Jumătate dintre profesorii care s-au prezentat la Titularizare au reușit note peste 7 – creștere cu 8% a ratei de promovare, față de 2025

Peste jumătate dintre candidații la Titularizarea de anul acesta au reușit să obțină note peste 7, necesare promovării. Rata, de 51,04%, marchează o creștere de aproape 8% față de anul trecut, când a fost de doar 43,52%.

Un număr de 52 de candidați pentru un post de profesor titular au fost eliminați din examen, 20 dintre ei fiind acuzați că de fraudarea examenului sau tentativă de fraudare. .

Situația rezultatelor inițiale, conform datelor sintetizate de către Ministerul Educației:

participare la proba scrisă: 33.881 de candidați (84,71%) din totalul celor 39.996 de candidați cu drept de participare;

2.187 de candidați dintre cei prezenți s-au retras în condițiile prevăzute de metodologie (2.101 candidați din motive personale, respectiv 86 de candidați din motive medicale);

număr de lucrări transmise la centrele de evaluare: 31.641 (dintre acestea, lucrările a 18 candidați au fost anulate în respectivele centre, în condițiile prevăzute de metodologie);

număr lucrări evaluate digitalizat: 31.623 (dintre care 6.523 de lucrări aparțin candidaților din promoția curentă)

dintre cei 31.623 de candidați cu note, 16.140 de candidați (51,04%) au obținut note peste 7, raport procentual ce indică o creștere substanțială comparativ cu prima afișare din anul anterior. 28 de candidați au încheiat proba cu nota 10.

45,15% (superioară cu aproape 5% comparativ cu 2025 – 40,11%) este rata notelor peste 7 pentru candidații (2.945) din promoția curentă;

10.874 de candidați au obținut note între 5 și 6,99 (34,39%) – dintre aceștia, 2.385 de candidați provin din seria curentă de absolvenți (36,56%).

Rezultatele înregistrate la proba scrisă (21 iulie) din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar au fost publicate marți, 28 iulie, pe pagina web rezervată acestui concurs.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice (conform modalităților comunicate public de fiecare inspectorat școlar) în data de 28 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 29 iulie, până la ora 12:00.

Rezultate finale vor fi comunicate pe 4 august (online și la sediile inspectoratelor școlare județene), repartizarea urmând să aibă loc pe 5 și 6 august, în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare, pentru posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar (sesiunea 2026) constă în susținerea unei inspecții speciale la clasă sau a unei probe practice și, ulterior, a unei probe scrise.

Pentru a obține statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să fie notați cu minimum 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului.

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