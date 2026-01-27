8,4 mil. lei – totalul amenzilor aplicate anul trecut unor firme ce oferă servicii sociale

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a aplicat anul trecut amenzi însumând peste 8,4 milioane de lei în urma celor aproximativ 9.200 de controale și a propus 60 de retrageri ale licenţei de funcţionare pentru centre neconforme.

Bilanțul controalelor:

9.200 de misiuni de control inopinate în servicii sociale publice şi private

aproximativ 19.600 de măsuri de remediere pentru corectarea deficienţelor identificate

circa 830 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de circa 8,4 milioane lei

au fost formulate aproximativ 60 de propuneri de suspendare sau retragere a licenţei de funcţionare

”Pentru ANPIS, anul 2025 a confirmat din nou că fiecare beneficiu de asistenţă socială, fiecare plată şi fiecare control au avut impact imediat şi direct asupra oamenilor, contribuind la protejarea drepturilor, la susţinerea incluziunii sociale şi la facilitarea accesului la serviciile sociale. Comparativ cu 2024, anul 2025 reflectă consolidarea capacităţii instituţionale, creşterea accesibilităţii drepturilor şi intensificarea măsurilor de control, reafirmând rolul ANPIS ca pilon esenţial al sistemului de asistenţă socială din România”, arată un comunicat de presă al genției.

