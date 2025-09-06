Peste jumătate dintre firmele din București-Ilfov au înregistrat creșteri de minimum 21% ale facturilor la electricitate

Federația Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii București-Ilfov atrage atenția că presiunea financiară generată de costurile energetice poate conduce la falimente și pierderi de locuri de muncă, în contextul în care peste jumătate dintre firme au înregistrat creșteri de minimum 21% ale facturilor la energie electrică.

Rezultatele unui sondaj derulat de federație a evidențiat că 44,7% dintre IMM-uri au plătit sub 1.000 lei factura la energie electrică, 28,9% între 1.001 și 5.000 lei, 13,2% între 5.001 și 10.000 lei, 5,3% între 10.001 și 20.000 lei și 7,9% peste 20.000 lei.

În ultimele trei luni, 36,8% dintre firme au înregistrat creșteri ale costurilor cu electricitatea de până la 20%, 39,5% între 21% și 50%, 15,8% peste 50% și 7,9% au raportat stagnare.

„Peste jumătate dintre firme au înregistrat creșteri de minimum 21%, confirmând un impact sever și generalizat asupra mediului de afaceri”, se menționează într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Printre problemele identificate se numără: majorarea tarifelor afectează direct clienții IMM-urilor și generează risc de faliment în lanț; migrarea către piața nefiscalizată afectează economia formală; sectorul HoReCa este vulnerabil la costurile ridicate; întârzierea implementării directivelor europene RED II și RED III limitează accesul IMM-urilor la soluții locale de producție energetică.

Federația semnalează că mediul de afaceri are nevoie de măsuri imediate pentru protejarea IMM-urilor și susținerea competitivității și vine cu o serie de propuneri și soluții: reducerea taxelor la energie, raportate la costurile anterioare și indexate cu rata inflației; măsuri dedicate sectoarelor cu consum ridicat, precum HoReCa și industrie; implementarea urgentă a legislației RED II și RED III pentru acces la comunități de energie și producție locală; dialog real cu autoritățile și soluții aplicabile imediat pentru prevenirea falimentelor și protejarea locurilor de muncă.

***