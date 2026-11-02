Peste 6.500 de companii din turism cer vouchere de vacanță în privat, menținerea cotei reduse de TVA și o apropiere de China. Cele 18 propuneri

Prelungirea sistemului de vouchere de vacanță din sistemul public, cu majorarea sumelor brute, respectiv extinderea sistemului de vouchere de vacanță către mediul privat sunt printre principalele propuneri ale Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) pentru relansarea turismului românesc.

Cei peste 6.500 de angajatori reuniți în FPTR, care au peste 65.000 de salariați, reprezentând 34% din forța de muncă din domeniu, au lansat o listă de 18 propuneri pentru relansarea turismului în cadrul întâlnirii pe care au avut-o săptămâna trecută cu premierul Niculescu la Palatul Victoria.

În capul listei stă propunerea legată de prelungirea acordării voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul public, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Totodată, se dorește păstrarea condițiilor actuale și majorarea sumei brute de la 800 de lei la 1.000 de lei.

„Voucherele pentru personalul public constituie un instrument constant de refacere a forței de muncă și stimulare a turismului intern, cu efect direct asupra veniturilor operatorilor economici din sector. Predictibilitatea reglementării permite operatorilor să își planifice investițiile, capacitățile de cazare și sezonul. O parte semnificativă a sumelor cheltuite revine la bugetul public sub formă de TVA, impozit pe profit și impozit pe venit”, au transmis reprezentanții FPTR.

Mai mult, patronatele din turism cer menținerea cotei reduse de TVA, indiferent de nivelul cotei standard, pentru cele șase tipuri de cazare definite în legislaia aplicabilă, precum și pentru serviciile de alimentație publică.

Vouchere în privat și apropierea de China

Totodată, FPTR vrea ca voucherele de vacanță să fie acordate și angajaților din mediul privat, în aceleași condiții de care beneficiază personalul din sistemul public, fără a influența cheltuielile operatorilor economici.

Astăzi, contribuabilii pot scădea din impozitul pe profit datorat sumele reprezentând sponsorizări, în limita valorii minime dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.

Salariații din sectorul privat nu beneficiază în prezent de un mecanism de sprijin pentru acordarea voucherelor de vacanță similar celui de care beneficiază personalul din sistemul public, iar patronatele din turism vor ca societățile plătitoare de impozit pe profit să poată utiliza pentru acordarea voucherelor de vacanță o parte din plafonul fiscal aplicabil sponsorizărilor.

O altă măsură cerută de cei peste 6.500 de angajatori reuniți în FPTR este dezvoltarea cooperării turistice dintre România și Republica Populară Chineză, precum și intensificarea promovării internaționale a destinației România.

„Inițierea de către Minister, în colaborare cu organizațiile patronale reprezentative din turism, a unui program de promovare a destinației România în Republica Populară Chineză, prin valorificarea parteneriatelor instituționale, economice și media existente.

Programul va urmări promovarea principalelor destinații și forme de turism din România, cu accent pe turismul balnear, cultural, medical, rural și de litoral, precum și stimularea cooperării dintre operatorii economici din cele două țări, în scopul creșterii numărului de turiști chinezi care vizitează România.

Un obstacol important semnalat de operatori îl reprezintă procedurile de obținere a vizelor turistice, care se obțin cu mare întârziere față de celelalte state membre ale spațiului Schengen”, au notat reprezentanții FPTR.

Cele 18 propuneri

Prelungirea acordării voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul public, cu păstrarea condițiilor actuale și majorarea sumei brute de la 800 de lei la 1.000 de lei. Acordarea voucherelor de vacanță și angajaților din mediul privat, în aceleași condiții de care beneficiază personalul din sistemul public, fără a influența cheltuielile operatorilor economici. Sistem național de evidență a apartamentelor în regim hotelier. Reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea sezonieră în clădiri proiectate și construite în acest scop. Sistem național de raportare automată a datelor privind activitatea de cazare turistică. Menținerea cotei reduse de TVA. Modificarea legislației în domeniul utilizării plajelor. Modificarea metodologiilor privind remunerațiile pentru comunicarea publică în scop ambiental în unitățile de cazare și alimentație publică. Extinderea sezonului estival. Completarea cadrului legislativ și ocupațional privind scufundările turistice ghidate în scop recreativ. Dezvoltarea cooperării turistice dintre România și Republica Populară Chineză și intensificarea promovării internaționale a destinației România. Înființarea unui grup de lucru dedicat, format din reprezentanți ai MEDAT, ai Direcției de Specialitate, ai Direcției Juridice și reprezentanți ai structurilor asociative, coordonat de un secretar general adjunct sau de un secretar de stat nominalizat în urma reorganizării ministerului, în vederea analizării și actualizării legislației specifice domeniului turismului. Înființarea unui departament specializat în dezvoltarea politicilor publice, analiza legislației și elaborarea propunerilor legislative în cadrul Direcției Generale Turism. Introducerea interdicției de a promova structuri de primire turistică neclasificate pe platformele de promovare (Booking, Airbnb etc.), eliminând astfel concurența neloială. Planificarea strategică a destinației România. Marketing și promovare – OMD. Interventie in Parlament – Camera Deputaților pentru aprobarea PLx-nr.50/2025. Emiterea unor ordine de ministru sau modificarea celor existente privind Consiliul Consultativ al Turismului, Consiliul de Brand Turistic Național, Comisia de Dialog Social și Comisia de avizare a OMD-urilor. Eliminarea verificării la fața locului în procedura de eliberare a certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistică de tip garsoniere și apartamente de închiriat.

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