Premierul Peter Magyar, vizită la Berlin – Ungaria își reconstruiește relațiile cu statele UE – ”Pregătim o întâlnire cu Volodimir Zelenski”

Premierul Ungariei Peter Magyar a declarat marți că este pregătit să se întâlnească săptămâna viitoare cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a deschide un nou capitol în relațiile bilaterale, relatează Reuters. Magyar a preluat recent puterea la Budapesta după ce l-a învins în alegeri Viktor Orban, „calul troian” al Moscovei în Europa.

Aflat în vizită la Berlin, Magyar a spus că este dispus să se întâlnească cu Zelenski dacă negocierile tehnice privind drepturile minorității maghiare din Ucraina vecină vor fi finalizate în această săptămână, adăugând că este optimist că problema poate fi rezolvată.

Relațiile mai calde dintre Ungaria și Ucraina sunt esențiale pentru sprijinul acordat Kievului de către Uniunea Europeană în contextul războiului cu Rusia și în condițiile în care Orban s-a opus fluxului de ajutoare financiare către Ucraina și aderării acesteia la UE.

„Până acum, negocierile progresează foarte încurajator și sperăm că ar putea fi chiar încheiate la nivel tehnic în această săptămână”, a spus Magyar într-o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz, referindu-se la drepturile minorităților.

„Și aici, la Berlin, pot repeta că sunt pregătit să mă întâlnesc cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la începutul săptămânii viitoare, cu condiția să ajungem într-adevăr la un acord privind aceste drepturi fundamentale ale omului”, a mai adăugat el.

Ungaria își reconstruiește relațiile cu statele UE

Magyar s-a aflat marți la Berlin într-o vizită rapidă, parte dintr-un turneu diplomatic care îl va duce miercuri și la Paris. Reuters notează că guvernul său încearcă să reconstruiască relațiile cu celelalte țări ale UE, după legăturile tensionate din perioada Orban.

De când a preluat funcția după alegerile din aprilie, Magyar a obținut un acord pentru deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fonduri europene de redresare și coeziune, înghețate în perioada Orban, angajându-se să continue reformele anticorupție.

Victoria electorală a lui Magyar a deschis, de asemenea, calea pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro din fonduri UE către Ucraina. Orban se opusese transferului acestor fonduri, într-o dispută legată de aprovizionarea cu gaze.

Deși Magyar adoptă o abordare mai puțin conflictuală față de Kiev, el spune că progresele privind drepturile celor 150.000 de etnici maghiari din Ucraina de a-și folosi limba maternă sunt esențiale pentru ca Budapesta să accepte aderarea Ucrainei la UE.

În mai, Merz a promovat o inițiativă de a-i acorda Ucrainei statutul de membru „asociat” al UE ca prim pas, o propunere pe care Zelenski a considerat-o nedreaptă, deoarece ar lăsa Kievul fără voce în blocul comunitar.

„Înțelegem că Budapesta dorește să clarifice mai întâi problemele bilaterale, precum drepturile minorității maghiare din Ucraina. Totuși, acest lucru nu trebuie să fie în detrimentul sprijinului european și nici nu ar trebui să ne îndepărteze de obiectivul nostru de a deschide acum, formal, negocierile de aderare cu Ucraina, cu primul capitol”, a spus Merz.

Merz a salutat un nou început în relațiile cu Ungaria sub conducerea lui Magyar, după cei 16 ani de guvernare ai lui Orban, afirmând: „Democrația și statul de drept în Ungaria sunt din nou puternice. Avem încredere că el va readuce Ungaria în inima Europei”.

„Peter Magyar a dovedit că pendulul nu se mișcă într-o singură direcție — spre iliberalism sau chiar autoritarism. El poate reveni, impresionant, spre centru”, a spus Merz.

Magyar a vizitat Polonia în mai, apoi Austria. După vizitele în Germania și Franța, el îl va primi săptămâna aceasta la Budapesta pe premierul Irlandei.

