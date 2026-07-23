Rebelii Houthi, finanțați de Iran, au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie – Trump promite că va interveni – Prețul petrolului Brent se apropie de 100$/baril

Gruparea teroristă Houthi, din Yemen, aliniată și înarmată de Iran, a anunțat joi că a atacat două petroliere saudite în Marea Roșie, în ceea ce pare a fi primul său atac de la instituirea, în această săptămână, a ceea ce a catalogat drept o ”blocadă” navale a porturilor saudite.

Într-un comunicat difuzat de postul său de televiziune Al-Masirah și citat de Financial Times (FT), un purtător de cuvânt al grupării din Yemen a declarat că au fost lovite navele Encelia și Layla, acuzate că au încălcat blocada Houthi din Marea Roșie.

Prețurile petrolului au crescut – Barilul Brent a atins 98 de dolari

Prețurile petrolului au crescut joi, în răspuns la posibila amplificare a perturbărilor de pe piața de energie. Cotația țițeiului Brent, referința internațională, a crescut cu 4%, până la 98 dolari pe baril. Petrolul s-a scumpit cu aproximativ 30% de la începutul lunii iulie, pe fondul reinflamării conflictului dintre Washington și Teheran.

Rebelii yemeniți au afirmat că în operațiune au fost folosite rachete de croazieră și drone și au susținut că ambele nave au fost lovite, provocând incendii la bord. Aceștia au adăugat că operațiunile navale împotriva Arabiei Saudite vor continua.

Mai multe nave s-au întors din drumul spre Strâmtoarea Bab el-Mandeb, luând-o spre Canalul Suez

Houthi au mai susținut că forțele armate yemenite au determinat aproximativ zece nave „să se retragă și să se întoarcă din drum”, nefiind clar dacă informația furnizată de rebelii yemeniți era veridică.

Reuters a scris că patru petroliere care transportau țiței saudit către Asia în direcția Strâmtorii Bab el-Mandeb și-au schimbat miercuri direcția, luându-o spre Canalul Suez, la o zi după ce alte trei nave procedaseră la fel. Decizia a urmat amenințărilor rebelilor Houthi din Yemen, aliați ai Iranului și care controlează coasta de-a lungul rutei sudice de ieșire, de a bloca transporturile maritime saudite.

Rebelii au avertizat joi că orice escaladare sau acțiune militară împotriva Yemenului va primi drept răspuns operațiuni de amploare „în adâncul” teritoriului saudit și au cerut evitarea unei noi escaladări.

Autoritățile maritime britanice au transmis că au primit o relatare despre un incident produs la aproximativ 70 de mile marine de coasta Arabiei Saudite, în care echipajul unui petrolier a raportat că nava a fost lovită de un proiectil necunoscut.

Trump a promis intervenția SUA dacă Houthi vor bloca transporturile prin Bab el-Mandeb

Arabia Saudită, care găzduiește forțe americane, nu a solicitat până acum asistență militară din partea Washingtonului.

Trump a sugerat însă marți că o încercare a grupării Houthi de a bloca transportul maritim în Marea Roșie ar putea determina intervenția Statelor Unite.

„Dacă se întâmplă așa ceva, ne vom ocupa de situație. Am mai făcut asta cu Houthi”, le-a declarat Trump marți reporterilor.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb a devenit esențială pentru exporturile saudite de țiței către Asia după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, în răspuns la războiul cu SUA și Israelul.

Arabia Saudită folosește o conductă care traversează țara de la est la vest până în portul Yanbu, la Marea Roșie, de unde a exportat aproape 4,9 milioane de barili de țiței pe zi, potrivit datelor companiei de analiză energetică Kpler.

Superpetroliere chineze se îndreaptă acum spre Bab el-Mandeb

Reuters mai scrie că două petroliere chineze de foarte mare capacitate, care transportă 4 milioane de barili de petrol saudit, se îndreptau joi spre Strâmtoarea Bab el-Mandeb pentru a ieși din Marea Roșie, potrivit datelor de transport maritim.

Petrolierul VLCC Xin Long Yang, sub pavilion Singapore, care făcuse cale întoarsă și staționase marți în centrul Mării Roșii, și-a reluat miercuri seara călătoria spre sud, potrivit datelor LSEG.

Nava se deplasa de-a lungul coastei Yemenului, arată datele.

Petrolierul VLCC Cosnew Lake, sub pavilion chinez, îl urma.

Ambele nave au indicat, prin intermediul transmițătoarelor sistemului automat de identificare, că la bord se află echipaje chineze, potrivit datelor. Navele au încărcat țiței la începutul acestei săptămâni în portul saudit Yanbu.

Iranienii nu renunță la controlul asupra Strâmtorii Ormuz – au atacat alte nave

Iranul a susținut, de asemenea, că navele care încearcă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz vor continua să fie atacate. Gărzile Revoluției din Iran au anunțat joi că unul dintre trei petroliere atacate a luat foc în urma unei explozii, în timp ce încerca să traverseze ruta sudică prin Ormuz, pe care au descris-o drept o rută minată.

Celelalte două petroliere s-au întors din drum, au adăugat Gărzile.

Acestea au mai transmis că Strâmtoarea Ormuz se află sub controlul lor și este „complet închisă” atât timp cât acțiunile SUA continuă în regiune.

Gărzile au avertizat, de asemenea, că niciun petrolier nu va putea intra sau ieși fără coordonare cu Iranul.

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