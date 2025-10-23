Peste 40% din populația lumii trăiește în țări care cheltuiesc mai mult pentru serviciul datoriei publice decât pentru sănătate sau educație

Aproximativ 3,4 miliarde de oameni – sau peste 40% din populația globală – trăiesc acum în țări care cheltuiesc mai mult pentru serviciul datoriei decât pentru sănătate sau educație, a avertizat ONU, subliniind necesitatea unei reacții urgente și sistemice pentru a rezolva situația, potrivit Reuters.

În România, cheltuielile cu dobânzile se ridică la 7,5% din PIB. Potrivit celor mai recente date Eurostat (2023), pentru sănătate s-a cheltuit 6,5% din PIB, iar pentru educație 3,3%.

Forumului de la Sevilla pe tema Datoriilor, condus de Spania și prezentat în cadrul celei de-a 16-a sesiuni a Conferinței ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) de la Geneva, își propune să reunească atât creditori, cât și debitori, precum și instituții financiare internaționale și academicieni.

Scopul forumului este de a găsi soluții și de a propune acțiuni pentru probleme care variază de la gestionarea datoriei până la sustenabilitate, pe măsură ce nivelurile globale ale datoriei publice ating noi recorduri.

„Este un compromis atunci când trebuie să-ți onorezi datoria cu costuri de serviciu care – în multe cazuri – depășesc 10% din PIB, ceea ce înseamnă sacrificii în domeniul educației publice, al accesului la sănătate sau chiar al investițiilor în viitorul tău”, a declarat ministrul Economiei din Spania, Carlos Cuerpo.

Datoria publică globală a atins un record de 102 trilioane de dolari în 2024, dintre care țările în dezvoltare datorează 31 de trilioane și plătesc doar dobânzi în valoare de 921 de miliarde de dolari, a transmis UNCTAD într-un comunicat de presă.

Experții în datorii au avertizat că situația pentru multe națiuni în dezvoltare – în special pentru cele mai sărace – se înrăutățește, într-un context în care țările bogate, de la Statele Unite la Europa, au redus ajutorul și finanțarea pentru dezvoltare în favoarea cheltuielilor pentru apărare.

Grupul celor 20 de economii majore (G20), sub conducerea Africii de Sud, a promis să mențină atenția asupra problemelor datoriei țărilor în dezvoltare. Cu toate acestea, președinția grupului va fi transferată Statelor Unite în câteva săptămâni.

Forumului de la Sevilla pe tema Datoriilor este una dintre inițiativele care au rezultat din Conferința pentru Finanțarea Dezvoltării, organizată o dată la zece ani, care a avut loc în orașul spaniol în luna iunie.

