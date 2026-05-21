SUA pun o cantitate record de petrol pe piața globală – au consumat 10% din rezerva strategică pentru a aplana criza provocată de închiderea Strâmtorii Ormuz

Stocurile totale de țiței ale SUA au scăzut săptămâna trecută cu aproximativ 17,8 milioane de barili (incluzând atât stocurile comerciale, cât și rezerva strategică de stat – SPR), potrivit datelor citate de agențiile internaționale de presă. Aceasta a fost cea mai mare reducere săptămânală din istorie – adică de când există date disponibile, începând cu 1982.

Rezerva Strategică de Petrol a SUA (SPR) a scăzut cu un nivel record de 9,9 milioane de barili în ultima săptămână, iar, practic, de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, 10% din rezerva strategică a SUA a fost consumată, în mare parte prin exporturi către Asia.

Amintim că Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și cele 32 de state membre au anunțat în martie că au convenit o eliberare record de țiței din rezerve, de 400 de milioane de barili de petrol, după blocada Iranului asupra Strâmtorii Ormuz și în răspuns la criza energetică globală.

SUA contribuie cu 172 de milioane de barili, stocurile guvernamentale scad într-un ritm record

Standard Chartered avertizează că aceste reduceri rapide ale SPR și alte măsuri de urgență sunt doar soluții temporare, iar presiunea din piața fizică a petrolului va reveni probabil odată ce eliberările din rezerve se vor încheia.

În luna martie, cele 32 de țări membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) au aprobat în unanimitate o eliberare record de 400 de milioane de barili de țiței din Rezervele Strategice de Petrol (SPR), la scurt timp după ce blocada Iranului asupra Strâmtorii Ormuz a provocat creșteri puternice ale prețului petrolului. Volumul este de peste două ori mai mare decât cei 182,7 milioane de barili eliberați în timpul răspunsului la criza energetică provocată de debutul războiului Rusia-Ucraina din 2022.

Ca de obicei, Statele Unite au suportat cea mai mare parte a eliberării, angajându-se să furnizeze 172 de milioane de barili. Pentru primul lot, Departamentul Energiei (DOE) a acordat contracte către opt companii pentru vânzarea a 45,2 milioane de barili din depozite aflate în Texas și Louisiana, pe 20 martie.

Acum, analiștii de mărfuri de la Standard Chartered au raportat că ritmul retragerilor din Rezerva Strategică de Petrol a SUA s-a accelerat puternic, iar cele mai recente date arată cea mai mare scădere săptămânală înregistrată vreodată.

10% din rezerva strategică a SUA a fost deja pusă pe piață pentru a aplana criza petrolieră

Potrivit Standard Chartered, stocurile SPR ale SUA au scăzut cu 9,9 milioane de barili în săptămâna încheiată pe 15 mai, după o reducere de 8,6 milioane de barili în săptămâna precedentă, ceea ce a dus volumul total al SPR la 374 de milioane de barili.

Analiștii băncii mai arată că infrastructura fizică a SPR limitează capacitatea de retragere la un maxim de 4,4 milioane de barili pe zi, în timp ce minimul operațional este limita legală de 150 de milioane de barili.

Analiștii subliniază că actualul program este implementat mult mai rapid și laolaltă cu răspunsul global la criză. Totuși, Standard Chartered consideră că multe dintre mecanismele folosite pentru a reduce dezechilibrul pe termen scurt dintre cerere și ofertă sunt sustenabile doar temporar, ceea ce înseamnă că actuala temperare a prețurilor petrolului este temporară, în lipsa rezolvării blocajului din Ormuz, iar dezechilibrul ar putea reveni și împinge din nou prețul contractelor la țiței în sus.

