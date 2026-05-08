8 mai, 2026

La obiect

SUA au blocat complet accesul Chinei la petrol venezuelean: zero barili exportați către chinezi după capturarea lui Maduro – Casa Albă încearcă să sugrume din fașă orice intenție beligerantă a Beijingului

De Razvan Diaconu

8 mai, 2026

De la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele speciale americane, pe 3 ianuarie 2026, Venezuela a încetat complet exporturile de petrol către China, arată datele comerciale citate de analiștii internaționali în energie.

China a fost mult timp cel mai mare client al regimului de la Caracas, absorbind undeva între 50 și 80% din producție. Din 2026, în contextul preluării controlului asupra fluxurilor de petrol venezuelean de către SUA, Venezuela și-a reorientat masiv livrările, în special către India și Statele Unite.

Exporturi record de țiței pentru Venezuela – Companiile mari din SUA deja au anunțat investiții pentru creșterea producției


Exporturile venezuelene de țiței au ajuns în aprilie la 1,2 milioane de barili pe zi, cel mai ridicat nivel din 2018, în timp ce India a preluat cea mai mare parte a barililor care mergeau anterior la Beijing, cu o creștere de 605% a achizițiilor față de anul trecut.

Analiștii punctează că mutarea nu e întâmplătoare: SUA i-au cerut Indiei să oprească importurile de petrol iranian și rusesc, oferindu-i Venezuela drept sursă alternativă – o substituție care slăbește simultan veniturile Teheranului și ale Beijingului și complică orice plan de război al chinezilor în Taiwan sau în Pacific.

„Exporturile de petrol venezuelean au atins 1,2 milioane de barili pe zi în aprilie, cel mai ridicat nivel din sfârșitul lui 2018. (…) Înainte de 2026, China era cel mai mare client al Venezuelei, cumpărând între 50 și 80% din țițeiul acesteia. În 2026, China nu a primit niciun baril din Venezuela”, arată analiștii de la Polen & Partners într-o notă de analiză.


Din perspectiva SUA, controlul petrolului venezuelean și a Strâmtorii Ormuz are mai multe componente strategice, atât din sfera păstrării dominației petrodolarului (Venezuela și Iranul Iranul își decontau și decontează, în cazul Teheranului, comerțul cu petrol în yuani chinezești) cât și din perspectiva sugrumării oricărei intenții beligerante a Beijingului în Taiwan sau în Pacific, în condițiile în care China nu are suficientă producție internă de petrol și e dependentă masiv de importuri, care până acum au fost la discount (din Iran și Venezuela).

(Citește și: „SUA îndiguiesc China – parteneriat major de cooperare militară cu Indonezia, care are poziționare strategică la Strâmtoarea Malacca, prin care trece 80% din petrolul Chinei”)

(Citește și: „”Presiune maximă” asupra axei Rusia-China-Iran: Administrația Trump reinstituie sancțiunile pe petrolul rusesc și iranian – Avertisment pentru băncile chineze”)

(Citește și: „Îndiguirea Chinei: SUA și Filipine au lansat cele mai ample exerciții militare comune din Marea Chinei de Sud – 17.000 de militari și 6 țări participante – Simulări pentru debarcare în apropiere de Taiwan”)

***

