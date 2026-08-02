Peste 33.000 de candidaţi s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului

Peste 33.000 de candidați s-au înscris pentru a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, pentru susținerea probelor de competențe (pe probe), din acest an, informează Ministerul Educației, potrivit Agepres.



La proba de la comunicare orală în limba română ( proba A) s-au înscris peste 5.500 de candidați, la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) , care va fi susținută de elevii din partea minorităților naționale, s-au înscris peste 200 de candidați, la proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) – peste 5.800 de candidați, iar la cea a competențelor digitale (proba D) – peste 5.500 de candidați.



Sesiunea iulie – august a Bacalaureatului începe luni cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă care se va desfășura și marți, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.



Elevii din partea minorităților naționale vor susține marți și miercuri proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.



În zilele de 5 și 6 august vor fi evaluate competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională, iar în zilele de 6 și 7 august – competențele digitale.



Prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, este programată pentru data de 10 august, iar proba obligatorie a profilului pe 11 august.



Pe 12 august va avea loc proba la alegere a profilului și specializării, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă pe 13 august.



Primele rezultate la probele scrise vor fi afișate pe 18 august (până la ora 12:00), tot în acea zi urmând a fi depuse și depune contestațiile (în intervalul orar 14:00 – 18:00). Și în zilele de 19 și 20 august se vor putea depune contestațiile și vor putea fi vizualizate lucrările scrise.



Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august.



Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea; să obțină minimum media 6 la probele scrise.

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