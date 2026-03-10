Sindicatele din Educație anunță că profesorii vor boicota simulările la examenele naționale – s-ar fi strâns peste 73.000 de semnături

Peste 73.000 de cadre didactice, reprezentând mai mult de 50% dintre membri Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţiei Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret, au decis prin semnătură să nu participe la simulările pentru pregătirea examenelor naționale, conform rezultatelor referendumului organizat de cele două organizații.

De asemenea, peste 40.000 de angajați membri de sindicat (aproximativ 28%) au optat direct pentru grevă.

Liderii FSLI și Spiru Haret menționează că nu toţi angajaţii din sistem sunt membri de sindicat.

”Rezultatele arată un nivel uriaş de nemulţumire în rândul angajaţilor din învăţământ”, anunţă, marţi, federaţiile sindicale.

Sindicatele reclamă presiuni din partea directorilor de școli și a ainspectoratelor

Cele două federații reclamă, într-un comunicat transmis marți, că, în unităţile unde mulţi profesori au semnat pentru neparticipare la simulări, ”inspectoratele şcolare recurg la practici abuzive pentru a forţa organizarea simulărilor: măresc nejustificat numărul de elevi din săli şi reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile”.

”A boicota aceste simulări este un act minim de demnitate, o formă de protest care nu ne afectează financiar, dar care trimite un semnal puternic”, au transmis sindicaliştii.

Simulările examenelor naţionale ar urma să înceapă săptămâna viitoare, cu Evaluarea Naţională.

”Aceste măsuri transformă simulările într-un proces pur formal şi irelevant. Este un efort suplimentar pentru zeci de mii de profesori deja sufocaţi de birocraţie, în contextul în care interesul elevilor pentru aceste testări este extrem de scăzut”, explică sindicaliştii.

Ei avertizează Ministerul Educaţiei şi Guvernul României că ”neparticiparea la simulări este doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului şcolar, exact în perioada examenelor naţionale propriu-zise”.

Situaţia unităţilor în care vor avea loc simulările este incertă, întrucât nu toţi angajaţii din sistem sunt membri de sindicat. Ministerul Educaţiei nu a transmis deocamdată date despre ce ar urma să se întâmple.

