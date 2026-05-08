Raport guvernamental – Până la 60% dintre bugetari se vor pensiona în următorii 15 ani – oportunitate pentru reducerea personalului de la stat vs. provocare pentru domeniile cu deficit

Între 50% și 60% dintre salariații din instituțiile publice vor atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru reducerea graduală a dimensiunii aparatului administrativ, în paralel cu reformele necesare de simplificare, digitalizare și automatizare a proceselor interne și a serviciilor publice, menționează un raport guvernamental privind dimensiunea aparatului de stat și cheltuielile publice cu personalul.

Pe de altă parte, situația impune și un efort major de pregătire și reconversie profesională a forței de muncă pentru domeniile unde există deficit de personal, în sănătate de exemplu, cu dificultăți de recrutare a tinerilor talentați, care evită angajarea la stat.

În mod clar, nu va fi nevoie de înlocuirea tuturor celor care se vor pensiona, însă pentru a pregăti schimbările, guvernele viitoare trebuie să evalueze necesarul, și în funcție de estimarea evoluției gradului de digitalizare al instituțiilor, și să pregătească un nou set de competențe corespunzătoare funcțiilor publice.

Situația este similară și în rândul angajaților din cele 1.421 de companii de stat, unde cea mai numeroasă categorie este tot cea a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 55 – 59 de ani, astfel încât se poate prognoza că peste 55% din totalul angajaților actuali vor atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani.

În ceea ce privește salariații din companiile de stat, problema este formarea profesională a noilor generații în domeniile afectate, prin măsuri precum învățământul dual sau alte forme de educație vocațională.

Doar 14.522 de bugetari cumulează salariul cu pensia

Numărul posturilor din cadrul tuturor instituțiilor publice, la sfârșitul lunii aprilie 2025:

Posturi aprobate – 1.511.900

Posturi ocupate – 1.287.381

Posturi vacante – 224.519

Număr posturi remunerate – 1.255.381

Număr posturi ocupate de persoane care cumulează salariu + pensie – 14.522

Aproape 200.000 de angajați la stat au cel puțin 2 contracte de muncă

Numărul de salariați unici asigurați în cadrul tuturor instituțiilor publice este de 1.102.010 persoane, după eliminarea dublurilor.

Din clarificări a reieșit că un număr de 199.125 de persoane care lucrează în instituții și companii de stat au două sau mai multe contracte individuale de muncă.

160.515 au cel puțin unul dintre contracte cu normă parțială (din asta reiese că restul de 38.610 salariați au cel puțin două contracte cu normă întreagă);

39.002 au un contract cu normă întreagă la entități private (care nu sunt instituții sau companii de stat);



55.952 au un contract cu normă parțială la entități private (care nu sunt instituții sau companii de stat).

Din cele de mai sus reiese că un număr de 104.171 de salariați au ambele / toate contractele de muncă în cadrul unor instituții sau companii de stat.

Numărul funcționarilor publici din România

Datele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici arată că această actegorie reprezintă doar aproximativ 11% din numărul mediu al posturilor remunerate din instituțiile publice.

Situația posturilor:

Posturi ocupate: 130.455;

Posturi temporar ocupate: 4.535;

Posturi vacante: 34.502;

Posturi temporar vacante: 7.591.

Statul încă nu are o evidență exactă a propriilor angajați, din cauza raportărilor neuniforme

Fiecare situație cuprinde informații diferite, explică autorii analizei. Unele fac referire la persoane (nr. salariați, nr. persoane asigurate, funcționarii publici), în timp ce altele surprind situația posturilor.

Neavând o evidență clară a tipurilor de norme / post și o corelare a posturilor cu numărul de persoane, aceste cifre reprezintă indicatori de referință, însă nu reflectă exact realitatea, lăsând loc pentru diverse tipuri de variații.

Prin urmare, pentru a avea o imagine clară și completă a situației cu personalul din instituțiile publice și companiile de stat, este necesară o abordare unitară interinstituțională care să urmărească într-un mod standardizat aceleași date, în același format, sau o centralizare standardizată a tuturor datelor, în cadrul unei singure instituții, menționează analiza.

