesc. „Acest lucru ar putea oferi o nouă soluție potențială pentru rețelele ilicite care folosesc flote din umbră, dar ridică și miza”, a declarat pentru Bloomberg Charlie Brown, consilier al unui grup de advocacy numit United Against Nuclear Iran. Grupul urmărește petrolierele sancționate. „Pentru că subliniază faptul că eludarea sancțiunilor nu mai este doar o problemă de conformitate maritimă, ci o provocare strategică care implică protecție statală și riscuri geopolitice”, a spus Brown.

Schimbarea pavilionului are loc chiar și după ce forțele americane au confiscat un petrolier care naviga sub pavilion rusesc la începutul acestei luni, după o urmărire de săptămâni peste ocean. Bella 1 a fost confiscată pentru încălcarea sancțiunilor, au declarat SUA. Petrolierul este sub sancțiuni din 2024 pentru că ar fi transportat țiței în numele unei organizații apropiate de Hezbollah. Până în prezent, Statele Unite au confiscat în total de cinci petroliere, dar companiile implicate în comerțul cu petrol sancționat par să creadă că afilierea cu Rusia prin arborarea pavilionului acesteia le-ar putea oferi protecție politică, a declarat Charlie Brown pentru Bloomberg.

Potrivit unui analist de la Starboard Maritime Intelligence, „Povestea este de fapt o schimbare persistentă, globală, a petrolierelor din flota din umbră. Este puțin probabil să se oprească la acest număr”, a declarat Mark Douglas pentru Bloomberg.

***