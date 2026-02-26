Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România și a aderării la NATO, peste o treime ar vota împotriva intrării în UE – sondaj

Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, conform unui sondaj IMAS.

Întrebarea adresată celor chestionaţi a fost: ”Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votaţi) cu privire la … Dvs. aţi vota pentru sau contra?”, temele asupra cărora au fost solicitaţi să se pronunţe fiind: ”Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”, ”Unirea R. Moldova cu România”, NATO.

În ceea ce priveşte adrearea la UE, 44% ar vota ”pentru” şi 35% ”împotrivă”.

Unirea cu Ropmânia ar primi un vor favorabil din partea a 30% dintre cei chestionaţi, în timp ce 52% ar vota împotrivă.

Sondajul IMAS Moldova a fost realizat după ce Maia Sandu, președinta Moldovei, a declarat că ar vota DA la un eventual referendum pentru unirea cu România și arată că 65% dintre cetățeni nu și-au schimbat părerea despre unirea cu România.

Conform rezultatelor, 15% dintre moldoveni au o părere „mai favorabilă” Unirii cu România după declarația Maiei Sandu, în timp ce 8,1% dintre respondenți consideră că afirmația este „inutilă”, „provocatoare” – 16,1% și „periculoasă” – 15,4%.

Sondajul IMAS a fost realizat la comanda Independent News, în perioada 4 – 23 februarie, pe un eşantion de 1113 respondenţi, cu vârsta peste 18 ani, reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria, în 84 de localităţi din 12 unităţi administrativ-teritoriale. Interviurile au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 37 operatori din reţeaua IMAS, în limbile română şi rusă.

Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.0%.

