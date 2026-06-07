Pete Hegseth: Europa este invadată de „ideologii periculoase” – ”Aliații noștri trebuie să fie capabili și pregătiți alături de noi”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth (Foto), a folosit sâmbătă discursul rostit cu ocazia comemorării Zilei Z pentru a avertiza Europa cu privire la invazia „ideologiilor periculoase”, îndemnând continentul să acționeze împotriva imigrației în masă.

Vorbind cu ocazia celei de-a 82-a aniversări a debarcării aliate din Normandia, din 6 iunie 1944, Hegseth a declarat: „Din păcate, astăzi, diferite plaje europene sunt luate cu asalt de ideologii diferite și periculoase – plaje din Spania, din Italia, din Grecia și Bulgaria; sosesc bărci pline de oameni.”

„Când vor face capitalele europene ceva în legătură cu această invazie? Sau este prea târziu? Mă rog să nu fie așa și cred că nu”, a spus Hegseth în discursul său de la Cimitirul American din Normandia din Colleville-sur-Mer, în nord-vestul Franței.

Ceremoniile dedicate Zilei Z au avut loc cu ocazia comemorării debarcării din 1994 din Normandia, când forțele americane și aliate au traversat Canalul Mânecii pentru a lansa ofensiva împotriva ocupației naziste și eliberarea Europei Occidentale.

Remarcile lui Hegseth sunt în linie cu cele ale altor oficiali americani, inclusiv ale președintelui american Donald Trump, care au criticat țările europene pentru că nu reușesc să stăvilească imigrația ilegală. Washingtonul, în decembrie, în Strategia sa de Securitate Națională, a avertizat că Europa se confruntă cu o potențială „distrugere a civilizației” cauzată de migrația scăpată de sub control, pierderea identităților naționale și politicile unor guverne care subminează suveranitatea țărilor europene.

Vicepreședintele american JD Vance a amintit de uciderea anul trecut a unui adolescent britanic, dând vina pe „politica de ură de sine” a Occidentului și pe „invazia în masă a migranților” – comentarii care n-au fost pe placul guvernului laburist de la Londra.

Afirmând că fiecare țară aliată „și-a adus contribuția” la succesul debarcării din Ziua Z, Hegseth a cerut sâmbătă, de asemenea, guvernelor europene să își intensifice angajamentele pentru întărirea capacităților de apărare.

„America va fi la conducere. Trebuie să o facem”, a spus Hegseth. „Dar aliații capabili trebuie să fie alături de noi, umăr la umăr, în breșa de securitate, atunci când contează”, a subliniat el.

„Suntem alături de aliații noștri. Și ne așteptăm ca aliații noștri să fie capabili și pregătiți alături de noi”, a spus Hegseth.

„Am uitat că libertatea nu este gratuită. Am uitat că pacea nu apare doar din dorinţă. Este adusă intenţionat, cu onoare şi cu tărie”, iar „bărbaţii care au debarcat pe aceste plaje ştiau asta”, a mai spus oficialul american.

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