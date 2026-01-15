Peste 22.000 de copii şi adolescenţi din România, înregistraţi cu tulburări mintale – INSP avertizează asupra legăturii, confirmate, dintre consumul digital excesiv și sănătatea mintală

Institutul Naţional de Sănătate Publică avertizează asupra unei crize de sănătate mintală în creștere, alimentată de consumul excesiv de conținut digital. Datele confirmă o legătură îngrijorătoare între timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în special în rândul copiilor şi tinerilor, atrage atenția INSP.

Peste 22.000 de copii şi adolescenţi sunt înregistraţi în România cu tulburări de sănătate mintală și se înregistrează creșteri constante a incidenței cazurilor de depresie şi anxietate în rândul grupelor de vârstă 7 – 18 ani, mai arată INSP.

La nivel mondial, aproape un miliard de oameni se confruntă cu tulburări mintale, depresia și anxietatea devenind principalele cauze de dizabilitate în rândul tineretului.

De asemenea, tot la nivel global, suicidul reprezintă a doua cauză de mortalitate pentru segmentul de vârstă 15-29 de ani.

”Conform Strategiei UE pentru Sănătatea Mintală, înainte de pandemie, unul din şase europeni suferea de probleme de sănătate mintală. Datele din 2024 indică faptul că această povară s-a agravat, necesitând o abordare cuprinzătoare a sănătăţii mintale”, atrag atenția specialiştii INSP, într-un comunicat transmis joi.

Aceştia anunţă că s-au inclus iniţiative pentru promovarea bunăstării digitale şi ajutarea tinerilor în dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase în mediul online, urmare a tot mai multor studii care documentează că mulţi adolescenţi au devenit dependenţi de platformele de socializare, adesea în detrimentul sănătăţii lor mintale.

”Pe plan naţional, statistici relevante arată că peste 22.000 de copii şi adolescenţi din România au fost înregistraţi cu tulburări de sănătate mintală, iar incidenţa cazurilor de depresie şi anxietate în rândul grupelor de vârstă 7-18 ani a înregistrat o creştere constantă. În România, un studiu realizat de UNICEF România în 2025 pe adolescenţi, la fel ca şi rapoartele constante ale Salvaţi Copiii România, a confirmat o asociere puternică între timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi scăderea stării de bine, cu apariţia dezechilibrelor emoţionale”, arată specialiştii INSP.

Diminuarea comunicării față în față, creștere a riscului de anxietate și depresie

Concluziile datelor la nivel național și global indică o creştere evidentă a riscului de anxietate şi depresie pentru copii şi tineri, cât şi reducerea comunicării faţă în faţă.

”Astfel, tehnologia devine simultan resursă şi factor de risc, motiv pentru care utilizarea echilibrată şi ghidată a instrumentelor digitale rămâne un factor esenţial în îmbunătăţirea accesului la educaţie şi la resursele de învăţare de înaltă calitate, consolidând competenţele viitorului. Soluţiile pentru menţinerea bunăstării copiilor într-o lume imprevizibilă necesită o adaptare permanentă la schimbare, motiv pentru care intervenţiile multisectoriale şi colaborarea între familie, şcoală şi servicii de sănătate sunt esenţiale”, a mai transmis INSP.

Companie de conștientizare: ”Viața trăită online are consecințe offline!”

Avertismentul a fost lansat de INSP în cadrul campaniei de conștientizare ce se desfășoară în lunile ianuarie și februarie sub sloganul ”Fii conștient! Viața trăită online are consecințe offline!”.

Inițiativa vine ca răspuns la dovezile tot mai clare privind impactul negativ al timpului excesiv petrecut în fața ecranelor asupra echilibrului emoțional al copiilor și tinerilor.

În cadrul acestei campanii, INSP şi direcţiile judeţene de sănătate publică organizează la nivel național mai multe acțiuni de informare, educare şi conştientizare dedicată promovării sănătăţii mintale.

Campania urmăreşte creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi un apel direct la acţiune împotriva dependenţei de tehnologiile digitale, având în vedere impactul său crescut asupra sănătăţii mintale şi bunăstării, copiii şi tinerii fiind cei mai afectaţi.

De asemenea, se are în vedere, promovarea comportamentelor preventive pentru sănătatea mintală şi încurajarea populaţiei să investească în alternative offline la divertismentul bazat pe ecrane.

”Tendinţele recente confirmă o legătură îngrijorătoare între timpul excesiv petrecut în faţa ecranelor şi deteriorarea indicatorilor de sănătate mintală, în special în rândul copiilor şi tinerilor. Organizaţia Mondială a Sănătăţii subliniază magnitudinea problemei: la nivel mondial, aproape 1 miliard de oameni au experimentat o tulburare mintală, iar un adolescent din şapte (cu vârste cuprinse între 10 şi 19 ani) trăieşte cu o tulburare mintală diagnosticată”, transmite INSP.

****