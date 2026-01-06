Bloomberg: SUA testează apetitul companiilor de oil&gas pentru investiții în Venezuela – Discuții programate cu marii petroliști

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, intenționează să discute săptămâna aceasta cu directori din industria petrolieră americană despre relansarea sectorului energetic al Venezuelei, după capturarea președintelui Nicolás Maduro, relatează Bloomberg, citând mai multe surse anonime,

Wright va participa săptămâna aceasta, la Miami, la conferința Goldman Sachs Energy, Clean Tech & Utilities, la care sunt așteptați și executivi de la Chevron Corp., ConocoPhillips și alte companii petroliere. Chevron este singura mare companie petrolieră americană care încă are operațiuni în statul sud-american.

Amintim că președintele SUA, Donald Trump, a declarat că SUA au nevoie de „acces total” la vastele rezerve de petrol ale Venezuelei. Potrivit lui Donald Trump, companiile de petrol au promis să resusciteze sectorul petrolier al Venezuelei, după ani de subinvestiții și neglijență care au redus producția în țara ce deține cele mai mari rezerve de țiței din lume.

Trump a estimat că relansarea va costa peste 60 de miliarde de dolari, însă nu este clar cât de dispuse vor fi companiile americane să își asume o astfel de sarcină investițională.

Rubio: Firmele americane au nevoie de „anumite garanții și condiții” pentru a investi în Venezuela

În același timp, secretarul de stat Marco Rubio a declarat duminică seară la CBS că firmele americane ar avea nevoie de „anumite garanții și condiții” pentru a investi în această țară.

Venezuela producea până la 3,5 milioane de barili pe zi (bpz) în anii 1970, reprezentând peste 7% din producția globală. Producția a scăzut sub 2 milioane bpz în anii 2010 și a atins o medie de aproximativ 1,1 milioane bpz anul trecut, sau aproximativ 1% din oferta globală, după ani de investiții insuficiente și sancțiuni.

Țițeiul venezuelean este un țiței greu acid, cu un conținut ridicat de sulf, ceea ce îl face potrivit pentru producerea de motorină și combustibili mai grei, cu marje de profit mai mici în comparație cu alte tipuri de țiței, în special cele din Orientul Mijlociu.

„Acest tip de țiței se potrivește bine cu configurația rafinăriilor de pe Coasta Golfului Americii, care au fost proiectate pentru a procesa astfel de sortimente”, a explicat Ahmad Assiri, strateg de cercetare la Pepperstone.

