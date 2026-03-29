Peste 3.500 de soldați americani sosesc în Orientul Mijlociu, în contextul în care rebelii houthi din Yemen intră în război de partea Iranului

Gruparea rebelilor houthi din Yemen a lansat sâmbătă un atac cu rachete împotriva Israelului. A fost prima dată când miliția susținută de Teheran a intervenit în războiul condus de SUA și Israel împotriva Iranului, care a intrat în a doua lună.

„Forțele armate yemenite… au efectuat prima operațiune militară folosind un baraj de rachete balistice care vizează situri militare israeliene sensibile”, a declarat purtătorul de cuvânt al houthiilor, Yahya Saree, într-o postare pe X. Saree a spus că atacul a fost în sprijinul regimului iranian și al forțelor Hezbollah din Liban.

Atacurile „vor continua până când obiectivele declarate vor fi atinse… și până când agresiunea împotriva tuturor fronturilor rezistenței va înceta”, a mai declarat Saree, confirmând intrarea grupării yemenite susținută de Iran în război de partea Teheranului.

Mii de soldați americani sosesc în regiunea Golfului

Peste 3.500 de soldați americani, inclusiv USS Tripoli cu aproximativ 2.500 de pușcași marini, au sosit în Orientul Mijlociu, au anunțat sâmbătă oficialii americani.

Comandamentul Central al SUA a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că USS Tripoli, care servește drept navă amiral pentru Grupul Amfibiu de Acțiune Tripoli / Unitatea Expediționară 31 a Pușcașilor Marini, a sosit în zona sa de responsabilitate. Comandamentul Central a declarat că, pe lângă pușcașii marini, Tripoli aduce în regiune și avioane de transport și de atac, precum și mijloace de asalt amfibiu. USS Boxer și alte două nave, împreună cu o altă Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini, au primit, de asemenea, ordin de deplasare în regiune.

Tripoli este cea mai modernă dintre navele de război amfibii, care oferă mai mult spațiu pentru avioanele de vânătoare F-35 Stealth, Ospreys și alte aeronave. Nava își avea anterior baza în Japonia când a venit ordinul de desfășurare în Orientul Mijlociu, acum aproape două săptămâni.

Donald Trump a declarat că nu a decis dacă va desfășura trupe în Iran, dar nu a exclus această posibilitate în timp ce aproximativ 7.000 de soldați, inclusiv membri ai Diviziei 82 Aeropurtate, staționează în zona Golfului.

Armata americană a scris sâmbătă într-o postare pe rețelele de socializare că a atacat peste 11.000 de ținte și a distrus peste 150 de nave iraniene de la începutul conflictului.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat vineri că Statele Unite își pot îndeplini obiectivele „fără trupe terestre”. Dar a mai spus că președintele Trump „trebuie să fie pregătit pentru multiple situații neprevăzute” și că forțele americane sunt disponibile „pentru a-i oferi președintelui o versatilitate maximă și o oportunitate de a se adapta la situații neprevăzute, în cazul în care acestea apar”.

O importantă fabrică de aluminiu din Emiratele Arabe Unite avariată în urma unui atac iranian

Emirates Global Aluminium a declarat că fabrica sa de producție de la Al Taweelah a suferit daune semnificative într-un atac iranian cu drone și rachete asupra orașului Abu Dhabi. Mai mulți angajați au fost răniți, dar nimeni nu a murit, a declarat compania. Fabrica a produs 1,6 milioane de tone de aluminiu primar în 2025 și o unitate de rafinare care aprovizionează combinatul cu alumină, principala materie primă. Compania deținea stocuri substanțiale de metal în largul mării când a început războiul împotriva Iranului luna trecută, precum și în unele locații din străinătate, potrivit comunicatului. Emirates Global Aluminium este deținută de Mubadala, un fond suveran de investiții din Abu Dhabi, și de guvernul din Dubai.

EGA este cel mai mare producător de aluminiu din Orientul Mijlociu și cea mai mare companie industrială din Emiratele Arabe Unite în afara industriei petrolului și gazelor, potrivit site-ului web al companiei. Un producător de aluminiu din Bahrain, cunoscut sub numele de Alba, a redus producția la începutul acestei luni, deoarece nu a putut transporta alumină prin Strâmtoarea Hormuz. Compania norvegiană Norsk Hydro a încetinit producția la unitataea sa Qatalum din Qatar.

Emiratele Arabe Unite sunt al cincilea cel mai mare producător de aluminiu din lume, deși sunt depășite de China, cel mai mare producător, potrivit firmei de consultanță Harbor Aluminum. Excluzând Iranul, Golful Persic în ansamblu a produs aproximativ 8% din aluminiul mondial în 2025, conform companiei de brokeraj de mărfuri StoneX.

Prețurile aluminiului la Londra, de referință, sunt cu 4% mai mari decât în ​​ajunul războiului. Prețurile altor metale au scăzut din cauza îngrijorării că prețurile ridicate la petrol și gaze vor afecta industriile mari consumatoare de metale.

Gest de bunăvoință pentru Pakistan

Guvernul iranian a fost de acord să permită trecerea a 20 de nave comerciale sub pavilion pakistanez prin Strâmtoarea Ormuz, o concesie anunțată duminică dimineață de Islamabad ca „un pas către pace” în contextul eforturilor sale de mediere în conflictul din Orientul Mijlociu, informează EFE.

Vicepreședintele și ministrul de externe al Pakistanului, Ishaq Dar, a confirmat acordul care va permite tranzitarea a două nave pe zi pe această rută maritimă strategică: „Acesta este un gest binevenit și constructiv din partea Iranului și merită recunoaștere. Este un vestitor al păcii și va ajuta la instaurarea stabilității în regiune”, a declarat ministrul de externe pakistanez într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Ridicarea parțială a blocadei maritime împotriva Pakistanului vine la doar câteva ore după ce prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a avut o lungă conversație telefonică cu președintele iranian Masud Pezeshkian.

În timpul convorbirii de sâmbătă, Teheranul a insistat asupra necesității de a „construi încredere” ca o condiție prealabilă pentru avansarea discuțiilor privind propunerea de pace mediată de Statele Unite și canalizată prin Islamabad.

Capitala pakistaneză îi găzduiește duminică pe miniștrii de externe ai Arabiei Saudite, Turciei și Egiptului pentru două zile de consultări pentru a coordona o posibilă soluție la criză care să împiedice escaladarea conflictului din Golf.

