Peste 60% din spaţiile industriale şi logistice, la maxim o oră de condus de Bucureşti

Stocul spaţiilor industriale şi logistice din piaţa locală se apropie de pragul de opt milioane de metri pătraţi, iar peste 60% din acestea se află la maximum o oră de condus de Bucureşti.

Moldova şi Oltenia rămân cele mai puţin dezvoltate, conform raportului Romania Industrial & Logistics Market, realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Distribuția teritorială

În jurul oraşelor Bucureşti, Ploieşti şi Piteşti sunt construiţi aproximativ 4,6 milioane de metri pătraţi din stocul total de 7,75 milioane metri pătraţi existent la nivel naţional la finalul primelor şase luni ale acestui an.

Timişoara, Braşov şi Cluj şi-au consolidat în ultimul an şi jumătate poziţiile de huburi regionale industriale, parcurile construite în proximitatea acestor oraşe cumulând 1,7 milioane de metri pătraţi, respectiv peste 20% din stoc.

Bucureşti şi cele cinci oraşe regionale, reprezentând regiunile Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia, Vest, Centru şi Nord – Vest, adună astfel peste 80% din stocul de hale industriale din România.

La nivel regional, Bucureşti – Ilfov conduce detaşat cu 47,4%, regiune urmată de Vest (15,1%), Sud – Muntenia (11,4%), Centru (9,4%) şi Nord – Vest (8,8%).

Cele mai puţin dezvoltate regiuni din punct de vedere al spaţiilor industriale şi logistice construite sunt:

Nord – Est (2,8% din stoc).

Sud – Est (1,6%), în timp ce Sud – Vest Oltenia a atras doar 3,6% din stoc.

Aceste trei regiuni, ce însumează aproximativ 40% din populaţia României, au o pondere cumulată de sub 10% în stocul total de spaţii logistice şi industriale.

Ultimele evoluții

Circa 440.000 de metri pătraţi de parcuri industrial se află în acest moment în construcţie, din care peste 80% sunt localizate în proximitatea Bucureştiului. Nord – Vest, Nord – Est şi Vest sunt alte zone de interes pentru dezvoltatorii de astfel de spaţii, 17% din suprafaţa livrată în 2025 vizând Moldova şi Transilvania.

Activitatea tranzacţională a rămas la un nivel ridicat în intervalul ianuarie 2024 – iunie 2025, perioadă în care companiile au contractat spaţii cu o suprafaţă de aproape 1,4 milioane de metri pătraţi.

În aceeaşi perioadă au fost livrate noi spaţii ce cumulează 764.000 de metri pătraţi la nivel naţional, iar rata de neocupare s-a menţinut la un nivel redus de 5,8%, ceea ce oferă oportunităţi de dezvoltare, mai ales în zone cu ofertă scăzută.

Bucureşti – Ilfov a atras cea mai mare parte a cererii în ultimele 18 luni, 62% din volumul tranzacţiilor de închiriere realizându-se în spaţii aflate în proiecte din apropierea Capitalei. Acesta este urmat de zona de Vest, cu 16% din cerere şi Nord-Vest cu 8% din suprafaţa tranzacţionată.

Cei mai mari proprietari de spaţii industriale şi logistice sunt companiile CTP şi WDP, ce au un portofoliu cumulat de circa 5 milioane de metri pătraţi, controlând astfel aproape două treimi din piaţă.

”Cererea netă de spaţii logistice şi industriale a rămas puternică, fiind alimentată de activitatea de expansiune a chiriaşilor din retail, comerţ electronic şi producţie, ce continuă să caute facilităţi moderne şi bine localizate, lucru confirmat de faptul că cele mai mari zece tranzacţii cu spaţii industriale din ultimele 18 luni au fost realizate de companii din acest domenii de activitate. Ne aşteptăm ca nivelurile de absorbţie să rămână sănătoase şi totodată ca pieţele regionale să câştige teren, atât din punct de vedere al cererii, cât şi al investiţiilor atrase, astfel încât să se reducă decalajele dintre Bucureşti, Transilvania, Banat şi zona Moldovei sau a Olteniei”, spune Ştefan Surcel, head of Industrial Cushman & Wakefield Echinox.

