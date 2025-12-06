Peste 300 de posturi pentru creşe au fost deblocate

Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe, ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmând că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară, potrivit news.ro.

În ședința de vineri a Guvernului a fost adoptat memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creșelor construite recent prin PNRR, respectiv prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social.

„Educația timpurie este o componentă esențială a educației, locul în care se formează premisele (prerechizitele) pentru cele opt competențe-cheie, care vor fi dezvoltate și orientate spre specializare la nivelurile educaționale ulterioare. De aceea, în zona educației timpurii, focalizarea mea ca ministru a fost pe creșterea gradului de incluziune a copiilor în sistem, unde, pe lângă construirea infrastructurii necesare (ex.: prin PNRR sau prin alte programe naționale), vectorul principal este formarea și dezvoltarea resursei umane”, a declarat Daniel David.

El a menționat că educația trebuie să intre în faza de stabilizare și dezvoltare.

„Faptul că, încă în condiții de criză fiscal-bugetară, Guvernul României a deblocat aceste posturi este un lucru care mă bucură și care se adaugă unui demers similar din luna august — când s-au mai aprobat 422 de posturi — confirmând viziunea mea că, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară, educația trebuie să intre în faza de stabilizare și dezvoltare”, a mai spus ministrul Educației.

