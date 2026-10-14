Peste 5 mil. de roboți industriali activi în fabrici, la nivel global – Cele mai automatizate economii europene

Parcul operațional global de roboți industriali a înregistrat o creștere de 9%, ajungând la un nivel record de 5 milioane de unități în 2025, după ce fabricile din întreaga lume au instalat peste 600.000 de unități noi pe parcursul anului, o creștere de 11%, conform raportului anual „World Robotics 2026 Industrial Robots”, prezentat de Federația Internațională de Robotică (IFR).

„Automatizarea industrială avansează cu viteză mare”, a declarat joi Jane Heffner, președinta Federației Internaționale de Robotică (FIR): „Noul prag de cinci milioane de roboți operaționali în fabricile din întreaga lume reprezintă mai mult decât dublul numărului înregistrat acum șapte ani. Cea mai puternică creștere se înregistrează în Asia, urmată de America. Europa avansează mai lent”.

Prognozele

Se estimează că cererea globală de roboți își va continua traiectoria de creștere pe termen lung și că numărul de instalări va crește cu 9%, ajungând la 655.000 de unități în 2026 și la 806.000 de unități în 2029.

În pofida diferențelor regionale substanțiale, cu țări precum China, SUA și India reprezentând piețe cu creștere puternică, perspectivele globale rămân pozitive.

Factorii ce accelerează folosirea roboților industriali

Nevoia de lanțuri de aprovizionare mai reziliente și evoluțiile recente ale politicii comerciale și industriale din mai multe economii majore determină o intensificare a activității de relocare în industriile prelucrătoare. Astfel, dezvoltarea capacității de producție în economiile cu salarii ridicate și în țările care se confruntă cu deficit de forță de muncă va stimula cererea de tehnologie de automatizare.

Deși acest lucru ar putea modifica modelul regional al cererii de roboți, nu există indicii că tendința de creștere pe termen lung în domeniul roboticii industriale se apropie de sfârșit din perspectivă globală.

Cauzele:

Factori structurali – precum schimbările demografice, vor continua să susțină cererea, în timp ce progresul tehnologic extinde gama de aplicații robotice fezabile din punct de vedere tehnologic și viabile din punct de vedere economic.

În special, progresele în domeniul inteligenței artificiale, al vederii artificiale și al senzorilor sporesc capacitățile roboților.

Programarea mai ușoară și integrarea sistemelor reduc costurile de implementare și deschid calea automatizării către noi aplicații și grupuri de clienți.

Asia – China își consolidează poziția de lider mondial

China și-a consolidat și mai mult poziția de lider mondial în ceea ce privește adoptarea roboților. Numărul instalărilor anuale a crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă acum 59% din totalul instalărilor la nivel mondial. Cele mai recente cifre arată că, în 2025, au fost instalați 354.000 de roboți industriali – depășind chiar recordul anual de anul trecut cu aproape 60.000 de unități. Producătorii chinezi au vândut mai mult decât furnizorii străini pe piața internă. Instalările acestora au crescut cu 15%, ajungând la 195.000 de unități – o cotă de piață internă de 55% în 2025, comparativ cu 57% în 2024.

Japonia este a doua cea mai mare piață pentru roboți industriali din Asia, cu 36.219 de unități instalate în 2025 – o scădere de 19%. La scară globală, Japonia a coborât de pe locul al doilea pe locul al treilea, în urma Statelor Unite. Se preconizează o creștere ușoară a cererii de roboți, dar o redresare semnificativă este puțin probabilă pe termen scurt și mediu.

Piața din Coreea de Sud a înregistrat 30.000 de unități instalate în 2025 – o scădere de 1%. Instalările anuale au înregistrat o evoluție laterală, în jur de 31.000 de unități, începând din 2019. Țara a rămas a patra cea mai mare piață la nivel mondial. Noile investiții din industria auto vor intra în vigoare în 2027 și 2028. Cererea de roboți în Coreea ar putea rupe tendința stabilită și să crească în 2027.

India a instalat aproape 10.500 de unități în 2025 – o creștere de 15%, ocupând locul al șaselea la nivel mondial, în urma Germaniei. Deși volumul noilor instalări este încă relativ redus în comparație cu primele cinci țări cu tradiție în adoptarea roboților, creșterea înregistrată de India este remarcabilă: în perioada 2020-2025, instalările anuale au crescut cu 27% în medie pe an (CAGR).

America – SUA depășesc Japonia, iar în unele piețe fabricile chineze cresc numărul roboților

Statele Unite au depășit Japonia în 2025, devenind a doua cea mai mare piață pentru roboți industriali, după China. Instalările de roboți industriali au crescut cu 12%, ajungând la aproape 38.500 de unități, ceea ce reprezintă al treilea cel mai mare număr înregistrat în istoria acestor statistici.

În Mexic, instalările de roboți au scăzut cu 7%, ajungând la mai puțin de 5.200 de unități. Acesta este al treilea an consecutiv de scădere.

În Canada, instalările de roboți au crescut cu 5%, ajungând la aproape 4.000 de unități. Rata medie anuală de creștere între 2020 și 2025 a fost de +9% (CAGR).

Piața braziliană a roboticii a înregistrat instalarea a aproape 4.300 de roboți noi în 2025, în creștere cu 38%. Această creștere a fost determinată de o creștere bruscă a cererii de roboți din partea industriei auto, care a instalat aproape 2.100 de unități, o creștere de 212%. Investițiile producătorilor chinezi de automobile în Brazilia au fost, cel mai probabil, responsabile pentru acest fenomen.

Europa – Germania și Italia, cele mai robotizate industrii, dar instalările totale din UE scad

Uniunea Europeană (UE-27) a depășit pragul de 700.000 de roboți industriali operaționali în 2025, aceștia reprezentând 84% din numărul total de roboți aflați în funcțiune în întreaga Europă, conform raportului anual al IFR.

„Sectorul manufacturier al Uniunii Europene a investit semnificativ în automatizare: între 2015 și 2025, numărul roboților operaționali din statele membre a crescut cu peste 80%, de la 390.000 la 712.000 de unități”, a declarat Jane Heffner, președinta Federației Internaționale de Robotică.

Industria auto a instalat 14.900 de unități în 2025, o scădere de 25%

Cu o pondere de un sfert din totalul instalărilor, industria auto rămâne ceel mai important segment de clienți din Uniunea Europeană.

Industria metalurgică, situată pe locul al doilea, a instalat 13.000 de unități – o scădere cu 13%.

Urmează industria materialelor plastice și a produselor chimice, cu 7.400 de unități (în scădere cu 3%), devansând industria alimentară și a băuturilor, cu 5.300 de unități, în creștere cu 4%.

OCDE estimează că situația macroeconomică din Uniunea Europeană va rămâne fragilă până în 2027, moment în care se va înregistra o redresare moderată.

UE își poate menține competitivitatea la nivel internațional doar dacă adoptă automatizarea pentru a ține pasul cu creșterea costurilor de producție și cu deficitul de forță de muncă, menționează IFR. Acest lucru face din Europa o piață atractivă.

Pe lângă producătorii străini consacrați din țări precum Japonia și Coreea, furnizorii chinezi de roboți industriali dezvoltă noi strategii pentru a pătrunde pe piața comună a UE și unii au înființat deja centre de distribuție în Europa.

Cele mai automatizate economii europene

Germania este a cincea piață de roboți ca mărime din lume și, de departe, cea mai mare din Europa. În 2025, aceasta deținea o cotă de 41% din totalul instalațiilor din Uniunea Europeană. Între 2020 și 2025, instalările anuale în toate sectoarele industriale au crescut cu 2% în medie pe an (CAGR). Cu toate acestea, vânzările au scăzut cu 8%, ajungând la mai puțin de 25.000 de unități în 2025. Industria auto este cel mai mare utilizator de roboți industriali din Germania, dar cota sa este în scădere.

Numărul de instalări din Italia, a doua cea mai mare piață europeană, a scăzut cu 11%, ajungând la aproximativ 7.800 de unități.

Franța se află din nou pe locul al treilea, cu aproape 4.500 de unități și o scădere de 8%, devansând Spania, cu aproximativ 4.300 de unități, în scădere cu 15%.

Polonia și Cehia se află pe locurile 6, respectiv 7.

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