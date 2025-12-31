Peste 540.000 de copii vor beneficia anul viitor de programul „Masă sănătoasă”

Peste 540.000 de copii — preșcolari și elevi din învățământul preuniversitar — vor beneficia anul viitor de o masă caldă sau un pachet alimentar, cu o valoare zilnică de 16,5 lei pentru fiecare copil, în cadrul programului național „Masă sănătoasă”.

Bugetul total a fost majorat cu 40%.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de executiv, Guvernul a aprobat, în ședința de marți, hotărârea privind instituirea programului național „Masă sănătoasă” în anul 2026.

„Peste 540.000 de copii — preșcolari și elevi din învățământul preuniversitar —, îndeosebi din comunități vulnerabile, vor beneficia, pe perioada desfășurării cursurilor în anul 2026, de o masă caldă sau un pachet alimentar. Valoarea zilnică a mesei este de 16,5 lei pentru fiecare copil. Copiilor din unitățile de învățământ în care s-a derulat acest program guvernamental în cursul anului 2025 li se adaugă elevii/preșcolarii din unitățile care au fuzionat cu școli sau grădinițe în care se derula programul. În acest fel, numărul beneficiarilor este estimat la peste 540.000 de persoane”, se arată în comunicat.

Finanțarea programului național „Masă sănătoasă” se asigură din bugetul de stat.

„Programul guvernamental are ca obiectiv reducerea abandonului școlar, creșterea performanțelor școlare și a motivației pentru studiu, îndeosebi în comunitățile vulnerabile”, menționează Executivul.

