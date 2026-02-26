cursdeguvernare

Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România și a aderării la NATO, peste o treime ar vota împotriva intrării în UE – sondaj

De Vladimir Ionescu

26 februarie, 2026

Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, conform unui sondaj IMAS.

Întrebarea adresată celor chestionaţi a fost: ”Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votaţi) cu privire la … Dvs. aţi vota pentru sau contra?”, temele asupra cărora au fost solicitaţi să se pronunţe fiind: ”Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”, ”Unirea R. Moldova cu România”, NATO.

În ceea ce priveşte adrearea la UE, 44% ar vota ”pentru” şi 35% ”împotrivă”.


Unirea cu Ropmânia ar primi un vor favorabil din partea a 30% dintre cei chestionaţi, în timp ce 52% ar vota împotrivă.

Sondajul IMAS Moldova a fost realizat după ce Maia Sandu, președinta Moldovei, a declarat că ar vota DA la un eventual referendum pentru unirea cu România și arată că 65% dintre cetățeni nu și-au schimbat părerea despre unirea cu România.

Conform rezultatelor, 15% dintre moldoveni au o părere „mai favorabilă” Unirii cu România după declarația Maiei Sandu, în timp ce 8,1% dintre respondenți consideră că afirmația este „inutilă”, „provocatoare” – 16,1% și „periculoasă” – 15,4%.

Sondajul IMAS a fost realizat la comanda Independent News, în perioada 4 – 23 februarie, pe un eşantion de 1113 respondenţi, cu vârsta peste 18 ani, reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria, în 84 de localităţi din 12 unităţi administrativ-teritoriale. Interviurile au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 37 operatori din reţeaua IMAS, în limbile română şi rusă. 

Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.0%. 

(Citește și: Republica Moldova – ultimul tren: cifrele relației economice, de investiții și de afaceri ale micuțului stat cu România și tabloul sărăciei sale)


