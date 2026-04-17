Prețul petrolului cade sub 90$/baril după anunțul deblocării Strâmtorii Ormuz

Prețurile internaționale ale petrolului s-a prăbușit cu -12% vineri, după ce ministrul de externe iranian a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz tranzitului internațional.

Acesta este un pas major către încheierea conflictului cu Statele Unite și Israel și una din condițiile administrației Trump pentru noi negocieri cu regimul mullahilor de la Teheran.



”În conformitate cu armistițiul din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă a armistițiului”, a declarat ministrul de externe Abbas Araghchi pe platforma X. Navele pot circula pe „ruta coordonată deja anunțată” de autoritățile iraniene.

Contractele futures pe țițeiul sortiment Brent, relevant pentru piața europeană, erau în scădere la ora 17:20 ora României cu peste -11% (vezi grafic mai jos), barilul tranzacționându-se sub 90 dolari, în timp ce contractele futures pe țițeiul SUA West Texas Intermediate (WTI) corectau cu 12%, la 83,4 dolari pe baril.

Sărbătoare pe burse, cu Wall Street la noi recorduri – Redeschiderea Strâmtorii va permite ameliorarea riscului de penurie de energie

În același timp, cotațiile indicilor bursieri americani au crescut puternic vineri, la noi maxime istorice (vezi grafic zilnic S&P 500 mai jos), după anunțul redeschiderii Strâmtorii Ormuz: S&P 500 înregistra la ora 16:40 ora României, la 10 minute de la deschiderea ședinței bursiere de pe Wall Street, o creștere de 0,8%, Dow Jones Industrial Average marca un avans de 1,3%, iar Nasdaq un plus de 1%.

După anunțul lui Araghchi, președintele SUA Donald Trump a reacționat într-o postare pe Truth Social transmițând că blocada navală împotriva Iranului va rămâne în vigoare până la un acord complet, ce ar urma să includă și componentele nucleare. Trump a declarat joi seară că Iranul s-a angajat să predea uraniul îmbogățit, cel mai probabil unei țări terțe.

”Strâmtoarea Hormuz este complet deschisă și pregătită pentru trafic comercial integral, însă blocada navală va rămâne în vigoare deplin, în ceea ce privește exclusiv Iranul, până în momentul în care acordul nostru cu Iranul va fi finalizat în proporție de 100%. Acest proces ar trebui să se desfășoare foarte rapid, având în vedere că majoritatea punctelor sunt deja negociate”, a transmis Trump.

