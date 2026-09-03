SUA slăbesc controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz: Traficul petrolier se apropie de nivelurile de dinaintea războiului. Teheranul nu mai are radare care să supravegheze tranzitul prin strâmtoare

Eforturile SUA de a restabili libertatea navigației par să aibă succes în contestarea capacității Iranului de a exercita controlul asupra Strâmtorii Ormuz, conform analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank american.

Aceștia citează declarații ale oficialilor americani pentru Axios, din 2 septembrie, care afirmau că aproximativ 40 de nave care transportau milioane de barili de petrol au tranzitat Strâmtoarea Ormuz pe 1 septembrie.

De notat că secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat recent că petrolierele au transportat peste 17 milioane de barili de petrol prin strâmtoare pe 31 august, cel mai mare volum de exporturi de petrol prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Operațiunea reprezintă unul dintre cele mai mari transporturi realizate prin Ormuz de la reluarea ostilităților dintre SUA și Iran și indică faptul că Teheranul nu deține controlul complet asupra strâmtorii, în pofida declarațiilor repetate potrivit cărora ruta ar fi fost închisă. De notat că datele publice de monitorizare surprind doar o parte a traficului, deoarece o parte dintre nave tranzitează zona cu sistemele de identificare AIS oprite, noaptea, sub protecția Marinei SUA.

Înainte de război treceau zilnic prin strâmtoare aproximativ 17 mil. barili de petrol – Armata SUA oferă protecție la tranzit prin ruta sudică din Ormuz

Această cantitate se apropie de nivelurile de dinaintea războiului, când prin strâmtoare treceau în medie 21,6 milioane de barili pe zi în trimestrul al patrulea din 2025 – în această cifră fiind însă incluse și exporturi de gaze sau alte tipuri de produse energetice.

Administrația pentru Informații în domeniul Energiei din SUA (EIA) estima, la 10 august, că în trimestrul al doilea din 2026 prin strâmtoare au tranzitat, în medie, 4,9 milioane de barili pe zi, ceea ce arată cât de mult s-au îmbunătățit volumele exporturilor de petrol din Golful Persic față de primele etape ale războiului.

”Aceste niveluri ale traficului indică faptul că Iranul întâmpină dificultăți în a împiedica unele nave comerciale să utilizeze ruta sudică. În ultima perioadă au existat mai multe indicii că forțele iraniene se confruntă cu constrângeri operaționale. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a încercat recent să folosească lansatoare de rachete amplasate la țărm, în locul ambarcațiunilor rapide de atac, pentru a instala mine și, potrivit relatărilor, a utilizat astfel de ambarcațiuni pentru identificarea vizuală a navelor, deoarece Iranul mai dispune doar de câteva radare funcționale care acoperă ruta sudică”, arată analiștii ISW.

Loviturile SUA au distrus capacitatea Iranului de a supraveghea și amenința tranzitul prin Strâmtoare

Conform analiștilor, utilizarea acestor metode mai puțin eficiente sugerează că loviturile americane au degradat o parte dintre capacitățile Iranului de supraveghere maritimă și de minare.

”Afirmațiile false repetate ale IRGC potrivit cărora navele ar fi lovit mine navale în strâmtoare reflectă, probabil, în mod similar, o încercare de a menține percepția că ruta sudică rămâne nesigură. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat anterior, la 27 august, că forțele americane au îndepărtat toate minele navale din strâmtoare”, mai arată analiștii ISW.

Iranul încearcă să își refacă capacitățile militare necesare pentru a amenința transportul maritim prin strâmtoare

Președintele american Donald Trump a declarat, pe 1 septembrie, că Iranul reușise să reconstruiască aproape în totalitate unele dintre sistemele sale radar înainte ca Statele Unite să le lovească din nou, tot în ziua de 1 septembrie.

SUA au vizat sistemele radar de coastă ale Iranului și în rundele anterioare de atacuri, inclusiv în luna iunie. CENTCOM a confirmat că loviturile din 1 septembrie au vizat poziții de apărare antiaeriană iraniene, sisteme radar, mijloace și facilități maritime, capacități de amplasare a minelor și obiective de comunicații.

”Iranul pare hotărât să își refacă sistemele de supraveghere și capabilitățile maritime necesare pentru a-și impune controlul asupra strâmtorii, în pofida loviturilor americane repetate. Este probabil ca Teheranul să continue să încerce să reconstituie aceste capacități, deoarece nu pare dispus să renunțe la controlul asupra Strâmtorii Ormuz, care rămâne unul dintre obiectivele centrale ale Iranului”, mai arată analiștii ISW.

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