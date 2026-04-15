Peter Magyar începe în forță preluarea puterii – S-a întâlnit cu președintele Ungariei și i-a cerut să demisioneze după formarea guvernului

Premierul ungar ales, Peter Magyar, s-a întâlnit miercuri cu președintele țării, Tamas Sulyok (foto dreapta), căruia i-a transmis că „nu este demn să fie gardianul statului de drept în Ungaria” și, prin urmare, trebuie să demisioneze după formarea noului guvern de la Budapesta.

Șeful statului i-a invitat la consultări pe liderii celor trei partide care au intrat în parlament în urma rezultatelor obținute la alegerile de duminică: Peter Magyar (Tisza), Viktor Orban (Fidesz) și Laszlo Toroczkai (Mi Hazank).

Peter Magyar, politicianul care a pus capăt celor 16 ani de mandat ai lui Viktor Orban, a insistat pentru o predare a puterii cât mai rapidă cu putință, în cadrul discuțiilor purtate cu președintele Ungariei, la trei zile după victoria electorală zdrobitoare a partidului său.

La finalul întâlnirii cu președintele, premierul ales le-a declarat reporterilor că dorește ca prima ședință a noii Adunări Naționale să aibă loc pe 4 mai – ziua în care sunt așteptate rezultatele oficiale ale alegerilor, scrie BBC.

Președintele Sulyok a scris pe rețelele de socializare că i-a spus lui Magyar că va convoca parlamentul „cât mai curând posibil după anunțarea rezultatului final” al alegerilor legislative de duminică.

„După formarea noului guvern, președintele Tamas Sulyok trebuie să demisioneze”, a mai spus Magyar, care a avut, pe X, un mesaj dur la adresa șefului statului. „Tamas Sulyok nu este potrivit să întruchipeze unitatea națiunii maghiare, nu este demn să fie gardianul statului de drept în Ungaria și nu este potrivit să servească drept standard moral sau model pentru poporul maghiar”, a scris câștigătorul alegerilor de duminică.

Pe de altă parte, Peter Magyar și-a anunțat intenția de a suspenda programele de știri de la posturile de radio și televiziune de stat. „Unul dintre primii pași după formarea unui guvern va fi suspendarea programelor de știri ale acestor media de propagandă”, a declarat Magyar miercuri dimineață într-un interviu acordat postului de radio de stat Kossuth Radio.

Ulterior, el a făcut comentarii aproape identice la postul de televiziune M1. Amândouă aparțin companiei de radioteleviziune de stat MTVA.

În răspuns la remarca prezentatoarei M1 conform căreia suspendarea programelor de știri ar încălca legea, Magyar i-a spus că „voi nu ați îndeplinit obligațiile prevăzute de legea mass-media”. „A mă acuza aici că încalc legea este ca și cum un hoț ar suna la poliție”, a adăugat el.

