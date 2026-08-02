cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

2 august, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Peste 33.000 de candidaţi s-au înscris la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului

Rss
De Vladimir Ionescu

2 august, 2026

Peste 33.000 de candidați s-au înscris pentru a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, pentru susținerea probelor de competențe (pe probe), din acest an, informează Ministerul Educației, potrivit Agepres.

La proba de la comunicare orală în limba română ( proba A) s-au înscris peste 5.500 de candidați, la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) , care va fi susținută de elevii din partea minorităților naționale, s-au înscris peste 200 de candidați, la proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) – peste 5.800 de candidați, iar la cea a competențelor digitale (proba D) – peste 5.500 de candidați.

Sesiunea iulie – august a Bacalaureatului începe luni cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă care se va desfășura și marți, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Elevii din partea minorităților naționale vor susține marți și miercuri proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

În zilele de 5 și 6 august vor fi evaluate competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională, iar în zilele de 6 și 7 august – competențele digitale.

Prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, este programată pentru data de 10 august, iar proba obligatorie a profilului pe 11 august.

Pe 12 august va avea loc proba la alegere a profilului și specializării, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă pe 13 august.

Primele rezultate la probele scrise vor fi afișate pe 18 august (până la ora 12:00), tot în acea zi urmând a fi depuse și depune contestațiile (în intervalul orar 14:00 – 18:00). Și în zilele de 19 și 20 august se vor putea depune contestațiile și vor putea fi vizualizate lucrările scrise.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea; să obțină minimum media 6 la probele scrise.

(Citește și: ”Bacalaureat 2026 / Rata de promovare – 74,8%, în ușor avans față de 2025 – Se menține decalajul uriaș dintre rural și urban – Principalele date”)

***



Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți