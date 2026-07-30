Peste 40 de comunități organizează „Zilele Diasporei” în această vară

În urmă cu zece ani, RePatriot lansa inițiativa „Zilele Diasporei”, pornind de la o convingere simplă: românii plecați peste hotare nu trebuie căutați doar atunci când revin în concediu sau în campaniile electorale, ci trebuie considerați parte vie a comunităților din care provin și una dintre cele mai importante resurse pentru dezvoltarea României.

În acest deceniu, inițiativa a generat sute de întâlniri, conferințe, dezbateri, târguri, vizite și parteneriate între administrații locale, antreprenori, profesori, elevi, organizații civice și românii de pretutindeni. Mii de oameni s-au reconectat cu locurile din care au plecat, au descoperit oportunități de investiții, au inițiat proiecte și au construit relații de încredere care continuă și astăzi.

Anul acesta, inițiativa ajunge la cea mai amplă ediție de până acum. Peste 40 de evenimente vor avea loc în întreaga țară, iar primele comunități care au răspuns apelului RePatriot sunt Satu Mare, Iași, Piatra-Neamț, Cluj, Maramureș, Bistrița și București, urmând ca și alte localități să își anunțe exact programele în zilele următoare. Alte zeci de manifestări din satele și orașele României includ românii din diaspora. Invităm pe cei care revin acasă să participe și să interacționeze cât mai mult cu administrațiile locale și centrale și să-și spună ideile.

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August – Luna Diasporei

RePatriot consideră că luna august trebuie să devină, în mod firesc, Luna Diasporei Românești. Este perioada în care milioane de români revin temporar Acasă, în care celebrăm Ziua Românilor de Pretutindeni, Ziua Limbii Române, iar Biserica Ortodoxă Română a rânduit prima duminică după Adormirea Maicii Domnului drept Duminica Românilor Migranți. Nu este vorba despre festivism ci este vorba despre dialog, identitate, încredere și dezvoltare. Fiecare comunitate din România are astăzi o comunitate la fel de importantă în afara granițelor. Oameni care au acumulat experiență profesională, competențe, contacte și resurse și care pot contribui la dezvoltarea localităților din care provin.

De la apel la acțiune

În urmă cu câteva săptămâni, RePatriot a adresat un nou apel către administrațiile locale, invitându-le să organizeze Zilele Diasporei, să desemneze responsabili pentru relația cu românii din străinătate, să identifice oportunitățile de colaborare și să transforme diaspora într-un partener permanent al dezvoltării comunităților.

Primele răspunsuri confirmă că această viziune este împărtășită de tot mai multe comunități din România. RePatriot adresează acum un nou apel către toate instituțiile statului român – administrația centrală și locală, agențiile guvernamentale, universitățile, camerele de comerț, mediul de afaceri și instituțiile culturale – să accelereze cooperarea cu românii de pretutindeni și să transforme această relație într-o prioritate permanentă.

România nu își poate permite să aibă milioane de cetățeni care creează valoare în întreaga lume fără să construiască punți permanente de colaborare cu ei. Diaspora nu este doar o parte a trecutului nostru ci este o parte esențială a viitorului României.

#RePatriotJobs – dialogul trebuie să creeze oportunități

Una dintre cele mai importante inițiative lansate în cadrul ediției din acest an este parteneriatul dintre RePatriot și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Românii din străinătate care intenționează să revină Acasă au nevoie de un partener deschis și proactiv, care să îi ajute să descopere oportunitățile existente pe piața muncii și să se reintegreze rapid în societate. În același timp, tot mai multe companii din România se confruntă cu lipsa forței de muncă bine calificate.

Prin inițiativa #RePatriotJobs, ANOFM, rețeaua EURES, administrațiile locale, mediul de afaceri și RePatriot vor organiza întâlniri dedicate românilor din diaspora, vor prezenta oportunitățile de angajare și vor crea conexiuni directe între angajatori și românii interesați să își continue cariera în România. Parteneriatul demonstrează că dialogul poate produce rezultate concrete atunci când instituțiile publice și societatea civilă lucrează împreună.

Marius Bostan: „Parteneriatele adevărate creează oportunități”

„În fiecare vară, România primește acasă, pentru câteva săptămâni, cea mai valoroasă delegație de antreprenori, profesioniști, cercetători, investitori și ambasadori români din lume.Întrebarea nu este dacă ei vin, întrebarea este dacă noi știm să îi ascultăm, să îi implicăm și să le oferim oportunități reale de a contribui la dezvoltarea României.

Felicit toate comunitățile locale care au răspuns acestui apel și le mulțumesc domnului Adrian Zvîncă, conducerii ANOFM, Direcției EURES, agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă și tuturor consilierilor EURES pentru implicare și acțiune concretă. Nu construim doar eveniment, construim încredere, iar încrederea este primul pas către investiții, revenire Acasă și dezvoltare durabilă. Parteneriatele adevărate creează oportunități, iar oportunitățile îi aduc pe oameni mai aproape de casă.” a declarat Marius Bostan, antreprenor, inițiator RePatriot

La rândul său, președintele ANOFM, Adrian Zvîncă, a declarat: „România are nevoie de experiența, competențele și energia românilor care au ales să muncească în străinătate. Misiunea ANOFM este să le fim un partener de încredere în momentul în care decid să revină acasă, oferindu-le acces la locuri de muncă, servicii de consiliere și toate instrumentele necesare pentru integrarea rapidă pe piața muncii.

Împreună cu RePatriot și cu mediul de afaceri vom crea, în întreaga țară, un dialog direct cu românii din diaspora, pentru ca întoarcerea lor să fie însoțită de oportunități reale de angajare și dezvoltare profesională. Ne dorim ca fiecare român care revine acasă să știe că găsește în ANOFM un partener activ, implicat și orientat către soluții.”

România și Republica Moldova au nevoie de toți românii

RePatriot invită toate instituțiile publice, administrațiile locale, universitățile, companiile și organizațiile societății civile să transforme luna august într-o adevărată Lună a Diasporei, dedicată dialogului, cooperării și construirii unor punți durabile între România și românii de pretutindeni.

Apreciem în mod deosebit inițiativa din Republica Moldova – Biroul Relații cu Diaspora care organizează zeci de evenimente unde toți românii de peste Prut aflați prin lume sunt invitați. Mai multe detalii aici: https://brd.gov.md/zilele-diasporei/.

Românii vin Acasă și responsabilitatea noastră este să îi întâmpinăm, să îi ascultăm și să construim împreună o Românie mai bună în care cei plecați să își dorească să revină, iar cei de aici să aibă toate motivele să rămână.

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